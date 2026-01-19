不動産情報アプリ「カナリー(CANARY)」に新機能 駅検索時に口コミを表示

株式会社カナリー

不動産業界のDXを推進する株式会社カナリー（本社：東京都港区、代表取締役：佐々木 拓輝）は2026年1月、不動産情報マーケットプレイス「カナリー(CANARY)」において、ユーザーが駅を検索した際にその駅に関する口コミを確認できる「駅口コミ機能」をリリースいたしましたことをお知らせいたします。本リリースにより、ユーザーは実際の声に基づいた情報を参考にしながら引っ越し先を検討できるようになり、納得感のある住まい選びをサポートいたします。

概要

住まい探しでは、物件のスペックや公式情報だけでなく、実際にそのエリアを利用・生活している人の声（口コミ）を参考にしながら検討したいというニーズが高まっています。

消費者庁「令和5年度 消費者意識基本調査(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/research_report/survey_002/assets/consumer_research_cms201_240614_15.pdf)」でも、インターネット利用者の70.1%が「口コミや評価が高い商品を選ぶ」と回答し、63.9%が「否定的な口コミを見て購入をためらうことがある」と回答しており、口コミが意思決定に影響する実態が示されています。

こうした背景を受け、「カナリー(CANARY)」では、希望の駅の設定画面上で、駅ごとの口コミを確認できる「駅口コミ機能」をリリースいたしました。これにより、ユーザーは実際の利用者の声を参考にしながら、より納得感ある住まい選びをサポートできるようになります。

不動産状況マーケットプレイス「カナリー(CANARY)」

「カナリー(CANARY)」は、スマホアプリに強みを持つ不動産情報マーケットプレイスです。

近年、スマートフォンの普及と共に、スマホアプリを通じて物件を探す消費者が増えており、特に若年層はその傾向が顕著です。実際にカナリーのユーザーは20代～30代の若年層が8割を超えております(*1)。

アプリリリース以降、業者間不動産情報流通サイト「リアプロ」との連携によるタイムリーな物件情報提供、株式会社リベロの運営する「ヘヤワリ」との提携、株式会社ヤマダホールディングスとの「新生活応援キャンペーン」共同実施、株式会社クレディセゾンとの連携による「家賃カード支払い可」ラベル設置など、「カナリーにしかない強み」の創出を目指し、様々な取り組みを実施しております。

ユーザー視点の優れたUI/UXにこだわり、不動産情報アプリとしてユーザー評価No.1、★4.8を獲得しております(*2)。

今後もカナリーは、口コミを含む多様な情報を通じて、ユーザー一人ひとりの住まい選びに寄り添ってまいります。

不動産情報マーケットプレイス「カナリー(CANARY)」サービスイメージ

*1 2022年 1,547名を対象にした当社調査

*2 App Ape調べ。不動産情報アプリ（月間利用者数1万以上のアプリ）のうち、Google Play、App Storeのいずれにおいてもアプリストア上のユーザー評価（レビューレート）がNo.1。

株式会社カナリー 会社概要

会社名 : 株式会社カナリー

代表者 : 代表取締役 佐々木 拓輝

所在地 : 〒108-0073 東京都港区三田3-5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー27階

設立 : 2018年4月

事業内容 :

・マーケットプレイス事業「カナリー(CANARY)」の提供

・SaaS事業「カナリークラウド(CANARY Cloud)」の提供

・DXソリューションズ事業

コーポレートサイト : https://corp.canary-app.jp/(https://corp.canary-app.jp/)

採用情報 : https://corp.canary-app.jp/career/

不動産会社から本サービスへのご利用に関するお問合せ先

株式会社カナリー 営業本部 新規不動産会社様向け窓口

TEL：050-3196-3346（営業時間 平日9:30～18:30）

カナリー サービスページ：https://biz.canary-app.jp/portal/

カナリークラウド サービスページ：https://biz.canary-app.jp/cloud/

本サービス及びプレスリリースに関するお問合せ先

株式会社カナリー広報担当

E-Mail：info@canary-inc.jp