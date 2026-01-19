JRフルーツパーク仙台あらはま×ブルボン

仙台ターミナルビル株式会社

仙台ターミナルビル株式会社(本社:仙台市、代表取締役社長:松崎哲士郎)が運営するJRフルーツパーク仙台 あらはま(以下、当園)では、株式会社ブルボン（本社：新潟県柏崎市、代表取締役社長：吉田匡慶）と連携し、当施設で収穫した宮城県のオリジナル苺「にこにこベリー」と「もういっこ」のブレンドピューレを使用した「フェットチーネグミ ＰＲＥＭＩＵＭ宮城県産ストロベリーブレンド味」を期間限定で2026 年1 月27 日（火）に新発売いたします。

取組みの背景と目的

当園は仙台市荒浜で2021年3月に開業した体験型観光果樹園で、「震災復興」「農業振興」「地域活性」を掲げ、年間を通じて、8品目150種類以上の果物を作っており、国内外より多くのお客様にお越しいただいております。

この度、株式会社ブルボンと連携し、当園で収穫されたいちごを使用した「フェットチーネグミＰＲＥＭＩＵＭ宮城県産ストロベリーブレンド味」を全国で販売することで、当園の取組を知っていただき、多くの方にお越しいただくことによってで地域の更なる賑わいを創出することを目指します。

商品特徴

グミに使用した「にこにこベリー」「もういっこ」のピューレには、「ＪＲフルーツパーク仙台あらはま」で生産されたいちごのうち、風味がワンランクアップする２月に収穫されたものから６月の

生産終盤のものまで、余すところなく使用しています。

“フェットチーネグミ”の特徴である弾む噛み心地はそのままに、苺のみずみずしく甘酸っぱい味わいをお楽しみいただけます。

商品情報

商 品 名 ： フェットチーネグミＰＲＥＭＩＵＭ宮城県産ストロベリーブレンド味

内 容 量 ： 50g

発 売 日 ： 2026 年1 月27 日（火） 全国発売

販売チャネル（予定） ：JRフルーツパーク仙台あらはま

ホテルメトロポリタン仙台

（フロント、ロビーラウンジ シャルール、レストラン セレニティ）

ホテルメトロポリタン仙台イースト

コンビニエンスストア、ドラッグストア、小売店、売店など

価 格 ： オープンプライス

賞味期限 ： 9 カ月