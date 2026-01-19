野菜をおいしく手軽に！「デルモンテ 1/2日分の野菜を使ったトマトのソース」新発売！

キッコーマン株式会社

キッコーマン食品株式会社は、3月16日に、1/2日分の野菜（＊）を使用した「デルモンテ 1/2日分の野菜を使ったトマトのソース」を全国で新発売します。

デルモンテ 1/2日分の野菜を使ったトマトのソース

「1/2日分の野菜を使ったトマトのソース」は、トマトをベースに、ズッキーニ、にんじん、にんにく、セロリ、玉ねぎの6種類の野菜を厳選し組み合わせた、野菜のうまみと具材感が特徴の調理用ソースです。開けやすく保存しやすい紙パックタイプで、内容量は1パック300g（2人前）です。パスタなどの定番メニューはもちろん、鶏肉のトマト煮やラタトゥイユなど、幅広いトマト料理にお使いいただけます。また、汎用性が高く、キーマカレーなども手軽につくることができます。

＜「1/2日分の野菜を使ったトマトのソース」を使用したメニュー例＞

トマトパスタ鶏肉のトマト煮ラタトゥイユキーマカレー

この商品を使ったレシピはブランドサイトやレシピサイト「ホームクッキング」などで紹介します。



これからもデルモンテは、「太陽を、おいしさに。」をスローガンに、世界中からよりすぐった野菜・果実からつくる高品質な商品で、健康的な食生活を応援してまいります。

（＊）「健康日本21（第三次）」（厚生労働省）では1日あたりの野菜摂取量の目標値を350gとしています。「デルモンテ 1/2日分の野菜を使ったトマトのソース」は、1人前（150g）当り、「健康日本21（第三次）」の野菜摂取量の目標値（1日350g）の1/2日分である175g分の野菜を使用しています。

１．品名及び内容量・容器、価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114133/table/180_1_a4d759b8e4d8d55bc0ab4a11e1acc48d.jpg?v=202601190551 ]

２．発売日 2026年3月16日

３．販売地域 全国

４．お客様お問合せ先 キッコーマンお客様相談センター TEL 0120-120358

