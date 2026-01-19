サウナ好きのためのSNS「サウナシェア」のWeb版をリリース

株式会社シマテク

株式会社シマテクは、サウナ愛好家向けSNSアプリ「サウナシェア」のWeb版を2026年1月19日に公開したことをお知らせいたします。



Web版URL： https://sauna-share.com




■Web版の特徴


インストール不要： ブラウザからすぐにアクセス可能


マルチデバイス対応： PC、タブレット、スマートフォンで利用可能


アカウント連携： 既存のアプリアカウントでそのままログイン


全機能利用可能： サウナ記録、施設検索、タイムライン、制覇マップなどアプリと同等の機能を提供


■サウナシェアについて


サウナシェアは、サウナ好きのための「ととのい」を共有するSNSアプリです。


主な機能


サウナ記録：訪問したサウナ施設の記録・レビューを投稿


施設検索・登録：全国のサウナ施設を検索、新規施設も登録可能


制覇マップ： 訪問したサウナ施設を都道府県一覧で可視化


タイムライン： 他のサウナーの投稿をチェック


フォロー機能： お気に入りのサウナーをフォロー


ランキング： アクティブユーザーのランキング


■ サービス概要


サービス名：サウナシェア


利用料金：無料


Web版：https://sauna-share.com


iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/6752008847


Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shimateku.saunaShare&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shimateku.saunaShare&hl=ja)