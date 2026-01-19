SHINYAKOZUKA × TSUCHIYA KABAN第4弾コラボレーションをPITTI UOMOで世界初披露

株式会社土屋鞄製造所

※本画像で着用しているコレクションLOOKのコラボレーション製品は、TSUCHIYA KABANでの一般販売は行いません。

(株)土屋鞄製造所（本社：東京都足立区、以下 当社）は、ランドセル工房を発祥とする革製品ブランド「TSUCHIYA KABAN」より、デザイナー・小塚信哉氏が手がけるファッションブランド「SHINYAKOZUKA」とのコラボレーション第4弾となるコレクションを展開します。本コラボレーションは、イタリア・フィレンツェで開催された世界最大級のメンズファッション見本市「Pitti Immagine Uomo」における「SHINYAKOZUKA」2026年秋冬コレクションショーにて、世界へ初お披露目されました。

今シーズン(ISSUE#9)のテーマは、「a glove is a "lighthome" isn't it?」。片手袋に想いを馳せ、その手袋は誰かの帰る“家”でありながら帰り道を照らす“灯台”でもあるというコンセプトでコレクションを構築。本コラボレーションでは、冬の情景である雪景色と散歩に着想を得たエプロン型のバッグなど、全5型のラインアップで構成されています。そのうちTSUCHIYA KABANでは、ショルダーバッグ1型とカードケース1型の計2型を展開。いずれもTSUCHIYA KABAN別注色となるネイビー系カラー「SNOWY MIDNIGHT」を採用しています。

これらのコラボレーションアイテムは、2026年秋頃にTSUCHIYA KABANにて一般販売を予定しています。

ものづくりへの共鳴から生まれた、「記憶と思い出」を大切にしまえる特別な鞄

土屋鞄製造所の60周年のタイミングに、ものづくりの姿勢に共感し合う2つのブランドから「記憶と思い出」の器として生まれた鞄がベースとなった、ショルダーバッグ。

SHINYAKOZUKAの象徴的なモチーフである「手紙」を想起させるデザインと、TSUCHIYA KABANのルーツであるランドセルを彷彿とさせるつくりが特徴で、封筒に施すシーリングスタンプを模した金具や、ランドセルの大きなフラップなどを取り入れています。カードケースも同様に、「手紙」を想起させるデザインで仕立てました。いずれもTSUCHIYA KABAN別注色となるネイビー系カラーの「SNOWY MIDNIGHT」を採用しています。

【SHINYAKOZUKA】MEDIUM INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN (ISSUE#9)

価格：\99,000(税込)

カラー：【TSUCHIYA KABAN別注】SNOWY MIDNIGHT

サイズ：縦20.5×横28.0×底マチ9.0cm

素材外装：牛革 素材内装：牛革

重さ：約700g

【SHINYAKOZUKA】MICRO INVITATION WITH TSUCHIYA KABAN (ISSUE#9)

価格：\19,800(税込)

カラー：【TSUCHIYA KABAN別注】SNOWY MIDNIGHT

サイズ：縦7.5×横11.0×厚み2.5cm

素材外装：牛革 素材内装：牛革

重さ：約50g

「SHINYAKOZUKA」について

2015 年創立のデザイナーズブランド。「‘picturesque scenery’（絵に描いたような情景）」をコンセプトに、デザイナー・小塚信哉氏のインスピレーションや考えをドローイングやペインティングで描き、その情景からインスパイアされたコレクションを展開しています。

今シーズン(ISSUE#9)のテーマは、「a glove is a "lighthome" isn't it?」。片手袋に想いを馳せ、その手袋は誰かの帰る“家”でありながら帰り道を照らす“灯台”でもあるというコンセプトでコレクションを構築しています。

SHINYAKOZUKAプロフィール

2013年Central Saint Martins College of Art and Design ファッション学部メンズウェア学科を卒業。日本に帰国後、2015 年より”SHINYAKOZUKA”を開始。

Brand concept：「‘picturesque scenery’ 絵に描いたような情景」

SHINYAKOZUKA公式サイト：https://shinyakozuka.com/

販売概要

■発売日：2026年秋頃

■販売店舗：未定

TSUCHIYA KABANについて

1965年にランドセルづくりから始まり、伝統と革新を胸に歩み続けてきた土屋鞄。「時を超えて愛されるもの」をコンセプトに、日本の感性と職人の手仕事による、長く愛せるシンプルさと品のある佇まいを目指した、丁寧なものづくりを大切にしています。工房を併設した西新井本店と軽井澤工房店の他、直営店16店舗（国内12、海外4）を展開しています。

会社概要

■会社名：株式会社 土屋鞄製造所

■代表取締役社長：土屋成範

■所在地（本社）：〒123‐0841 東京都足立区西新井7-15-5

■事業内容：オリジナルブランドでの皮革製品を中心としたランドセル、鞄・小物の企画・製作、及び販売。

■ブランドURL：TSUCHIYA KABAN https://tsuchiya-kaban.jp/

土屋鞄のランドセル https://tsuchiya-randoseru.jp grirose https://grirose.jp

depsoa https://tsuchiya-randoseru.jp/collections/depsoa CRAFTCRAFTS https://tsuchiya-craftcrafts.jp ATTITU https://tsuchiya-kaban.jp/collections/attitu objcts.io https://objcts.io

【お客様お問い合わせ先】

土屋鞄製造所 お客様サポート係

電話：0120-907-647（平日10：00～17：00）

メール：support@tsuchiya-kaban.com