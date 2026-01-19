【管理職研修】マネジメントにおけるAI活用の仕方とは。営業ハックはAI活用による営業ノウハウの向上を推進しています。

研修実施目的

株式会社営業ハック

営業ハックは様々な企業様の営業支援を行い、ミッションである「営業の悩みを0にする」べく活動を続けています。「つらい」「やりたくない」という声もあがることの多い営業という職業。しかしながら、企業が成長していく上では未だに欠かせない仕事が営業です。

そこで営業ハックはお客様の望む成果を提供できるよう、また多くの人の営業の悩みを解決するべく日々社内の営業ノウハウもブラッシュアップしています。社内でまずは試行錯誤を重ね、データやノウハウを積み上げることが、お客様のお役に立つために必須であると考えているからです。

また、将来的なミッションとして営業ハックは「営業教育の無償化」を掲げています。ビジネスにおいて必須となる営業について、誰もが等しく学ぶことができる場を提供したいと考えており、それに向けて社内体制を変革しながら、理想となる営業教育に向けて動いております。

当日の様子：研修簡易議事録

本勉強会では、「AIの活用」をテーマに、日常業務におけるAIの実践的な活用方法について意見交換を行いました。単なる業務効率化にとどまらず、「AIを楽しく使うこと」を出発点とし、個人の成長や組織全体の生産性向上につなげていく姿勢が共有されました。

当日は、「この1週間で試してみて効果や面白さを感じたAIの使い方」を持ち寄り、90秒間のショートプレゼン形式で発表を実施。限られた時間の中で、実務に根ざした具体的な活用事例が次々と紹介されました。

発表内容の一つとして、自身が考えた文章をAIに読み込ませ、より分かりやすく整えることで、表現力の向上や言語理解の深化につながっているという事例が共有されました。また、単なる修正依頼ではなく、＋αの提案を引き出すことを意識することで、思考の幅が広がる点も評価されました。行動や思考を客観的にフィードバックしてもらう使い方は、モチベーション向上の一助にもなっています。

資料作成の場面では、AIを活用した画像生成により視認性を高める工夫や、継続的な利用を通じて、個人の言葉遣いや思考の傾向を理解し、それを補完するアウトプットが得られる点が紹介されました。無意識に使っている表現を可視化できることも、業務改善につながるポイントとして挙げられました。

営業領域においては、架電スクリプトや架電ログをAIに読み込ませ、ステータス割合の分析や、メンバーごとのトーク傾向、顧客から多く寄せられる断り理由、関心を引きやすい訴求ポイントなどを整理・分析する取り組みが共有されました。こうした分析を通じて、再現性の高い営業活動の実現を目指しています。

ディスカッションでは、「AI活用に正解はなく、自身が前向きに働くための選択肢として試行錯誤することが重要である」という考えが共有されました。スクリプトの遵守度確認や反応の良いトークの発見、顧客に伝わりづらい表現の把握など、問いの立て方を工夫することで、多様な示唆が得られる点が強調されました。

また、「分析や整理はAIが担う一方で、人に求められる価値はコミュニケーションにある」という認識のもと、営業活動や組織運営においては、意図や価値を正しく伝える力がより重要になるという視点が示されました。

補足として、AIに「プロンプト（指示文）そのものを作成させる」という活用方法も紹介され、どのような指示がどのような成果につながったのかを共有することで、組織全体のAI活用力向上を目指す姿勢が確認され、勉強会は締めくくられました。

完全成果報酬型テレアポ代行サービス「アポ100」について

営業ハックではこのように営業ノウハウの共有・改善を行う仕組みを整えた体制で、完全成果報酬型テレアポ代行サービス「アポ100」を提供しております。

１．初期費用・デポジット・固定費不要 ：アポが０件であれば費用0円！

２．アポイント獲得での完全成果報酬型 ：アポが０件であれば費用0円！

３．リスト・スクリプト準備は弊社が対応：アポが０件であれば費用0円！

「初期費用」「稼働費」「運営固定費」「デポジット」は無料、アポイント獲得時費用のみの成果報酬にて実施させていただきます。

こちらは事前にアポイントの質・量についてのご希望を伺い、企業様のご事情に合わせたアポイントづくりを徹底しております。実際こちらのリードの中から受注につながるケースも数多くあり、営業支援を実施している企業様からも好評の声をいただけています。

「もう少しアポイントが欲しい」「営業にもっと注力したい」「売上をもっと上げたい」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ営業ハックにお問い合わせください。貴社の営業の課題解決のために伴走させていただきます。

お問い合わせ先はこちら

研修実施概要

開催日：1月14日(水)11:30～12:00

形式：オンライン

参加人数：約6名

講師プロフィール

株式会社営業ハック代表取締役社長 笹田 裕嗣

20歳の頃から営業のキャリアをスタート。新卒で大手人材会社に入社し、入社半年で営業成績トップになる。独立後は営業代行事業・コンサルティング事業で、営業支援を100社以上実施する。2018年4月「営業の悩みを0にする」ミッションを掲げ、株式会社営業ハックを創立。2022年には日本最大級の営業の大会第6回『S1グランプリ』にて優勝者となる。

株式会社営業ハックについて

株式会社営業ハックは「売上を2倍にするお手伝い」をさせていただき「営業の悩みを0にする」会社です。代表の笹田の体験・経験から、営業戦力不足を解決することで売れる組織をつくることができると考え、営業マネジメントコンサルティングを含めた営業代行事業を展開しています。「誰よりも現場を知る営業コンサルタント」として営業に関する実態調査や分析を行い、時代に合わせた営業とは何かを常に追いかけています。

会社概要

会社名：株式会社営業ハック（カブシキカイシャエイギョウハック）

所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-42-15

代表者：笹田裕嗣

設立：2018年4月13日

事業内容：営業コンサルティングおよび代行支援事業

会社HP：https://eigyou-hack.com/sales-agency