ピーバンドットコム、タイ王国向けプリント基板通販サイト「p-ban Thailand」を開設
各位
プリント基板のネット通販「P板.com」を運営する株式会社ピーバンドットコム（東証スタンダード・名証メイン 3559、以下当社）は、タイ王国の開発者・製造業者向けに、オンラインでプリント基板を発注できる新サービス「p-ban Thailand」を開設しました。本サービスは、北米向け「PCB Flash」に続く海外EC展開の第2弾となります。
北米では、Mitsui Plastics Inc.（本社：米国ニューヨーク州ホワイトプレーンズ、三井物産株式会社100％出資）との協業により「PCB Flash」を展開しており、海外におけるオンライン基板ECのモデルづくりを進めてまいりました。今回のタイでは、CoreStaff (Thailand) Co., Ltd. との契約に基づき、現地顧客へのサービス提供体制を構築しています。「p-ban Thailand」では、基板仕様の入力から見積・注文までをすべてWeb上で完結でき、日本国内で培った品質基準と製造ネットワークをそのまま海外向けに提供します。これにより、タイの研究開発部門や製造企業が、より迅速かつ低コストで基板試作を進められる環境を実現します。
■ 背景：デジタル産業化が進むタイ王国と拡大する開発需要
タイ王国では、政府が推進する産業政策「Thailand 4.0」のもと、電子・電装分野やデジタル製造を中心に産業高度化が進んでいます。Thailand Board of Investment（BOI）は、次世代自動車やスマートエレクトロニクスなど重点産業への投資誘致を強化していると報告しています【1】。台湾の調査機関の予測【2】によると、プリント基板は2024年に約35億ドル（約5,250億円）の生産額が見込まれ、2030年には約56.2億ドル（約8,430億円）に拡大する見通しです。（※円換算は1ドル＝150円で試算）【2】また、World Bank の分析では、タイは製造業比率が高く、電気・電子分野の研究開発投資が増加傾向にあるとされ、試作や小ロット基板製造のニーズが拡大しています【3】。さらに、UNIDO はデジタル製造の進展に伴い、開発段階での迅速な試作環境が競争力向上の鍵になると指摘しています【4】。
こうした環境を踏まえ、当社はオンライン完結型の基板ECモデルをタイ市場にも展開し、開発者がよりスピーディーに試作を進められる環境を整備するため、p-ban Thailand を開設しました。
（参考）
【1】 Thailand Board of Investment（BOI）Thailand 4.0 - Smart Electronics and Next-Generation Industries :https://www.boi.go.th/en/intro/
【2】 Taiwan-based Industry, Science and Technology InternationalStrategy Center:https://www.nationthailand.com/business/tech/40054942
【3】 World Bank Thailand Economic Monitor - Innovation, Productivity and Growth :https://www.worldbank.org/ext/en/home
【4】 UNIDO（United Nations Industrial Development Organization） Industrial Development Report - Digitalization and Manufacturing in ASEAN :https://www.unido.org/
■ サービス概要：「p-ban Thailand」の主な特徴
オンライン完結型の基板発注
基板設計データ（Gerber）と仕様をアップロードするだけで、見積から注文までWeb上で完結。従来の紙・メール中心の発注フローを大幅に簡素化します。
日本基準の製造品質を海外向けに提供
当社の国内外製造パートナーによる高品質な基板製造により、試作から量産前工程まで幅広く対応。
現地利用者向けの仕様に最適化
タイ語・英語対応、現地通貨決済、タイ国内配送に対応し、利用しやすさを向上。
CoreStaff Thailand との連携によるサポート体制
現地パートナーによる営業・与信管理・物流対応により、海外ユーザーの利用ハードルを大幅に低減。
■ 今後の展開
当社は北米・ASEANを起点に、グローバルでの基板ECプラットフォーム展開を本格化しています。p-ban Thailand で得られる利用状況や市場ニーズをもとに、ASEAN地域でのサービス強化と横展開を進め、「設計から製造・実装までをすべてWebで完結できる世界」の実現を推進してまいります。
■ 代表取締役社長 後藤 康進 コメント
p-ban Thailand の開設は、ASEAN市場に向けた当社のサービス提供体制を大きく前進させるものです。オンラインでの基板発注の利便性を広げることで、海外の開発者の“ものづくりのスピード”を支援し、国境を越えた新しい開発スタイルをともに作り上げていきたいと考えています。
■ 関連リンク
p-ban Thailand：https://p-banthailand.com/
PCB Flash（北米向けECサイト）：https://pcbflash.com/
P板.com：https://www.p-ban.com/
CoreStaff (Thailand)： https://www.zaikostore.com/zaikostore/th
【会社概要】
■株式会社ピーバンドットコム
「アイデアと探究心で、“あたりまえ”を革新する。」をパーパスに、プリント基板ネット通販「P板.com」を展開。基板の設計・製造・部品実装をワンストップで提供し、試作から量産まで30,000社超の取引実績を有しています。
所 在 地 ： 〒102-0076 東京都千代田区五番町 14 五番町光ビル 4F
代表取締役社長 ： 後藤 康進
■CoreStaff (Thailand) Co., Ltd.
所在地：1 Unit 2410 24th Floor, Empire Tower, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
代表取締役 多田羅 敬喜
本件に関するお問合わせ先
株式会社ピーバンドットコム
公式サイト： https://www.p-ban.com/corporate/
電話番号：03-3261-3431
E-mail：ir@p-ban.com
問い合わせフォーム：https://www.p-ban.com/corporate/ir/contact_form.html
X：https://x.com/pban_ir
IRメールマガジン：https://www.p-ban.com/corporate/ir/alert.html
note： https://note.com/p_ban_ir
2026年01月19日
株式会社ピーバンドットコム
株式会社ピーバンドットコム
