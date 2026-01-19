ミライズエネチェンジとさいたま市が持続可能な充電インフラ環境の構築に向けた連携協定を締結

ミライズエネチェンジ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：柘野 善隆、以下「ミライズエネチェンジ」）は、さいたま市との間で「持続可能な充電インフラ環境の構築に向けた連携協定」（以下「本協定」）を締結しました。

本協定に基づき、さいたま市内の公共施設等におけるEV充電設備の導入を推進するとともに、EVの普及・啓発に取り組み、市民の利便性向上を図ってまいります。





ミライズエネチェンジ株式会社さいたま市役所にて実施した、「持続可能な充電インフラ環境の構築に向けた連携協定」の締結式の様子。左：ミライズエネチェンジ株式会社 代表取締役社長 柘野 善隆、右：さいたま市 市長 清水 勇人様■連携協定の背景

さいたま市は、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指す「ゼロカーボンシティ」の実現に向け、次世代自動車の普及促進およびインフラ整備に取り組んでいます。また、EV普及施策として「E-KIZUNA Project」を推進するなど、EV黎明期から先進的な取組を進めてきました。

一方、ミライズエネチェンジは、EVの利用拡大に不可欠な充電インフラの整備・運用を全国で展開し、誰もが使いやすい充電環境の提供に取り組んでいます。

両者は、公共施設等へのEV充電設備導入を進めるとともに、EVの普及・啓発を通じた運輸部門の脱炭素化に寄与するため、本協定を締結しました。

■連携協定の内容

1. 公共施設等へのEV充電設備導入および運営

2. EVの普及・啓発に関する取り組み

3. 前各号の目的達成に必要と認められる事項

本協定に基づき、ミライズエネチェンジはさいたま市が貸し付ける公共施設の敷地等にEV充電設備を自ら設置・運営いたします。

■さいたま市長 清水 勇人 様コメント

本協定の締結を大変喜ばしく思います。さいたま市は2050年のゼロカーボンシティ実現を目指し、電気自動車普及施策『E-KIZUNA Project』を推進してきました。EVを安心・快適に使える社会の構築には事業者との連携が不可欠です。ミライズエネチェンジ株式会社様とともに、充電インフラの整備と運輸部門の脱炭素化を一層推進してまいります。

■ミライズエネチェンジ社長 柘野 善隆 コメント

このたび、さいたま市様と「持続可能な充電インフラ環境の構築に向けた連携協定」を締結できたことを大変うれしく思います。EVの普及には、日常生活の中で安心して利用できる充電インフラの整備が不可欠です。本協定を通じて、公共施設等へのEV充電設備の設置・運営に取り組むとともに、さいたま市様と連携しながら、より使いやすい充電環境の整備を進めてまいります。

■EV充電エネチェンジについて

ミライズエネチェンジは脱炭素社会実現のため、2021年11月よりEV充電サービスを提供しています。「EV充電エネチェンジ」は、全国のマンション、商業施設、宿泊施設、オフィスに設置された3kW/6kWの普通充電器をご利用いただけるEV充電サービスで、既存充電器の入れ替え対応も可能です。設置費用は月額費用が0円のプランを提供しており、普通充電器の設置口数No.1です（※1）。

ダウンロード数No.1の無料アプリ（※2）は、充電器の空き状況確認のほか、充電と決済が簡単に行えます。「EV充電エネチェンジ」はもとより他社の充電スポット検索もでき、車両登録をいただくことで充電料金とガソリン代の差額表示や最適な充電計画の提示も可能です。

充電した分だけ支払うアプリでの決済のほか、e-Mobility Powerや自動車メーカー各社などが提供する充電カードもご利用いただけます。さらに、月額2,980円（税込）の定額プラン「エネチェンジパスポート」は日中の時間帯に何度も充電でき、自宅に充電設備を持たないEV利用者に大きな経済的メリットを提供します。

※1…認証アプリ提供サービスでの、EV普通充電器（6kW、200V）の設置口数（2026年1月1日時点、GoGoEV調べ）

※2…EV充電サービス5社によるiOS・AndroidのDL数（2025年11月28日時点、data.ai調べ）

EV充電エネチェンジ

Webサイト：https://ev-charge-enechange.jp/

アプリ（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/id911721775

アプリ（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.evsmart

■ミライズエネチェンジ株式会社

ミライズエネチェンジは、中部電力ミライズ株式会社とENECHANGE株式会社による合弁会社として、2025年1月24日に設立、同年3月10日より事業を開始しました。EV充電サービス「EV充電エネチェンジ」のブランドのもと、商業施設・宿泊施設などの法人施設や事業所、集合住宅への普通充電器の設置・運用、ならびにアプリの運営を通じて、脱炭素社会の実現に向けた重要な役割を担っています。

名称：ミライズエネチェンジ株式会社

所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋3-1-1 東京スクエアガーデンWeWork14階

URL：https://miraiz-enechange.co.jp/

■EV充電エネチェンジに関するお問い合わせ

ミライズエネチェンジ株式会社 サービス担当

Mail：ev-charging@miraiz-enechange.co.jp

■報道機関のお問い合わせ先

ミライズエネチェンジ株式会社 広報

Mail：pr@miraiz-enechange.co.jp