株式会社Finatextホールディングス

次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループの株式会社Finatext（本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:木下 あかね、以下「Finatext」）と株式会社ナウキャスト（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：辻中 仁士、以下「ナウキャスト」）は、ファイナンシャルアドバイザリー業務の効率化を生成AIで支援するソリューション「Finatext Advisory Assist」に対面営業時のコンプライアンス遵守を支援する新機能（以下「コンプラアシスト機能」）を追加したことをお知らせします。

■背景

金融業界では顧客本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）の徹底がこれまで以上に求められており、営業プロセスの透明化やガバナンスの高度化が業界共通の課題となっています。特に、対面での面談内容はブラックボックス化しやすく、適切な情報提供や意向把握が行われているかを客観的に確認する仕組みが必要です。

Finatextグループでは、これまで生成AIを用いて面談録音から要約や記録を自動生成し、商談レビューまで行う「Finatext Advisory Assist」を提供してきました。コンプライアンスチェック機能についても法人保険営業向けに提供していましたが、生損保および証券の対面営業全般にご活用いただけるよう、この度大幅に機能を強化して提供いたします。

■対面営業向けコンプラアシスト機能の特長

本機能は、対面営業の録音データを生成AIが解析し、コンプライアンス上のリスクや必須項目の漏れを自動検知します。

■「Finatext Advisory Assist」導入についてのお問い合わせ

- 個社別のカスタマイズ・チェック各社のコンプライアンス・マニュアルや特定の業法ルールに基づき、チェック項目を個別に設定可能です。不適切な表現の有無や、重要事項の説明漏れを即座に特定します。- セキュリティとデータ管理金融機関に求められる高いセキュリティ水準を維持しており、録音データは一定期間経過後に自動削除する設定が可能です。- 証券会社での先行導入実績Finatextグループの証券会社である株式会社スマートプラスにおいてIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）の対面営業チェックツールとして導入されており、実務における有効性を検証済みです。

「Finatext Advisory Assist」は、パッケージとカスタマイズを組み合わせ、金融機関における営業の幅広いニーズに対応できます。導入について詳しくは、以下のフォームからお問い合わせください。

お問い合わせフォーム： https://nowcast.co.jp/?form=demorequeststart

Finatextグループについて

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。



会社名 ： 株式会社Finatextホールディングス

代表者 ： 代表取締役社長CEO 林 良太

証券コード： 東証グロース市場 4419

設立 ： 2013年12月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル 9階

公式サイト： https://finatext.com/

株式会社Finatext

株式会社Finatextは、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現する Finatextグループにおいて、フィンテックシフト事業および保険領域における金融インフラストラクチャ事業を担っています。「最速で、金融の新領域へ」をスローガンに掲げるフィンテックシフト事業では、金融機関の進化を実現するプロフェッショナル集団として、現状把握から目指す未来の実現まで一気通貫で導きます。金融サービサーとしての豊富な実務経験とユーザー理解、柔軟な対応力と圧倒的なスピードを強みとし、これまでに、複数の金融事業者のサービスを1つのプラットフォームで提供する三菱UFJ銀行様の『Money Canvas』、少額変額年金保険をスマートフォンで購入できる三井住友海上プライマリー生命様の『AHARA』など、革新的なサービスを開発しています。また、保険領域における金融インフラストラクチャ事業では、SaaS型デジタル保険システム「Inspire（インスパイア）」を軸に、保険をデジタルサービスに組み込んで提供する「組込型保険」の開発を通して、デジタルトランスフォーメーションに取り組む保険事業者を支援しています。Finatextは、これまで世の中になかった新しい金融サービスの創出により、金融がもっと暮らしに寄り添う世界を実現します。



会社名 ： 株式会社Finatext

代表者 ： 代表取締役CEO 木下 あかね

設立 ： 2018年12月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル 9階

公式サイト： https://finatext.com/fn

株式会社ナウキャスト

株式会社ナウキャストは、東京大学経済学研究科渡辺努研究室における「東大日次物価指数(現:日経CPINow)」プロジェクトを前身として2015年に設立された、オルタナティブデータのリーディングカンパニーです。次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループにおいて、ビッグデータ解析事業を担っています。POSデータやクレジットカードの決済データ、求人広告データなどの「オルタナティブデータ」を多数扱い、生成AIを活用した事業者の業務支援に取り組んでいます。また、独自の経済指数を開発し、経済統計のリアルタイム化、企業の経営戦略の見える化を行い、国内外250社以上の金融機関、シンクタンク、政府、政府系金融機関、海外ヘッジファンド等の資産運用、経済調査業務を支援しています。



会社名 ： 株式会社ナウキャスト

代表者 ： 代表取締役CEO 辻中 仁士

設立 ： 2015年2月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル 9階

公式サイト： https://nowcast.co.jp/