DMM GAMES『FLOWER KNIGHT GIRL』1月19日アップデート実施！新イベント「祝！11周年」開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、1月19日にサービス中のファンタジーRPG「FLOWER KNIGHT GIRL」がアップデートを実施することを発表いたします。詳細は公式サイトをご覧ください。

▼新イベント「祝！11周年」開催！

ザフラ・アルアマル復興を祝う大式典に、

世界中から花騎士たちが集う。

蘇った大地、紡がれた絆、新たに顕現した世界花アマル……。

積み重ねてきた歴史が交差し、

未来へ続く物語がいま鮮やかに咲き誇る。

イベント開催期間 2026年1月19日メンテナンス後 ～ 2026年2月2日メンテナンス前まで

▼花騎士と共に新イベントを駆け回ろう！

▼イベントに参加して★5アジサイ(式典の礼装)を手に入れよう！

▼ガチャに新キャラクターが追加！

イベントに登場する「ホトトギス(式典の礼装)」「キンラン」「アマル」がガチャに登場します！

▼キャラクタークエスト追加！

「ホトトギス(式典の礼装)」「キンラン」「アマル」のキャラクエストがボイス付きで追加！

お迎えした団長は、早速キャラクエストに挑戦してみましょう！

▼その他にもアップデート内容盛りだくさん！

特殊任務の追加や交換所のラインナップ更新なども！

新しい花騎士を仲間にして、害虫討伐に行こう！

※画像は開発中のものになります。

※キャンペーンの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。



▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/flower



▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式サイト

https://flower-knight-girl.com/



▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式Xアカウント

https://x.com/flower_staff



▼製品概要

タイトル：FLOWER KNIGHT GIRL

プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／SP(ブラウザ版)／App Store／Google Play

権利表記：(C)︎2015 EXNOA LLC



▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/

※App Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。