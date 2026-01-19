【Maison de FLEUR】春の訪れを華やかに告げる“さくら”が主役のコレクション 繊細なレースが魅力の『SAKURA Collection』を2月1日(日)発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するブランド「Maison de FLEUR（メゾン ド フルール）」 は、春の人気コレクション「SAKURA Collection」を2月1日（日）に全国のMaison de FLEUR店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて発売いたします。

Maison de FLEURが展開する「SAKURA Collection」は、ブランド名の「FLEUR（フランス語：花）」と日本の伝統である“さくら”を掛け合わせた春の人気シリーズです。今回は、桜の花びらを繊細なレースで表現し、淡く柔らかなピンクカラーで統一したバッグとポーチ全4型を展開いたします。

ブランド人気のフリルハンドルトートバッグは、桜の花が連なっているようなフリルハンドルと、本物の桜びらが舞い降りてきたような立体的なレースが特徴です。ファスナーのアジャスター部分には桜チャームをあしらい可愛らしさをプラス。A4サイズもしっかり収納できるMサイズと春のお出かけコーデのポイントになるSサイズの2型をご用意いたしました。

また、2wayトートバッグには、Maison de FLEURのアイコンであるリボンを大きくあしらい、その中央に桜とパールが春風になびくように揺れるチャームを飾りました。

そのほか、シンプルで使いやすいスクエアポーチもラインアップ。すべてのアイテムには、ブランドロゴのゴールドプレートを配し、上品な印象に仕上げました。

春の訪れを告げる、Maison de FLEURの「SAKURA Collection」をぜひご注目ください。

■『Maison de FLEUR SAKURA Collection』販売概要

発売日：2月1日（日）※ECサイトは同日12時

EC先行予約日時：1月20日（火）20:00～1月28日（水）23:59 ※予約数に達し次第終了

販売場所：全国のMaison de FLEUR店舗、自社ECサイト「STRIPE CLUB」（ https://stcl.page.link/khLD ）、ZOZOTOWN

販売商品：バッグ3型、ポーチ 全4型

■『Maison de FLEUR SAKURA Collection』アイテム詳細

※価格は全て税込

桜フリルハンドルスクエアトートMバッグ

カラー ：Light Pink

価格 ：\9,200

桜フリルハンドルスクエアトートSバッグ

カラー ：Light Pink

価格 ：\8,000

桜リボン2Wayトートバッグ

カラー ： Light Pink

価格 ：\7,700

桜リボンポーチ

カラー ： Light Pink

価格 ：\4,500

桜フリルハンドルスクエアトートのチャーム桜リボン2Wayトートバッグのチャームレース生地のアップ