FM802は2025年12月度の「ビデオリサーチ関西圏ラジオ聴取率調査」においてコアターゲットとする16歳～34歳の6:00-24:00聴取で首位を獲得しました！

株式会社 FM802

FM802は2025年12月8日（月）～14日（日）に行われた「ビデオリサーチ関西圏ラジオ聴取率調査」で、全日平均の6:00～24:00において、首位を獲得しました。

1993年6月以来、FM802がコアターゲットとする16歳から34歳において84回連続首位となります。コアターゲットにおいて在阪のFM全局でのシェアは、84.7％、在阪ラジオ全局でのシェアは67.8％となります。

平日ワイド番組では、朝6:00～の「on-air with TACTY IN THE MORNING」、11:00～の「UPBEAT!」、14:00～の「802 RADIO MASTERS」、18:00～の「EVENING TAP」、21:00～の「ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-」において、コアターゲットとする16歳から34歳において在阪トップとなっています。

金曜～週末に関しても、聴取率が高く、金曜朝6:00～「BRIGHT MORNING」、同12:00～「FRIDAY Cruisin’ Map!!!」、18:00～「RADIO ANTHEMS」、20:00～「DESIGN YOUR FANTASTIC FUTURE」、21:00～「ROCK KIDS 802-Lisa Lit Friday-」。

さらに土曜5:00～「WEEKEND PLUS」、7:00～「SATURDAY AMUSIC ISLANDS-MORNING EDITION-」、同12:00～「SATURDAY AMUSIC ISLANDS-AFTERNOON EDITION-」、18:00～「MAGIC NUMBER 802」、21:00～「Roundtable with Komaki」。

日曜5:00～「WEEKEND PLUS」、7:00～「SUPERFINE SUNDAY」、12:00～「OSAKAN HOT 100」、15:00～「Chillin’ Sunday」、18:00～「UR LIFESTYLE COLLEGE」、19:00～「NEO(N)POP」、２１：００～「802 BINTANG GARDEN」においても在阪トップとなっています。