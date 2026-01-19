日々のライフクオリティ向上を支援　　　　　　　　　　　　　　　～Syd Life AIと協働し、より健康な日本へ～

iamYiam Ltd.

東京―Syd Life AI（以下「Syd」）および株式会社コシダテック（以下「コシダテック」）は、TAKANAWA GATEWAY CITYで働く皆様の健康、食事、そして日々のライフクオリティや活力を、パーソナライズされた科学的根拠に基づく支援を通じて高める新たな取り組みを開始いたします。

本取り組みは2026年1月19日より実証実験を開始し、変化する日本社会のニーズに寄り添いながら、先進技術と人の温もりを融合させた、大きな一歩となります。

日本の未来へ、さらなる貢献を

本取り組みは、この1年間にSydが日本国内で展開する2つ目の大規模なライフクオリティ向上プロジェクトです。直近の渋谷区との実証実験では、参加者のライフクオリティがわずか3か月で平均20%向上するという成果を実現しました。こうした継続的な取り組みは、日本全国の皆様の暮らしをより良くしたいという私たちの強い想いの表れです。

現代の都市生活がもたらすストレス、進行する高齢化、そして予防医療の重要性の高まりなど、日本が直面する複雑な社会課題に対し、今回の連携は、支援の手を差し伸べることを目指します。120万件以上の研究論文と83億人年分のデータを活用した信頼できるAIが支える本プロジェクトは、テクノロジーがすべての人のために、静かに、そして効果的に機能する社会の実現を後押しします。

科学とパーソナライズされた栄養情報を日常生活に融合

本当の意味でのライフクオリティは、日々の小さな選択の積み重ねから生まれるという考えのもと、1人あたり750項目以上の指標を用いて健康や生活データを測定することで、深くパーソナライズされたサポートを提供します。特定のルールを押し付けるのではなく、AIが優しい伴走者として寄り添い、科学的根拠に基づく栄養アドバイスや、日常の流れに自然に溶け込む食事提案を行います。

JR東日本との連携を通じて、Sydはローソン店舗で取り扱う商品ラインナップの情報を活用し、個々のライフスタイルデータに基づいて、科学的根拠のあるパーソナライズされた栄養情報や食事提案を提供します。これにより、忙しいスケジュールの中でも、より健康的な選択ができるようになり、理想的な食生活と多忙な日常とのギャップを埋めることが可能となります。

人間体験を豊かにするイノベーション

「私たちの目標は、人を支えるテクノロジーを通じて、ライフクオリティの向上を“可視化”し、実際に高めていくことです」と、パートナー各社は語っています。本プロジェクトは単なるデータ活用にとどまりません。一人ひとりのニーズを理解し、それぞれのライフスタイルを尊重しながら、世界中の科学的知見を最大限に活かすことで、より健康で幸せなコミュニティを実現することを目指しています。

Syd Life AI（Syd）について

Syd Life AIは、独自のAI技術、120万件の科学研究論文、そして実世界のエビデンスを基盤とした、国際的に受賞歴のあるライフクオリティ向上テクノロジーを提供しています。「ライフクオリティをすべての人に届ける」ことをミッションに掲げ、現在26か国で展開しており、英国NHSによる独立検証も受けています。

本プラットフォームは、個人においては生活習慣関連リスク指標を最大40％低減し、組織において12～25倍のROIを実現しています。Syd Life AIは、豊富な実績を持つ科学者とエンジニアからなる専任チームによって支えられており、最先端のAI技術と実世界での検証を組み合わせることで、エビデンスに基づく研究を推進し、ミッションを実現しています。

株式会社コシダテックについて

コシダテックは 1930 年に設立し、自動車、半導体、携帯電話、IoT ソリューション、IT 関連ソリューション、AI ソリューション、およびバイクや自動車関連の小売事業に至るまで多岐にわたる事業を展開している商社です。100 年近くにわたる経験とイノベーションに対する熱意を以って、社会の進歩や人々の生活を充実させることに貢献して参ります。

お問い合わせ先

日本独占販売代理店

株式会社コシダテック(本社:東京都港区、代表取締役:越田亮三)

電話番号:03-4334-3748 メール:syd-jp@koshida.co.jp