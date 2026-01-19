ニッセン「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」にて「カテゴリー賞」、「タイムセール賞」を受賞

株式会社ニッセンホールディングス

※Amazonおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

株式会社ニッセン（本社：京都市南区、代表取締役社長：羽渕淳）は、は1月15日 (木)、アマゾンジャパンが発表した「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」にて、「カテゴリー賞」および「タイムセール賞」を受賞しました。

「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」は、 Amazonの販売事業者の中から 、お客様満足度や売上、Amazonが提供する各種サービスの活用度などの指標に、最優秀賞をはじめとする全39部門で選出されます。当社が受賞した「カテゴリー賞」は、最優秀賞の4ジャンルを、家電・カメラ・AV機器、食品・飲料・お酒、アパレルなど、より細かく分類した28部門において、特に成功した販売事業者に贈られる賞です。また、「タイムセール賞」は、Amazonで開催している「プライムデー」、「プライム感謝祭」、「ブラックフライデー」、「Amazon スマイルSALE」などのセールイベントにて、品揃え・売上などの観点で活躍した販売事業者に贈られる賞です。

2年連続でのウィメンズアパレル部門の「カテゴリー賞」の受賞。そして、3年連続での「タイムセール賞」という栄誉ある賞を受賞することができたのは、ひとえにご支持いただきましたお客様のおかげです。受賞を励みに、これからもお客様にご満足いただけるお店を目指してスタッフ一同努めてまいります。

ニッセンは、これからもお客様にとって、便利で楽しいショッピングをご提供してまいります。

ニッセンショップはこちら :https://www.amazon.co.jp/stores/page/573E5F26-7420-404D-811A-EFC5E2B8B619

「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」についてはこちらをご覧ください

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=206875745051

ショップ担当者コメント

この度は、栄誉ある賞を連続でいただき、大変光栄に存じます。ご愛顧くださるお客様に心より感謝を申し上げます。 今後もより良い商品をご提供できるよう、一層尽力いたします。

会社概要

社名 : 株式会社ニッセン

本社所在地 : 〒601-8412 京都市南区西九条院町26番地

代表者 : 代表取締役社長 羽渕 淳

設立 : 2007年6月21日

事業内容 : 婦人服を中心とした衣料品、インテリア雑貨などのインターネット・カタログ通信販売

●nissen,informationサイト https://info.nissen.co.jp/

●nissen,オンラインショップ https://www.nissen.co.jp/