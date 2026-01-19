ヘアケアブランドISSHI（イッシ）から、サロンの美髪をコンセプトにKeralis（ケラリス）シリーズが誕生。カラー・パーマ等、髪の深い傷みに土台からアプローチの「黒」シャンプー・トリートメントを発売

Keralis（ケラリス）について

株式会社ジャパン ゲートウェイ第1弾はシャンプー＆トリートメント

「サロンで仕上がる美しい髪が、特別でなくなる世界をつくる」

このビジョンのもとに生まれた、プロ指向のヘアケアブランド Keralis（ケラリス）。

Keralisは、サロン現場から日々進化するプロの着想・技術・品質基準を起点に、誰にでも扱いやすく、日常の中で再現できる形へと丁寧に設計されています。

私達が目指すのは、ダメージを覆い隠すための一時的なケアではありません。サロン最先端の知見に基づく“髪の土台アプローチ”によって、髪の内側から美しさを立て直し、本来の輝きを再構築することを目指しています。

ダメージを髪の終わりにするのではなく、Keralisで美しさの始まりへと変えていきます。

ー『Keralis（ケラリス）』は、髪の約90％を占めるKera（=ケラチン）と、仏語で“なめらか・

まっすぐ”を意味する「lisse」（リス）を併せ、「Kera＋lisse」“髪の内側から美を再構築する”

という意味が込められています。ー

＜２月発売＞

- イッシ ケラリス ノワール シャンプー＆トリートメント -

＜活性ケラチン※1 × ヘマチン※6 × プロ指向の補修成分※2 で髪の土台を再構築する＞

カラーリング、パーマ等によるダメージ髪やうねり髪を、やさしい洗浄成分※11で洗い上げ、

プロ仕様の贅沢な補修成分※2で、髪の内部と外部を同時に補修。

さらさらと軽い質感ながら、潤いのある指通り滑らかなまとまる髪へと導きます。

１．ダメージ髪をやさしく洗い上げる贅沢でマイルドな洗浄成分※11

洗浄成分はタウリン系・アミノ酸系・ベタイン系のミックス。

ダメージ髪（ダメージに基づくうねり髪）の土台補修として理想的な洗浄力と低い刺激性を実現しています。

２．3~4種のケラチン※1,3,4,5で髪の内部から外部までを集中補修

１. 低分子“活性ケラチン”※1（シャンプー＆トリートメント）

毛髪内部に吸着しやすいフランス製のケラチン

分子量300～700Da*（0.9nm~1.3nm）の加水分解ケラチン（羊毛）

通常、加水分解されたケラチンは、毛髪のたんぱく質との結合が弱いことが多いのですが、イッシケラリスが採用したフランス製のケラチンは、300～700Da*（0.9nm~1.3nm）と低分子であり、且つ毛髪に近い構造で安定しています。

そのため、髪に浸透しやすく、且つ吸着しやすいという特長を持ち、毛髪内部から補修できる構造になっています※1。

*「500 Daルール（Bos &Meinardi,2000）」

＝分子量が約500Da（ダルトン）を超えると、

角質層やキューティクルなどの生体バリアを拡散通過できない。

２. 中分子ケラチン※3,4

（シャンプー＆トリートメント）

分子量1,000~10,000Daの加水分解ケラチン（羊毛）

毛髪内部を補修しながらも、毛髪表面の補修に働きかけます。

３. 高分子“生ケラチン”（トリートメントのみ）※5

分子量30,000～60,000Daのケラチン（羊毛）

高分子のため、毛髪表面での被膜形成に働きかけるとともに毛髪内部を保護し、髪にハリコシを与えます。

３. カラーやパーマによるダメージ毛を集中補修

サロンワークで有名な補修成分『ヘマチン』※6

『ヘマチン』は、毛髪補修や残留アルカリ剤の除去等でサロンワークでは有名な毛髪補修成分です。

たんぱく質と結合することで、安定な状態になるため、毛髪内部のたんぱく質（ケラチン）と結合することで、その効果を発揮し、髪にうるおいやなめらかな指通りを与えてくれます。

