スキージャンプ界の絶対王者・小林陵侑の“今”に迫る密着ドキュメンタリー 『チャンピオン：小林陵侑』を「ABEMA」にて無料配信開始

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年1月19日（月）午前10時より、ドキュメンタリー番組『チャンピオン：小林陵侑』を配信開始いたしました。

小林陵侑選手はワールドカップ通算25勝、総合優勝2度。年末年始に大会が集中するスキージャンプ週間では全4戦制覇の“スキージャンプ・グランドスラム”を達成。さらに北京オリンピックでは金銀2つのメダルを獲得し、日本を代表するトップアスリートとして世界の頂点に君臨してきました。

2023-24シーズン、ワールドカップ総合2位という好成績を残し、ジャンプ週間でも圧巻の強さを見せつけた小林選手。しかしその裏で、レッドブルと共に挑んだアイスランドでの世界記録ジャンプは成功を収めつつも賛否を呼び、一部では成績の波やピーク論争までもが取り沙汰される事態となりました。

迎えた2024-25シーズン。周囲の期待と批判が渦巻く中、小林は「自分こそが史上最高の日本人スキージャンパーである」ことを改めて証明するため、飛び続ける道を選びます。本作は、その重要なシーズンに完全密着したドキュメンタリーです。

序盤の苦戦、募るプレッシャー、そして世間の声と向き合う姿。挫折と葛藤を抱えながらも、再び王者として立ち上がろうとする小林陵侑の素顔とは・・・。その挑戦の軌跡を描いた物語を、ぜひ「ABEMA」にて無料でご覧ください

■ABEMA『チャンピオン：小林陵侑』 概要

配信開始日：2026年1月19日（月）午前10時

視聴URL：https://abema.tv/video/episode/37-37_s10_p5