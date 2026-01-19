松山市の大谷歯科矯正歯科、AI搭載「WEスキャン」導入で歯科医療のデジタル化を推進し、高い精度の治療に貢献

医療法人丹心会

愛媛県松山市にて50年以上にわたり地域歯科医療に貢献してきた大谷歯科矯正歯科は、この度、ホワイトエッセンスが提供するAI搭載口腔内スキャナー「WEスキャン」を導入いたしました。

従来のシリコン印象（歯型取り）に代わる高精度なデジタルスキャナーを導入することで、「型取りがつらい」「時間がかかる」「やり直しが不安」といった患者さんやスタッフの負担を軽減しながら、治療の精密性を高めることを目的としています。

当院では、歯科医療のDXを通じて、より安心して受けられる質の高い治療環境の整備を進めてまいります。



導入の背景：デジタル環境のアップグレードと精密治療の追求

従来の歯科治療における歯型取りは、シリコンなどの印象材を使用するため、患者さんにとっての不快感や、データの取得精度が術者の技術に左右されるといった課題がありました。

当院では以前よりiTero（口腔内スキャナー）を導入し、矯正歯科治療を中心にデジタル技術を活用した診療を行ってきました。

その一方で、補綴治療や審美治療、ホワイトニング分野においては、より高精度かつ安定したデータ取得が求められる場面もあり、今回、新たにWEスキャンを導入しました。

当院では、治療内容に応じて口腔内スキャナーを使い分け、より精密でわかりやすい歯科医療の提供を行っています。

iTeroは、主に矯正歯科治療に活用しています。矯正相談の際には、お口の中をスキャンし、現在の歯並びや咬み合わせの状態を画面上でわかりやすくご確認いただきます。

ご自身のお口の状態を客観的に見ることで、「なぜ治療が必要なのか」を理解した上で、安心してご相談いただけます。

また、矯正装置の作製や診断用模型の作製にも使用し、精密な治療計画の立案にも役立てています。加えて、初期むし歯の検知や歯のすり減りのチェックなど、早期発見・予防のための診断にも活用しています。

WEスキャンは、審美治療や補綴治療、ホワイトニングを中心に使用しています。歯の色（明るさ）を数値で計測することで、ホワイトニング前後の変化を客観的に確認できるほか、咬み合わせのチェックや、口腔健康レポートを用いたお口の状態のわかりやすい説明にも活用しています。

さらに、セラミック補綴治療やインプラント補綴治療の型取りをデジタルで行うことで、高い精度と再現性を確保しています。加えて、特許を取得しているホームホワイトニング用レザボアトレーの作製にも対応しており、より快適で効果的なホワイトニング治療を提供しています。

今回、WEスキャンを新たに導入することで、より安定した精度で、より短時間に、より再現性の高いデータ取得が可能となり、患者さん一人ひとりに合わせた精密な治療を提供できる環境を整えました。



「WEスキャン」が実現する患者さんにとっての3つのメリット



今回導入したWEスキャンは、以下の特徴により、治療の質と効率を大きく高めます。

高精度なデジタルデータ取得とAIによる自動判別

シリコン印象と比較して約7倍の7.28μm（単歯：7.28μm 全顎：14.2μm）という高精度なデータ取得が可能です。高度な画像処理技術GPUを搭載したAIにより、技工物や軟組織を自動で判別し、安定したスキャニングが実現されました。これにより、型取りのやり直し（再印象）を削減し、精密な治療をご提供できます。

患者さんの負担を軽減する高速スキャン

最大80fps（1秒間に構成される画像枚数）の高速スキャンにより、お口全体のデータ取得（全顎スキャン）が約3分で完了します。また、噛み合わせの位置（バイト）の記録はわずか3秒です。短時間で十分なデータを取得できるため、患者さんが口を開けている時間を大幅に短縮し、身体的な負担の軽減につながります。

人間工学に基づいたデザインと安定性

スマートフォンと同等の軽さを実現した市場最軽量クラスのデザインで、術者が安定して操作することが可能です。これにより、ブレなく安定したスキャニングが可能となり、精密なデータを安定して取得できます。



導入がもたらす患者さんへのメリットと安心の歯科医療

大谷歯科矯正歯科はWEスキャンの導入を通じて、患者さんに以下のメリットを提供します。

不快感の軽減：従来の型取り（シリコン印象）で感じていた嘔吐反射や、独特な薬剤の匂いによる不快感を大きく解消します。

治療の迅速化・精密化：短時間での高精度なデータ取得により、治療計画の立案が迅速かつ精密になります。特に矯正歯科治療や補綴治療（被せ物・詰め物）における最終的な成果物の適合性向上に寄与します。

当院は、これからもより通院しやすい医院を目指しながら、医療DXへの取り組みを積極的に進め、松山市の皆様の健康に貢献してまいります。

■医療法人丹心会 大谷歯科矯正歯科について

愛媛県松山市にて、1974年の開設から親子2代、50年以上にわたり地域医療に貢献する歯科医院。 診療の柱は、専門性の高い「矯正歯科治療」と、お口の健康の土台となる「歯周病治療」。

日本矯正歯科学会の認定医・指導医が在籍する高度な専門性を求めて、愛媛県内のみならず高知県や徳島県など、県外からも多くの患者が来院する。

22台の来客用駐車場や、スタッフがお子さまを見守るキッズスペースも完備し、あらゆる世代の患者が安心して通える環境を整えている。 また、独自のスタッフ育成システムを通じて「マインド」と「チーム力」を重視した組織づくりを実践。Z世代の社員育成にも定評があり、組織づくりを学ぶ経営者の見学多数。

公式サイト： https://ohtani-dental.jp/