FMヨコハマ×マクニカ、みなとみらいで自動運転EVバスを「移動型ラジオスタジオ」として活用する共同プロジェクトを開始

横浜エフエム放送株式会社(画像)自動運転EVバス

株式会社マクニカ（以下マクニカ）、横浜エフエム放送株式会社（以下FMヨコハマ）、横浜未来機構（以下未来機構）、株式会社LEALIAN（以下LEALIAN）の4団体は、自動運転EVバス＊1を活用した移動価値向上プロジェクト「MOBILE STUDIO MM」を共同で実施します。本プロジェクトは「YOXO FESTIVAL 2026」と連動して展開されます。

1.背景

近年、自動運転技術やスマートモビリティの進化により、「移動そのものが価値を持つ」体験型移動への期待が高まっています。同時に、音声メディアであるラジオは、街と人を“声”でつなぐ地域メディアとして再評価されています。

本プロジェクトは、移動空間に音声体験を融合し、地域住民・観光客・リスナー・地域クリエイターなど多様な層が街と関わる新しい接点を創出することを目指します。

2.プロジェクト概要

自動運転EVバスを"走るラジオ局"として活用し、FMヨコハマの番組収録、街中リポートを実施します。

3．各社の役割

【実施期間】- 2026年1月下旬～2月上旬【実施内容】- みなとみらい地区を走行する自動運転EVバス内での番組収録対象番組: Keep Green & Blue出演: MITSUMI特徴: FMヨコハマとして初の"走行中の自動運転EVバス"での収録放送予定: 2026年1月26日(月)～29日(木) 21:50～22:00- 自動運転EVバスからのリポートFMヨコハマの人気番組「Kiss & Ride」のリポーターが、走行中のバスから街の魅力をリアルタイムで伝えます。- YOXO FESTIVAL 2026との連動2026年1月31日(土)・2月1日(日)開催の「YOXO FESTIVAL 2026」(https://yoxo-o.jp/yoxofestival/)において、自動運転EVバスの走行および本プロジェクトのブース設置を通じて、来場者へ広く発信します。- オリジナルステッカーのプレゼントイベント当日は、ブース周辺にてオリジナルステッカーを配布します。オリジナルステッカーのイラスト

■株式会社マクニカ（自動運転技術パートナー）

自動運転EVバスの提供および運行オペレーション支援 自動運転EVバスの自動運転プログラムの設計・準備、オペレータ、チューニング 自動運転実証の専門知見を活かした安全運行の設計

■横浜エフエム放送株式会社（メディアパートナー）

ラジオ番組の企画・制作・収録・出演者アサイン 番組「Keep Green & Blue」および番組内リポートによる情報発信

■横浜未来機構（地域連携・プロジェクト推進）

みなとみらい地区における地域連携のコーディネート YOXO FESTIVAL 2026 との連動企画の統括

■株式会社LEALIAN（走行車両の充電施設提供）

自動運転EVバスの電源供給

4.YOXO FESTIVAL 2026での特別展示について

参加費無料でどなたでもお楽しみいただける特別展示を開催いたします。ラジオブース仕様に改装された自動運転EVバスに乗車し、番組収録の雰囲気を体験したり、実際に収録されたラジオ番組を聴取することができます。

詳細: https://yoxo-o.jp/yoxofestival/exhibit/?no=I-08

※駐車した車両への乗車体験となります。

※内容は予告なく変更になる可能性があります。予めご了承ください。

※本事業は、「公益信託みなとみらい21まちづくりトラスト」の助成を受けて実施します。

5.今後の展開

みなとみらい地区内を走行します

本プロジェクトは、自動運転技術と音声メディアを融合した新しい都市体験を通じ、みなとみらいにおける次世代モビリティ活用のモデルケースとなることが期待されます。走行しながら街の魅力を発信する移動型スタジオは、自動運転EVバスへの理解促進に加え、地域の回遊性向上や商業・観光への波及効果も見込めます。今後はスマートシティ推進における新たな実装モデルとしての発展を目指します。

＊1：自動運転EVバス EVO（Navya Mobility社製）EVOは自動運転システムを搭載した自動運転シャトルバスです。EV（電気自動車）となり、1回の充電で約9時間（100km）の自動走行が可能です。

車両サイズ

全長：4,776mm 全高：2,652mm

全幅：2,098mm 重量：2,689kg

乗車定員：12名

実証実験時の乗車定員10名（乗客９名、ドライバー1名）

動力源：電動モーター

最高速度：18km/h（実証実験時は平均速度15km/h程度）

自動運転レベル：レベル2（技術的にはレベル3相当）

その他：緊急時は同乗のドライバーが手動介入

