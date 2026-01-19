弊社所属アーティスト、乃紫（のあ）が全国9箇所をめぐるツアー『noa live tour 2026』の開催が決定！

株式会社MR8

作詞・作曲やアレンジ、アートワークなどを一貫してセルフプロデュースし、クールな感性で熱いムーブメントを生み出すアーティスト・乃紫。そんな彼女が、2026年4月より全国9か所9公演となるツアー『noa live tour 2026』を開催することが決定！

【noa live tour 2026 公演情報】

2026年4月04日（土）福岡／DRUM-Be-1

2026年4月05日（日）熊本／DRUM Be-9 V1

2026年4月18日（土）愛知／JAMMIN’

2026年4月25日（土）宮城／仙台darwin

2026年4月29日（水・祝）大阪／UMEDA CLUB QUATTRO

2026年5月16日（土）広島／Live space Reed

2026年5月23日（土）栃木／HEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2

2026年5月30日（土）石川／金沢AZ

2026年6月27日（土）東京／EX THEATER ROPPONGI

【チケット販売スケジュール】

FC1次先行：終了

FC2次先行：12/18(木)18:00～12/24(水)23:59

オフィシャル先行：12/27(土)18:00～1/5(月)23:59

SNS先行：1/8(木)18:00～1/18(日)23:59

プレイガイド先行：1/21(水)18:00～1/25(日)23:59

オフィシャル2次先行：1/28(木)18:00～2/4(水)23:59

現地先行・入金：2/7(土) 18:00～2/18(水) 23:59

一般販売：2/21(土)10:00～

【PROFILE】

乃紫（のあ）

シンガーソングライター。大学時代に音楽制作ソフトに触れたことがきっかけで楽曲制作を始め、2023年から本格的な音楽活動を開始。 “かわいい”の価値観をポップかつ批評的に歌う「全方向美少女」(2024年)はSNSで急速にシェアされ、その勢いは日本のみならず海外にも及び、現在SNS総再生回数は19億回を超えている。作詞/作曲やアレンジ、アートワークなどを一貫してセルフプロデュースするクリエイターであり、クールな感性で熱いムーブメントを生み出している。

また、2026年1月11日(日)よりMBS／TBS系全国28局ネットにて毎週日曜午後5時～放送される大ヒットコミック『正反対な君と僕』（著：阿賀沢紅茶）のオープニングテーマを担当することも決定。タイトルは「メガネを外して」。

Official HP：https://noa.fandomu.club

Official Instagram：https://www.instagram.com/noa_aburasoba/

Official X（旧Twitter）：https://x.com/noa__aburasoba

Official TikTok：https://www.tiktok.com/@noa_aburasoba

Official YouTube:：www.youtube.com/@noa_aburasoba(https://www.youtube.com/@noa_aburasoba)