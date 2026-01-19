賞金最大100万円＆U15部門もあり！講談社ゲームラボ「Robloxクリエイターコンテスト」1月19日より開催！

株式会社講談社

・最優秀賞には賞金100万円

・受賞者には担当編集者による制作支援

・15歳以下部門もあります！

株式会社講談社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：野間省伸）クリエイターズラボの一部門である「講談社ゲームラボ」は、株式会社GeekOut および株式会社DEVLOXの協力のもと、世界的なゲーミングプラットフォーム「Roblox」で活躍するクリエイターの発掘・支援を目的とした「Robloxクリエイターコンテスト」を開催いたします。2026年1月19日より募集開始です。

本コンテストは、インディゲームクリエイター支援を行ってきた講談社ゲームラボが、そのノウハウを活かし、急成長するRoblox市場における新たな才能を応援するために企画されました。テーマやジャンルは不問。クリエイターの皆様の自由な発想力が存分に発揮された、オリジナリティあふれる「エクスペリエンス（ワールド）」を募集します。

詳細は講談社ゲームラボ公式HP(https://creatorslab.kodansha.co.jp/topics/4647/)にてご確認ください。

■ コンテストの特徴

1. 【全年齢部門】最優秀賞は賞金100万円！ 全年齢部門の最優秀賞受賞者（最大3名）には賞金100万円、優秀賞受賞者（最大10名）には50万円を贈呈します。さらに、受賞者には講談社の担当編集者がつき、企画・開発のサポートを行うほか、株式会社GeekOut等によるコーチングプログラムも提供されます。

2. 【U15部門】次世代クリエイターを応援！ 中学生以下（15歳以下）を対象とした部門も設置。最優秀賞受賞者にはRoblox内で使用可能な通貨「50,000 Robux」、優秀賞受賞者には「10,000 Robux」が贈られます。 ※15歳以下の方は両部門に同時エントリーとなり、ダブル受賞の可能性もあります。

3. 最優秀賞受賞作品は、講談社の強みである「メディアミックス（読み切りマンガ化など）」の検討対象となります。

■ 募集要項

募集期間：2026年1月上旬 ～ 2026年2月末

結果発表：2026年4月中旬ごろに講談社ゲームラボ公式XおよびHPにて発表（予定）

募集内容：2025年12月１日以降にRoblox上で公開されたオリジナルのエクスペリエンス

応募資格：日本語でのコミュニケーションが可能な方

プロ・アマ、個人・法人、国籍問わず（未成年の方は保護者（法定代理人）の同意が必要）

2025年12月1日以降に作品が投稿され、なおかつ結果発表時まで公開されていること

応募方法：専用Googleフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevMlu7lc9Xnm_D1ZcLwrTHr4ouaPEtSWn2SC94Cksjge2k1w/viewform)より応募

■ 各賞の構成

【全年齢部門】

最優秀賞（最大3名）：賞金100万円 ＋ 担当編集者によるサポート ＋ 育成プログラム ＋ メディアミックス検討

優秀賞（最大10名）：賞金50万円 ＋ 担当編集者によるサポート ＋ 育成プログラム

奨励賞（複数名）：賞金10万円

【U15部門】（応募時15歳以下の方が対象）

最優秀賞（最大3名）：50,000 Robux

優秀賞（最大10名）：10,000 Robux

※全受賞作品は講談社ゲームラボ公式サイトにて紹介されます。

■講談社クリエイターズラボ（https://creatorslab.kodansha.co.jp/）は

株式会社講談社の第四事業本部にて2021年6月に創立されたR&D部署です。

「編集の再定義」を掲げ、あらゆるジャンルのクリエイターと接点をもち、書籍や雑誌という形にとらわれない多種多様なコンテンツを世に送り出します。

・インディゲームクリエイター支援や、新規ゲーム開発を企画する「講談社ゲームラボ」

・マッチング型マンガ投稿サイトDAYS NEO等を運営する「UGCメディアラボ」

・インディペンデント映像クリエイター支援や新規映像企画をおこなう「講談社シネマラボ」

・ジャンル問わず広くクリエイターのステップアップを支援する「クリエイターブーストラボ」

・企業や自治体の課題に対しコンテンツの力で解決を提案する「コンテンツデザインラボ」

・プロデューサーシップで新たなコンテンツを生み出す「IPプロデュースラボ」

から成り、クリエイターの夢の実現のみならず企業や自治体の課題を「編集」で解決していきます。

「講談社ゲームラボ」についての最新情報は、以下公式ホームページやXをご覧ください。

・公式ホームページ：https://creatorslab.kodansha.co.jp/game/

・X：https://x.com/kodanshaGCL

【協力企業について】

株式会社GeekOut（本社：東京都港区、代表：青木 圭吾）

■GeekOutについて

GeekOut（ギークアウト）は、IPや企業ブランドのイマーシブメディア展開や、UGCクリエイターコミュニティとの共創を推進するエンゲージメントソリューション企業です。

URL：https://geek-out.io/

株式会社DEVLOX（本社：東京都渋谷区、代表：田中 公彦）

■DEVLOXについて

DEVLOXはクリエイターを多角的に支援し、Robloxにおける世界的ヒットコンテンツの創出を推進するアクセラレーター企業です。

URL: https://devlox.net/

＜本件に関するお問い合わせは以下にお願いします＞

講談社クリエイターズラボ お問い合わせフォーム：https://forms.gle/LjVxwB5UN9rC6Y898