水廻りユニット「S＆PII -monochrome-（シャワー＆パウダーII -モノクローム-）」を発売 ～従来の3点式ユニットと同じスペースで、シャワーとトイレを2室に分離～

パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社グループのパナソニックAWエンジニアリング株式会社（代表取締役社長：足立 昭彦、本社：東京都中央区、以下、当社）は水廻りユニット「S＆P（シャワー＆パウダー）」の発売20周年を記念し、上位モデル「S＆PII（シャワー＆パウダーII）-monochrome-」を2026年8月3日より発売します。

■開発の背景

「S＆P（シャワー＆パウダー）」は、従来の3点式ユニットと同じスペースで、シャワーとトイレを2室に分離し、独立トイレルームを実現できるユニットとして、2005年に業界に先駆けて発売したロングセラー製品です。省スペースを極めたユニット化製品で、メーカーによる一体施工により、大工工事の手間やコストを抑え、工期短縮にも貢献します。

近年では、集合住宅のみならず、ホテルや寮といった非住宅物件の新築・リフォームの採用が増加しており、仕様強化の要望が増えてきました。そこで、今後さらに幅広い領域の物件に対応できるよう、デザイン性の向上やカラーバリエーションの拡充、搭載するトイレなど機能性を高めた上位モデルを発売します。

当社は今後も、製品力、エンジニアリング力、快適な空間づくりのプランニング力を結集し、さらに幅広い領域の物件に対して、様々なソリューションの提案を目指していきます。

＜特長＞

1. ノイズレスで、洗練された空間を実現

2. モノトーン系（Black、Gray、White）の上質なカラーコーディネートが可能

3. 全自動おそうじトイレ アラウーノ S160（タイプ2）を標準搭載

[表: https://prtimes.jp/data/corp/3442/table/6579_1_aa5a4852c58c83a9903389adcf2a1908.jpg?v=202601191051 ]

【お問い合わせ先】

パナソニックAWエンジニアリング株式会社 企画部

メール：infodeskawe@ml.jp.panasonic.com

電話：03-5565-9657

受付：平日9:00～17:30

