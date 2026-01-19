アルコール依存症専門治療を行う医療機関でのアルコール検知器「ALC-MobileIII」活用事例を公開

東海電子株式会社

アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也）は、アルコール依存症の専門治療を行う医療機関におけるアルコール検知器の活用事例を取材したユーザーレポートを公開しました。

本レポートでは、飲酒運転対策として社会実装が進むアルコール検知器やアルコールインターロックについて、「医療の視点」からその役割と可能性を読み解いています。

背景：飲酒運転対策に求められる新たな視点

アルコール検知器活用事例：雁の巣病院 :https://www.tokai-denshi.co.jp/uploads/pdfs/20260119/696d8ddda1210.pdf医療法人優なぎ会 雁の巣病院 アルコール検知器の活用事例

飲酒運転防止をめぐる議論は、これまで主に「検挙」や「罰則強化」といった抑止策が中心でした。しかし、飲酒運転を繰り返す一部の人々の背景には、意志やモラルだけでは制御が難しい「アルコール依存症」という病的側面が存在することも指摘されています。

アルコール依存症は特別な人だけの問題ではなく、誰にとっても身近に起こり得る疾患です。飲酒運転防止を社会全体で考えるうえでは、治療や回復の視点と安全対策を結びつけた取り組みが重要になっています。

取材先：アルコール依存症専門治療を担う医療機関

今回取材にご協力いただいたのは、医療法人優なぎ会 雁の巣病院（福岡市）です。

同院は、24時間365日の精神科救急医療を担うとともに、アルコール依存症をはじめとするアディクション（嗜癖）専門治療に取り組む医療機関です。依存症からの回復を支えるため、患者一人ひとりに寄り添った治療方針を大切にしています。

医療の視点から見たアルコール検知器の役割

雁の巣病院では、東海電子のアルコール検知器「ALC-MobileIII(https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/ALC-Mobile3)」を治療の現場で活用しています。その目的は、飲酒を「管理・監視」することではありません。

アルコール検知器は、患者自身が「今の自分の状態」を客観的に知るためのツールとして位置づけられています。数値として示される結果をもとに、飲酒行動や体調について医療者と対話を重ねることで、回復への気づきや行動変容につなげています。

検知結果が出た場合でも、頭ごなしに否定するのではなく、「事故やトラブルにつながらなかったこと」を肯定的に捉え、次につなげる姿勢が重視されています。共感・受容・つながりを大切にするこうした考え方は、同院の治療方針そのものと言えます。

アルコールインターロックの可能性について

取材では、「アルコールインターロック(https://alcohol-interlock.com/)」についても医療専門家の見解を伺いました。

アルコールインターロックは、単なる「運転を止める装置」ではなく、再飲酒や再発を防ぐための“環境づくり”として機能し得る可能性があります。

本人だけでなく、家族の不安を軽減し、社会全体の安全につながる仕組みとして、治療と両立しながら活用される余地があることが示唆されました。

取り締まりから支援へ

今回のユーザーレポートは、依存症治療と交通安全技術を結びつけることで、飲酒運転対策を「取り締まり」から「支援」へと広げていく可能性を示しています。

アルコール検知器やアルコールインターロックを、罰則のための機器ではなく、回復と安全を支える社会的インフラとして捉える視点は、今後の制度設計や議論において重要な示唆を与えるものと考えています。

■ ユーザーレポート全文について

本取材内容をまとめたユーザーレポートは、以下よりご覧いただけます。

▶ ユーザーレポート全文はこちら(https://www.tokai-denshi.co.jp/uploads/pdfs/20260119/696d8ddda1210.pdf)（PDF）

