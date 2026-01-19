DMM GAMES『FLOWER KNIGHT GIRL』1月19日アップデート実施！新イベント「祝！11周年」開催！

写真拡大 (全12枚)

合同会社EXNOA




合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、1月19日にサービス中のファンタジーRPG「FLOWER KNIGHT GIRL」がアップデートを実施することを発表いたします。詳細は公式サイトをご覧ください。



▼新イベント「祝！11周年」開催！


ザフラ・アルアマル復興を祝う大式典に、


世界中から花騎士たちが集う。


蘇った大地、紡がれた絆、新たに顕現した世界花アマル……。


積み重ねてきた歴史が交差し、


未来へ続く物語がいま鮮やかに咲き誇る。



イベント開催期間　2026年1月19日メンテナンス後 ～ 2026年2月2日メンテナンス前まで


▼花騎士と共に新イベントを駆け回ろう！














▼イベントに参加して★5アジサイ(式典の礼装)を手に入れよう！





▼ガチャに新キャラクターが追加！


イベントに登場する「ホトトギス(式典の礼装)」「キンラン」「アマル」がガチャに登場します！








▼キャラクタークエスト追加！


「ホトトギス(式典の礼装)」「キンラン」「アマル」のキャラクエストがボイス付きで追加！


お迎えした団長は、早速キャラクエストに挑戦してみましょう！




▼その他にもアップデート内容盛りだくさん！


特殊任務の追加や交換所のラインナップ更新なども！


新しい花騎士を仲間にして、害虫討伐に行こう！


※画像は開発中のものになります。


※キャンペーンの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。



▼こちらからゲームをプレイ！


https://games.dmm.com/detail/flower



▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式サイト


https://flower-knight-girl.com/



▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式Xアカウント


https://x.com/flower_staff



▼製品概要


タイトル：FLOWER KNIGHT GIRL


プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／SP(ブラウザ版)／App Store／Google Play


権利表記：(C)︎2015 EXNOA LLC



▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/



※App Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。


※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。