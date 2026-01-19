【平和堂】しがの認知症バリアフリー地域づくり知事表彰受賞

株式会社平和堂

株式会社平和堂（滋賀県彦根市、代表取締役社長執行役員CEO：平松正嗣、以下「平和堂」）は、2026年1月18日(日)、「しがの認知症バリアフリー地域づくり知事表彰」企業・事業所・組織部門を受賞しましたのでお知らせいたします。

しがの認知症バリアフリー地域づくり知事表彰は、認知症バリアフリーの取り組みや活動を行っている地域団体や企業・事業者の優れた事例を発掘し、その取り組みを県内に広く発信することにより、認知症の人を含めた誰もが自分らしく安心して暮らし続けることのできる社会の実現を目的に、今年初めて実施されたものです。平和堂では健康・子育て・高齢者を重点テーマに地域の健康の実現を目指し、様々な取り組みを進めております。その一環として2022年11月より従業員に向けて「認知症サポーター養成講座」を開催しており、社内には2025年8月現在、全従業員の６割を超える15,000人の認知症サポーターが在籍しております。また認知症のお客様にも安心してお買い物していただける「あわてずお客様のペースでお会計ができるレジ」の設置など、継続的に認知症に対する取り組みを行っている点を評価いただき、今回の受賞となりました。

引き続き平和堂は、すべてのお客様に安全安心で快適なお買い物環境をご提供できるよう、地域とともに取り組みを継続してまいります。

＜表彰式＞

１．日時：1月18日(日)

２．会場：滋賀県庁

右：滋賀県副知事 岸本 織江様 左：平和堂 取締役上席執行役員 平塚 善道

＜平和堂の認知症への取り組み＞

１．認知症サポーター養成

認知症サポーターとは認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けをする方で、厚生労働省が全国キャラバン・メイト連絡協議会とともに全国で認知症サポーター養成講座の実施や取得を推進しています。平和堂はこの趣旨に賛同し、2022年11月より全従業員に向けて各自治体のご協力をいただきながら、認知症サポーター養成講座を開催しています。当初は1万人の受講を目標としておりましたが、その目的を早期に達成したことからさらに高みを目指し、各店舗において従業員の半数以上が受講するという目標を設定しました。現在も各店舗においてサポーターの養成を進めております。また2024年5月以降は社内キャラバン・メイトを育成することで、新規入社者へ教育を継続して行うことができるようになりました。受講することで認知症への理解が深まり、認知症のお客様への応対や、お買い物しやすい環境づくりに役立っており、実際に認知症の懸念のあるお客様を地域包括支援センターにつなぎ、支援につながった事例もございます。また、認知症の知識や相談先を知ることで、認知症の家族がいたり、自身や家族の今後に不安を抱いていたりする従業員の安心感につながっています。

店舗には「認知症サポーターがいます」ステッカーを掲示しお客様に周知しており、認知症のお客様やそのご家族から、「安心してお買い物に行ける」とのお声もいただいています。

２．店舗での認知症関連イベントの開催

2025年は大津市内の3店舗で、大津市が主催される認知症への理解を深めるイベントやパネル展を実施しました。認知症に対する啓発を行うとともに、脳年齢のチェックや介護相談へ多数のお客様にご参加いただきました。また、長浜市社会福祉協議会とともに、認知症のお客様に実際にお買い物をしていただき、お困りの点等を把握することで今後の応対に活かす取り組みを行っています。

平和堂石山で開催のイベントの様子

３．ゆっくりお会計できるレジの設置

あわてず、ご自分のペースでお買い物していただけるレジを、スマート店舗を除く全店に設置しています。このレジでは社内資格であるレジ応対の最高ランクを持つ従業員が、お支払や袋詰め等のお手伝いを行います。認知症のお客様だけではなく、ご高齢の方、お子様連れや障がいをお持ちの方にもご利用いただいています。

