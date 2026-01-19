【JRE POINTが当たるキャンペーン実施中】JR東日本キュン(ハート)パスで冬の鉄道旅をもっとおトクに！観光に便利な日帰りツアーも発売中

株式会社JR東日本びゅうツーリズム＆セールス

東日本旅客鉄道株式会社（以下、JR東日本）の「旅せよ平日！JR東日本たびキュン(ハート)早割パス」（通称：「キュン(ハート)パス」）発売に伴い、（株）JR東日本びゅうツーリズム&セールスならではの鉄道旅をご提案します。

「キュン(ハート)パス」とセットで平日おトクに冬の鉄道旅に出かけませんか？

「キュン(ハート)パス」に関する情報はこちらからチェック！

１.「キュン(ハート)パス（2日間用）」と、えきねっとの「宿だけプラン」を購入・宿泊利用された方の中から、抽選で350名様にJRE POINTを最大18,000ポイントプレゼント！

詳細を見る :https://www.jreast.co.jp/heijitsutabi/kyunpass/

【キャンペーン名】「キュン(ハート)パス×宿だけプラン」でJRE POINTプレゼントキャンペーン

【キャンペーン期間】2026年2月12日（木）～ 3月12日（木）の平日の宿泊

【当選条件】

１. 「キュン(ハート)パス（2日間用）」の購入利用

２. えきねっとサイトにて、「キュン(ハート)パス」利用エリア内の「宿だけプラン」（平日利用）の購入利用

【特典内容】

1等 50名様にJRE POINT 18,000ポイント

2等 100名様にJRE POINT 5,000ポイント

3等 200名様にJRE POINT 3,000ポイント

キャンペーン詳細はこちら :https://www.jrepoint.jp/campaign/0061001859/宿だけプランのお申込みはこちら :https://www.eki-net.com/top/hotels/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=kyunpass&utm_content=20260116

２.「キュン(ハート)パス」利用期間にあわせて現地発着日帰りツアーをご用意

「キュン(ハート)パス」ご利用期間にあわせて、地域の名所や温泉、冬ならではの絶景を満喫できる日帰りツアーをご用意しました。

平日限定で新幹線・特急・在来線乗り放題のチャンスを活かし、東日本エリアの観光をじっくりお楽しみください。

日帰りツアー詳細はこちら :https://link.jrview-travel.com/8yrvtツアーの一例（１）真冬の絶景！幻想的な「八甲田の樹氷」と青森の秘湯「酸ヶ湯温泉」日帰り入浴を満喫

【発着地】青森駅発着・新青森駅発着

【出発日】2026年3月5日(木)

【旅行代金】14,800円 大人1名様

【ツアー概要】

樹氷を眼下に空中散歩を楽しむ「八甲田ロープウェー」と一度は行きたい秘湯「酸ヶ湯温泉」日帰り入浴へご案内！

（２）北の風土が育む八戸の食を堪能！旬の魚介を楽しむ「海鮮丼」の昼食と「八戸酒造」試飲付き酒蔵見学

【発着地】八戸駅発着

【出発日】2026年3月5日(木)・10日(火)

【旅行代金】12,800円 大人1名様

【ツアー概要】

港町・八戸の新鮮な魚介と酒蔵見学を楽しむ日帰りツアー！昼食は旬の魚介を楽しむ海鮮丼、

代表銘柄「陸奥八仙」を醸す「八戸酒造」では、試飲付きの蔵見学へご案内！八戸名物が揃う「八食センター」で買い物もお楽しみ♪

（３）津軽半島・最北端に佇む津軽海峡一望の絶景の宿「ホテル竜飛」で新鮮な海の幸と温泉を満喫！

【発着地】新青森駅発着

【出発日】2026年3月3日(火)・11日(水)

【旅行代金】11,000円 大人1名様

【ツアー概要】

龍飛崎のすぐ近くにあり津軽半島・最北端に佇む「ホテル竜飛」で新鮮な海の幸を使用した海鮮御膳の昼食と津軽海峡が目の前に広がる絶景の大浴場・露天風呂で温泉をお楽しみください。

そのほかにも各種ツアーを発売中です。詳しくはこちらをご確認ください

3.「キュン(ハート)パス」（2日間用）×宿だけプラン×日帰りツアー まとめて予約するには…？

詳細を見る :https://link.jrview-travel.com/8yrvt

「キュン(ハート)パス」（2日間用）×宿だけプランでJRE POINT最大18,000ポイントがもらえるチャンス！

さらに、日帰りツアーで充実の1泊2日の平日旅がおすすめ♪

STEP１.

えきねっと会員登録・JRE POINT会員番号の連携

詳細を見る :https://www.eki-net.com/Personal/member/wb/UserCommon/Guidance

STEP２.

「キュン(ハート)パス（2日間用）」の購入

詳細を見る :https://www.eki-net.com/Personal/reserve/wb/GainTicketSearchConditionsInput/Index#_gl=1*ie32qt*_ga*MjA0MzczOTUuMTc1NDY0MjkzOQ..*_ga_ZDNCJLPMZL*czE3Njc4MzUwMTYkbzM5JGcxJHQxNzY3ODM1MTM2JGo2MCRsMCRoMA..STEP３.

指定席の申込

希望の日帰りツアーの日程、出発時間を確認のうえ、ツアーに間に合う列車を予約

詳細を見る :https://www.eki-net.com/personal/top/index

STEP４.

宿だけプランでホテルを予約

※「キュン(ハート)パス」利用エリア内の平日利用ならキャンペーン対象

詳細を見る :https://www.eki-net.com/top/hotels/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=kyunpass&utm_content=20260116

==キャンペーンのエントリー完了！==

STEP５.

日本の旅、鉄道の旅サイトで日帰りツアーを予約

詳細を見る :https://link.jrview-travel.com/8yrvt

駅たびコンシェルジュでは、

えきねっとでの購入をサポートをしています。

お気軽にご相談ください。

＜参考＞こんな楽しみ方も！「キュン(ハート)パス」＋「ダイナミックレールパック」を組み合わせたアレンジ旅で函館へ！

詳細を見る :https://www.jreast.co.jp/travel/ekitabi_concierge/index.html

「キュン(ハート)パス」（1日間）を２枚購入＋ダイナミックレールパックを組み合わせて函館まで足を伸ばしたアレンジ旅も可能です！

※新青森～新函館北斗間は「キュン(ハート)パス」エリア対象外です。

※上記行程は、「キュン(ハート)パス×宿だけプラン」でJRE POINTプレゼントキャンペーンの対象にはなりません。

当社ビジョンについて

『観光流動創造を通じて人々の人生を豊かにする 地域と共に新たな価値と持続可能な社会を創る』

旅はリアルに人が動き、まだ見ぬ風景や人々と出会い、新たな発見と驚きがそれぞれの人生を豊かにするきっかけとなるものです。私たちはお客さまとのリアルな顧客接点と、JR東日本グループのネットワークを活用した地域との接点という、唯一無二のユニークなスタイルを持つ観光流動創造会社として、これからも強い信念と情熱を持って、私たちにしかできないことや新しいビジネスモデルをつくり、企業としての個性を磨き続けることで旅の素晴らしさと感動をお客さまと地域へお届けしていきます。

■びゅうサスティナブルツーリズムプロジェクト

https://www.jre-vts.com/business/sustainable/