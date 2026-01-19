【渋谷に大阪万博?!】2月4日に若者万博が初開催！

NEXT万博実行委員会（株式会社THE PASSION/一般社団法人日本若者キャリア支援協会）は、2026年2月4日(水) に渋谷モディ（エシカルエキスポ2026 TOKYO内）にて、「若者万博」を開催いたします。本企画を通じて、大阪・関西万博を一過性のイベントで終わらせず、次世代が担うムーブメントへと発展させ、2027年に開催される「国際園芸博覧会（GREEN×EXPO2027）」へ向け、若者の視点から描く未来社会像を発信するとともに、企業・団体・来場者との新たな連携創出を目指します。


【若者万博 イベント概要】

開催日： 2026年2月4日（水）11:00~19:30


会　場：渋谷モディ1階 イベントスペース


主　催：NEXT万博実行委員会


事務局：株式会社THE PASSION


　　　　一般社団法人日本若者キャリア支援協会


問い合わせ ：nextexpo.jp@gmail.com


【出展コンテンツ例】


クラゲ館で出展した体験ワーク

実際に万博のクラゲ館で出展した


2つの体験型ワークショップを行います！



１.日本文化班による水引作り体験


２.多様性異文化理解班による世界一周すごろく


一緒に楽しく世界とツナガリませんか？？



出展：立命館大学万博学生委員会おおきに






おもろいを追求できる若者集まれ

コンテンツ業界の今後と、


おもろい！と思う内容のブレストブースを展開！



・おもろい！アイデア発案ボード


未来に向けてのアイデアを聞かせてください！



出展：合同会社さいきんの若者は、






万博の聖火を、東京に。

～熱狂を次へつなぐ、関大万博部の足跡・KU NEXPOのビジョン～



関大万博部がどのようにして万博を盛り上げたのか。学生の力で未来を創る軌跡を知ろう！



出展：KU NEXPO（旧関大万博部）





【出展団体一覧】


ヨコハマ未来創造会議 若者実行委員会

NEXT万博 実行委員会


KU NEXPO（旧関大万博部）

立命館大学万博学生委員会おおきに


NPO法人おりがみ

合同会社さいきんの若者は、

【NEXT万博とは】


東京開催の様子

大阪開催の様子

万博ロスから始まった、若者が集まり活動する万博非公式プロジェクトです。


「万博ロス」から「NEXT万博」へを掲げ、大阪・関西万博の「いのち輝く未来社会のデザイン」の精神を受け継ぎ、万博を「一過性のイベント」で終わらせず、次世代が担うムーブメントへと発展させることを目的に誕生しました。オフライン・オンライン共にイベントを開催しており、GREEN×EXPO2027に留まらず、リヤド万博2030、そしていつか日本で開催される国際博覧会へ向けて「NEXT万博世代」を合言葉に活動しています。



連携企業/共創パートナーを募集しております。下記メールアドレスへご連絡お待ちしております。


問い合わせ：nextexpo.jp@gmail.com（担当：太田）


【エシカルエキスポとは】



「エシカルがカッコいい世界を創る」というミッションを掲げ、社会貢献や環境保全を中心に、社会活動家・起業家・学生団体・企業・クリエイターを繋ぎ、想いと活動を社会へ広める日本最大級のエシカル祭典です。若者を社会を繋ぐことを1つの主目的とし、コンテンツを展開するイベントという点から、NEXT万博実行委員会との共創に至りました。



【エシカルエキスポ2026 TOKYO】


開催日： 2026年2月3日（火）～ 2月8日（日）


時　間： 3日 12:00~19:30


　　　　4日~7日 11:00~19:30


　　　　8日 11:00~18:00


会　場：渋谷モディ1階 イベントスペース


主　催：一般社団法人ETHICAL EXPO JAPAN


イベントLP：https://ethical-expo.com/


【株式会社THE PASSION】




【想いと工夫で可能性をプロデュースする】を掲げる赤いイベントプロデュース会社。


ビジネスイベントや学生イベントを中心に、社長直下のプロジェクトを面白くする若手クルー。


複数の学生コミュニティの運営に携わり、直接的な若者との接点を持ち、若者向けブランディング事業も行う。体験設計やインフルエンサーの起用など、エンタメを交えたイベント設計を得意とする。



問い合わせ ：thepassion.jp@gmail.com（担当：太田）