サウナ好きのためのSNS「サウナシェア」のWeb版をリリース

株式会社シマテク

株式会社シマテクは、サウナ愛好家向けSNSアプリ「サウナシェア」のWeb版を2026年1月19日に公開したことをお知らせいたします。

Web版URL： https://sauna-share.com

■Web版の特徴

インストール不要： ブラウザからすぐにアクセス可能

マルチデバイス対応： PC、タブレット、スマートフォンで利用可能

アカウント連携： 既存のアプリアカウントでそのままログイン

全機能利用可能： サウナ記録、施設検索、タイムライン、制覇マップなどアプリと同等の機能を提供

■サウナシェアについて

サウナシェアは、サウナ好きのための「ととのい」を共有するSNSアプリです。

主な機能

サウナ記録：訪問したサウナ施設の記録・レビューを投稿

施設検索・登録：全国のサウナ施設を検索、新規施設も登録可能

制覇マップ： 訪問したサウナ施設を都道府県一覧で可視化

タイムライン： 他のサウナーの投稿をチェック

フォロー機能： お気に入りのサウナーをフォロー

ランキング： アクティブユーザーのランキング

■ サービス概要

サービス名：サウナシェア

利用料金：無料

Web版：https://sauna-share.com

iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/6752008847

Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shimateku.saunaShare&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shimateku.saunaShare&hl=ja)