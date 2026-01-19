藤城嘘・伊丹小夜企画「故郷と庭」

徳島市

徳島城博物館は、旧徳島城表御殿庭園の隣に位置し、館内からは見事な庭園を一望することができます。本展覧会は、この場所の歴史の厚みや美しい眺望を意識しながら、同時に現代の若手作家の作品もともに楽しんでいただこうという企画です。

昨年の「伊丹小夜 ぼくのともだち」展では、徳島県出身の伊丹小夜さんを中心に、日本各地のアーティストによる絵画作品が展示されました。この展覧会で印象的だったのは、参加作家の何人かが、自身の故郷や、現在暮らしている場所の風景や生活の様子を描いてくれたことです。

本展の参加作家は、20代から30代の新進気鋭のアーティストたちです。SNSやインターネットで人気を集めながらも、手描きの絵画やイラストにこだわる作家たちの作品が、徳島県に集まる貴重な機会でもあります。

今回は、参加作家にあらかじめ「故郷と庭」というテーマを伝えています。これにより、徳島城博物館に、日本各地、あるいは作家自身がイメージする「故郷」の「風景」が持ち寄られます。そうした「風景」は、想像上のものである可能性もあります。荘厳な実在の風景と、描かれた仮想の風景、その両方を眺めながら、現代を生きる私たちにとっての「故郷」とは何かを、ゆったりと考える場になることを期待しています。（藤城嘘）

[開催日時]

1月20日（火）～2月1日（日）各日9：30～17：00（1月26日（月）は休館日）

[場所]

徳島城博物館 和室

[出品作家]

- 相沢僚一- 伊丹小夜- 城月- きゃらあい- 佐川梢恵- 高砂海斗- 冨岡想- パルコキノシタ- 藤城嘘- 堀江たくみ- やとうはるか- 柳本悠花- 山本結子- Riho Kurokawa

[見学科]

無料。

ただし、高校生以上の方は入館料が必要です。

[入館料]

一般300円、高校・大学生200円、中学生以下無料

[問い合わせ先]

徳島市立徳島城博物館

〒770-0851 徳島県徳島市徳島町城内1番地の8

電話番号：088-656-2525

ファクス：088-656-2466