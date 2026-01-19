【横須賀市ふるさと納税】寄附金額が３年連続で過去最高に！

横須賀市

神奈川県横須賀市（市長：上地 克明）は、令和７年度のふるさと納税寄附額が、１月15日時点で過去最高であった前年寄附金額（令和６年４月～令和７年３月 合計723,652,844円）を超え、過去最高を更新しました（※災害代理寄附受付分は除く）。前年同期間（令和６年４月１日～令和７年１月15日）における累計金額と比較して112.3%で推移しています。

これは、ふるさと納税を通じて、横須賀市を応援しようという全国の皆様からのご厚意だけでなく、事業者様から魅力ある返礼品を提供いただき、全国の皆様にその魅力を感じていただけたことによるものと考えています。引き続き、ふるさと納税を通じて、当市の魅力発信を推進してまいります。

返礼品のご紹介（寄附額は変更する場合があります）

今年度から受付を開始し、ご好評をいただいている返礼品の一部をご紹介します。

星野フーズ 味付き 牛タン 450g~900g（塩、味噌、ヤンニョム、3種食べ比べ）

寄附額10,000～20,000円

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akhf001/

旨みがじゅわ～！とろける柔らかさの「味付き牛タン」。牛タンの中でも最も柔らかく希少な「タン元」と、適度な歯ごたえがありつつも柔らかい「タン中」を贅沢に使用した味付き牛タンです。

【選べる種類と個数】安田養鶏場の卵30～60個（しおさい・アトムくん・タフラン・３種セット）

寄附額5,000～11,000円

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akhn001/

安田養鶏場は卵の栄養を強化する為に、独自にブレンドした餌をあげています。

もちろん、添加物はすべて天然素材です。にんにく粉末・牡蠣殻などを給餌して殻を強くしています。

ディアラ ペットフード 馬肉パーフェクトプラス 800g×1袋（80g×10本）

寄附額8,000円

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akgu001/

高タンパク・低脂質・低アレルゲンの馬肉をベースに骨や内臓などを配合し、海藻粉や醗酵フルーツ、野菜を加えた総合栄養食です。生食により、愛犬・愛猫の健康維持をサポートします。

以下ポータルサイトからも返礼品をお探しいただけます。

・楽天ふるさと納税：https://www.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/

・ふるさとチョイス：https://www.furusato-tax.jp/city/product/14201?utm_source=kanagawaken_yokosukashi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_14201(https://www.furusato-tax.jp/city/product/14201?utm_source=kanagawaken_yokosukashi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_14201)

・ふるなび：https://furunavi.jp/municipaldetail.aspx?municipalid=694

この他、各種ポータルサイトでも受付しております。

横須賀市について

横須賀市は、温暖で穏やかな気候に恵まれ、自然豊かな里山や海岸、三方を囲む海など多彩な景観が広がるまちです。都心からのアクセスも良好で、横浜へ約25分、品川へ約45分、羽田空港へも約50分と便利な立地にあります。

戦後ジャズ発祥の地としての音楽文化や、ペリー来航に象徴される近代日本開国の歴史、映画やアニメ・ゲームなどのサブカルチャーが融合し、伝統と異国文化、懐かしさと新しさが共存する、ここでしか味わえない独特な魅力を放っています。食の面でも、さまざまな海の幸やよこすか野菜をはじめとした新鮮な地場食材が豊富な横須賀。ぜひ一度お越しください。

横須賀市ふるさと納税ホームページ

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/shisei/kifu/furusato/index.html

横須賀紹介ムービー

https://www.youtube.com/watch?v=yO6EL4cYrGg