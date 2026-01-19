株式会社医食同源ドットコム

健康食品、食品、衛生用品、化粧品等の製造、販売を行う株式会社医食同源ドットコム（本社：埼⽟県さいたま市、代表取締役：夏目洋司）は、一般社団法人フードアナリスト協会主催のジャパン・フード・セレクション第95回審査会（2026年１月）にて弊社の『オクラ＆長芋スナック うめ味』がグランプリを受賞！

弊社は「医食同源で健康を日常的に。」をモットーに、これからも皆様に喜んでいただける商品づくりに努めて参ります。

※パッケージはイメージです。

弊社は2011年創業、健康食品の開発・販売からスタートした会社です。お客様に安心と安全をお届けするため、様々な商品に応じた品質管理を徹底し、お客様の健康に寄り添った商品開発を重ねて参りました。社名にある「医食同源」の名の通り、手軽に食べることができる健康なお菓子があればと思い、2023年8月に『iSDG オクラ＆長芋スナック うめ味』をリリースいたしました。

■グランプリ獲得の商品

iSDG オクラ＆長芋スナック うめ味

１.爽やかな酸味がクセになるうめ味

ザクッ、カリッと食べ応えのある「オクラ＆長芋スナック」。梅の香りと爽やかな酸味がやみつきになる味わいに仕上げています。噛むと多少のねばねば感が楽しめます。

２.カリカリ食感のオクラとザクザク食感の長芋

スティックタイプにカットされたオクラと長芋。特にオクラは見た目がオクラそのもので、サクッとカリカリ感が特徴。長芋はオクラに比べて硬めで、ザクザク歯ごたえのある食感です。

３.食物繊維とアミノ酸が摂取できる健康志向のお菓子

『オクラ＆長芋スナック』は1袋（50ｇ）あたりで食物繊維が9.0g、アミノ酸(※)が681mg含まれております。食物繊維が手軽に摂れるので、健康志向の方にもおすすめのお菓子です。

※BCAA（バリン、ロイシン、イソロイシン）、アルギニン、アスパラギン酸、グルタミン酸

※写真はイメージです。

■ジャパン・フード・セレクションと審査会

ジャパン・フード・セレクションとは一般社団法人日本フードアナリスト協会が主催する審査会です。2万3千人のフードアナリストによる日本初の食品・食材の審査・認定制度で５段階の審査を通して賞を決定します。

商品審査については内部的要因、外部的要因、マーケット要因、マネジメント要因、安全性要因、ブランディング要因等を中心に 100 のチェック項目について評価。評価は絶対評価で、フードアナリストの資格者が付けた点に応じて賞が授与されます。