ぴあスポーツビジネスプログラム 第6期 ３次募集実施のお知らせ

ぴあ株式会社

このたび、ぴあスポーツビジネスプログラム 第6期生の3次募集を実施することが決定しました。

応募期間は2026年1月19日(月)から2026年2月23日(月)となりますので、下記にて概要をご確認の上、ご応募いただけますと幸いです。

当プログラムは「プロスポーツビジネス界の現場で即戦力として活躍できる人材の育成」を目的に、2021年4月に開講しました。カリキュラムは主に「概論」「事例」「実践」の3点で構成され、受講生の熟考を促すユニークな内容となっており、約7か月間にわたる充実のオリジナルコンテンツを通じて、多くの人材がスポーツ業界に羽ばたいています。

2026年4月に開講する第6期は、「平日の夜（月曜日・木曜日）と土曜日」のハイブリッド開催で、「東京」「福岡」「オンライン」での受講が可能です。12月19日(金)には「募集説明会・個別相談会」を開催しますので、少しでも興味をお持ちの方はぜひご参加ください。たくさんの皆さまのご応募をお待ちしております!

ぴあスポーツビジネスプログラム 第6期 募集要項

エントリーシート請求フォームはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyXtLYdh9dWY_TUNM1FjozDPDj-bNd1Ytg5EdG-9iCyBQqtw/viewform?usp=headerエントリーシートを請求いただきますと、自動返信メールにて『エントリーシート』がダウンロードできるURLをご案内いたします。エントリーシートに必要事項をご入力いただき、提出URLよりアップロードいただいた時点でエントリー完了となります。

⬢期間：

2026年4月～11月（約7か月）/ 合計30講義日程度(予定)

※講義以外にフィールドワーク・実地研修・特別講座等のプログラムも開催予定です。

⬢日時：

・月曜日、および木曜日 19:00～21:00を中心に実施

・月1回程度、土曜日に集中講義を実施

⬢会場：

・東京校／東京都渋谷区：ぴあ(株) 本社

・福岡校／福岡県福岡市：原則オンライン、一部講義をチケットぴあ九州(株)にて開講

・オンライン校／原則全講義をオンラインにて開講

※受講日ごとに会場を変更することが可能です。

⬢講師：

・中村武彦 （常任講師／BLUE UNITED CORPORATION）

・坂井亮太 （講師／ぴあ株式会社）、ほか

・招待講師 （スポーツ界よりテーマ毎に専門家を招聘）、ほか

⬢受講料：

270,000 円 (税別)

※2026年4月時点で学生の方は、220,000 円 (税別)

募集要項はこちら :https://wp.me/agEPyS-In

ぴあスポーツビジネスプログラム 第6期 募集説明会・個別相談会

⬢ 日時：

第10回 2026年2月2日(月)19:00～20:30

第11回 2026年3月2日(月)19:00 ～20:30

※日程は随時追加予定です。最新情報は、公式ウェブサイトをご確認ください。

⬢ 内容：

１. ぴあスポーツビジネスプログラム概要のご説明

２. 募集要項に関するご案内

３. 質疑応答

４. 個別相談会 ※個別相談会にご参加希望の方は、説明会お申込み時に申請ください。

[個別相談会] 1枠 15分程度

平日：１. 20:30 ～ 20:45 ２. 20:45 ～ 21:00 ３. 21:00 ～ 21:15 ４. 21:15 ～ 21:30

土曜：１. 12:00 ～ 12:15 ２. 12:15 ～ 12:30 ３. 12:30 ～ 12:45 ４. 12:45 ～ 13:00

⬢ 形式： オンライン（Zoomを使用）

⬢ 申込期日： 各説明会開催日の1時間前までにお申し込みください。

⬢ 参加費： 無料

募集説明会・個別相談会申込みフォーム :https://forms.gle/vanoNg4zhyiyjUfu9

■公式ウェブサイト／公式X(旧Twitter)のご案内

ぴあスポーツビジネスプログラムの詳細は、公式ウェブサイトおよび公式X（旧Twitter）にてご覧いただけます。

公式ウェブサイト :https://pia-sbp.jp/公式X(旧Twitter) :https://x.com/PIA_PSB

(※)バルサ・イノベーションハブの受講は、本プログラムとは別講座となり、別途お申込みいただく必要があります。 詳細は、ぴあスポーツビジネスプログラム合格者の方にご案内いたします。

お問い合わせ先

ぴあ株式会社 スポーツ・ソリューション推進局 [担当] 坂井・黒崎・鈴木

TEL: 03-5774-5214 e-mail: psb.info@pia.co.jp

【マスコミ・報道関係のご取材】

ぴあ株式会社 広報室 e-mail:koho@pia.co.jｐ

【ぴあスポーツビジネスプログラム 第5期 活動風景】講義風景実地研修修了証書授与式