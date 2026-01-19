ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤«¤éJ¥êー¥°¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖCOEDO KAWAGOE F.C¡×¡¢¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ªLa.PANTHER¤È2025¥·ー¥º¥ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë
COEDO KAWAGOE F.C¤ò±¿±Ä¤¹¤ëCOEDO KAWAGOE F.C³ô¼°²ñ¼Ò¡Êºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÍÅÄÏÂÀ¸¡Ë¤Ï¡¢¡Öµ¤·Ú¤Ë¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¡¢ËÜµ¤¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¡¢¥Ûー¥à¤È¤Ê¤ë¾ì½ê¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÃÏ°èÌ©Ãå¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª La.PANTHER¡Êºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¡¢ÂåÉ½¡¡»ÔÂ¼°ì¡¹ºÚ¡Ë¤È2025¥·ー¥º¥ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª La.PANTHER ÍÍHP: https://lapantherdance.wixsite.com/websitelapantherdanc
¢£COEDO KAWAGOE F.C¤È¤Ï
2020Ç¯ÀßÎ©¡¢ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤·ÀßÎ©10Ç¯°ÊÆâ¤ÎJ¥êー¥°²ÃÌÁ¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡£¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ Àî±Û¤ËÌ´¤È´¶Æ°¤òÁÏ½Ð¤·Â³¤±¡¢100Ç¯Â³¤¯¥¯¥é¥Ö¤Ø¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡Íø¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢90Ê¬´Ö´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µー¡×¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¡×¡Ö¥°¥Ã¥º¡×¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò¼è¤ê´¬¤¯Á´¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼«Ëý¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥Öºî¤ê¤òÄÌ¤·¤ÆÀî±Û»Ô¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ø¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª La.PANTHER ÂåÉ½ »ÔÂ¼ °ì¡¹ºÚ ÍÍ¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤·¤ÆCOEDO KAWAGOE F.CÍÍ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¡¦Àî±Û»Ô¤«¤éËÜµ¤¤ÇJ¥êー¥°¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦COEDO KAWAGOE F.CÍÍ¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤È³Ð¸ç¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯¹â¤¤ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·Â³¤±¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢
¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢¡Ö¶¦¤Ë¾å¤òÌÜ»Ø¤¹Æ±»Ö¤È¤·¤Æ²¿¤«ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤·¤ÆÈùÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢
COEDO KAWAGOE F.CÍÍ¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Àî±Û»Ô¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£COEDO KAWAGOE F.C³ô¼°²ñ¼Ò óîÆ£ Èþ·ë ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª La.PANTHERÍÍ¤È¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º½é¤á¤Ë¡¢ÊÀ¥¯¥é¥Ö¤Ë¤´´Ø¿´¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Î¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Æ±¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ïµ¤·Ú¤Ë¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤«¤é¡¢ËÜµ¤¤Ç¥À¥ó¥¹¤Ë¸þ¤¹ç¤¦À¸ÅÌ¤Þ¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ØÆ³¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥ó¥¹¤Îµ»½Ñ»ØÆ³¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¼«¼çÀ¤ò°é¤ß¡¢À¸ÅÌ¤Î¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ»ØÆ³¤ò¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÔÂ¼ÍÍ¤Î»ÑÀª¤È¾ðÇ®¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»ÑÀª¤ËÊï¤¤¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÀî±Û¤ÎÌ¤Íè¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹î²¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢£Ê¥êー¥°»²Æþ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Àî±Û¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢ÃÏ°è¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2025¥·ー¥º¥ó¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×