４. プロ指向の補修成分※2で内部・外部補修をさらに強化

トステア(R)※7

―「うねり補整※12」チオコハク酸。 髪内部の歪んだ構造を整える成分

ペリセア(R)※8

― わずか1分で毛髪内部に浸透し、補修膜を形成。

リピジュア(R)※９

― ヒアルロン酸の約2倍の保湿力をもつ潤い持続・表面の質感改善

γ-ドコサラクトン※10

― 熱で髪を整える“くせ・うねり改善”成分。

< イッシ ケラリス ノワール その他特長 >

■色味

イッシ ケラリス ノワールは茶色やモスグリーンのような色味をしておりますが、

これは補修成分であるヘマチン※6が高濃度で配合されている証拠です。

■香り

香りの本場、フランスグラースの調香師がセレクト。みずみずしく透明感のあるフローラルフルーティの香り

＜３月発売＞

- イッシ ケラリス ノワール ヘアパックセラム -

ISSHIの象徴である“酸熱ケア※13＆まっすぐ髪”を、よりスペシャルユースに昇華させたダメージ髪用の酸熱トリートメントを発売します。「低分子“活性ケラチン”※1 × 酸熱 with プロ指向の補修成分※14」でダメージ髪のくせやうねりを抑制していきます。イッシ独自の酸熱メソット※13で、ダメージによる髪の歪みを補整※15し、ハリコシのあるまっすぐ髪へ。詳細は２月に発表いたします。

※1加水分解ケラチン（羊毛）※2 ※1,3~10を指す ※3 ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛） ※4 加水分解ウールキューティクルタンパク ※5 ケラチン（羊毛） ※6 ヘマチン ※7 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム。「トステア(R)」はオリエンタルケミカル株式会社の登録商標 ※8 ジラウラミドグルタミドリシンNa。「ペリセア(R)」は旭化成ファインケム株式会社の登録商標 ※9 ポリクオタニウム-６５。「リピジュア(R)」は日油株式会社の登録商標 ※10 γ-ドコサラクトン ※11 ココイルメチルタウリンNa、ラウロイルメチルアラニンNa、ラウリミノジプロピオン酸Na、コカミドプロピルベタイン、ラウラミドプロピルベタイン、コカミドメチルMEA ※12 毛髪の質感を整えること ※13 グリオキシル酸等の酸成分とドライヤー等の熱を使って毛髪の質感を整え、ナチュラルなストレートヘアへ導く手法や技術 ※14 補修成分として※1,3,6,7,10、及びソルビトール、セラミドＮＰ、セラミドＮＧ、セラミドＡＰ、イソステアロイル加水分解コラーゲン、 アルギニンを配合 ※15 レブリン酸、グリオキシル酸及び※7を使用して髪の質感を整えること

＜２月新商品 概要＞

＜2月発売＞

商品名：

イッシ ケラリス ノワール

シャンプー スムージングリペアモイスト

価格：税抜2,700円 / 税込2,970円

内容量：400mL

＜2月発売＞

商品名：

イッシ ケラリス ノワール

トリートメント スムージングリペアモイスト

価格：税抜2,700円 / 税込2,970円

内容量：400g

＜シャンプー＆トリートメント 発売日＞

2026年1月19日（月）： J.G.PLAZA楽天市場店、Amazonにて先行予約受付開始

2026年2月11日（水）：LOFT、J.G.PLAZA楽天市場店にて先行発売開始

2026年2月27日（金）：各バラエティショップ、Amazon、J.G.PLAZA楽天市場店、J.G.PLAZA等、各ECサイトで発売開始

＜ヘアパックセラム 発売日＞

2026年2月13日（金）： J.G.PLAZA楽天市場店、Amazonにて先行予約受付開始

2026年3月８日（日）：LOFT、J.G.PLAZA楽天市場店にて先行発売開始

2026年3月22日（日）：各バラエティショップ、各ドラッグストア、 Amazon、J.G.PLAZA楽天市場店、J.G.PLAZA等、各ECサイトで発売開始

＜Instagramキャンペーン＞

本日夕方ごろより、新商品リリースを記念して、

イッシ公式Instagram（@isshi_official）にて、プレゼントキャンペーンを実施いたします。

■応募期間

2026年1月19日（月) ～ 2月8日（日）23：59

■応募方法

イッシ公式Instagram（@isshi_official）をフォロー＆キャンペーン投稿に“いいね”＆コメント

→キャンペーン投稿をストーリーズ等でリポストすると、さらに当選確率アップ！

■当選品

３名様に新商品【イッシ ケラリス ノワール シャンプー＆トリートメント】をプレゼント

＜深川温泉常盤湯 コラボ企画＞

2026年2月13日（金）～15日（日）の3日間限定！

新商品を本発売前に無料でお試しできる女性限定企画や、常盤湯にて先行販売を予定。

詳細は2月11日（水）の先行発売日前後に発表します。

東京都以外でのコラボ企画も順次計画中。

＜ISSHI公式インスタグラム＞

https://www.instagram.com/isshi_official/

＜ISSHI Keralis noir 公式Instagram＞

https://www.instagram.com/isshi_keralis_official/?hl=ja

＜ISSHI公式X＞

https://twitter.com/ISSHI_official

＜J.G.PLAZA楽天市場店＞

https://item.rakuten.co.jp/jgplaza/10000199/

＜J.G.PLAZA Amazon店＞

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GF6BQDPP

