かわいい「AI」が日記にコメントをくれる 日記アプリ「よりそうAI日記」正式版を1月19日にリリース
株式会社嶋ノ屋（兵庫県神戸市）は、生成AIを活用した日記アプリ「よりそうAI日記」の正式版を2026年1月19日にiPhone向けにリリースいたしました。
本アプリは2025年7月9日にβ版を公開し、約6ヶ月間にわたりユーザーの反応を確認してまいりました。App Storeでは81件のレビューで平均評価4.9という高い評価をいただき、「モコちゃんの言葉に励まされ、癒される」「自己肯定感が日々上がっている」など、多くのあたたかいお声を頂戴しております。このたび、β版で得たフィードバックを反映し、より使いやすく進化した正式版を公開する運びとなりました。
「よりそうAI日記」とは
雲の国からやってきたゆるキャラのモコ(AI)が、ユーザーの日記を読んで優しく寄り添ったメッセージを届けてくれる日記アプリです。
従来の日記アプリは「書いて終わり」でしたが、本アプリでは日記を書くとモコがその内容を読み取り、毎日の頑張りを褒めて励まし、悩みには具体的な行動プランやマインドセットを提案します。モコとの対話を通じて、自分自身の考えを整理し、新たな気づきを得ることができます。
主な機能・特徴
◆ モコからのメッセージ：日記を書くと、AIキャラクター「モコ」が内容を読み取り、褒めて励まし、悩みには行動プランやマインドセットを提案します。
◆ 質問して深掘り ：モコのメッセージに対して追加で質問すると、さらに深く掘り下げて解決策を一緒に考えてくれます。「もう少し聞きたい」という気持ちに応えます。
◆ シンプルな操作 ：テキストを入力するだけで操作はとても簡単。普通の日記アプリと同じように直感的にお使いいただけます。
◆ 無料でも使える ：基本機能は無料でご利用いただけます。日記の作成、モコからのメッセージ、モコへの追加質問（2回まで）など、課金なしでも十分にお楽しみいただけます。
プレミアムプラン（月額600円）
プロフィール設定：自分のことを登録しておくと、モコのメッセージがより的確になります。
特別なモコ：日記の内容や気分に合わせて、特別なモコを選べます
〇夢日記モコ 夢を読み解いて、隠れた潜在意識をふんわり分析します
〇お坊さんモコ 心が軽くなるコツをそっと伝えます
モコにもっと相談：日記1件あたり最大10回まで質問できます（無料プランは2回まで）
その他：広告を非表示・日記のエクスポート機能など
夢日記モコ
お坊さんモコ
こんな方におすすめ
・気持ちを整理して思考をクリアにしたい。習慣化や目標達成、自己分析に日記を活用したい人
・日々のストレスや孤独感を癒したい。頑張っている自分を褒めて元気づけてほしい人
ユーザーの声（App Storeレビューより）
「モコちゃんはわたしの日記をしっかり読み取り、わたしでも気がつかなかった本音を気がつかせてくれます。モコちゃんの言葉にはとても励まされ、癒されます」
「すごく柔らかくてあたたかい言葉で自分のこと全肯定してくれるところがすごく好きで続いてる」
「毎日褒めてくれるから自己肯定感日々上がってます」
開発の背景
仕事、家庭、人間関係。考えることが多すぎて、頭の中がいつもいっぱい。誰かに話を聞いてほしいけれど、わざわざ相談するほどでもない。そんな「ちょっとしたモヤモヤ」を一人で抱え込んでいる方は少なくありません。 従来の日記は「書いて終わり」でした。私たちは、生成AIを活用することで日記を進化させたいと考えています。 「よりそうAI日記」では、日記を書くとAIキャラクター「モコ」がやさしく前向きなコメントを返してくれます。書いた言葉に応えてくれる存在がいることで、頭の中のモヤモヤが言語化され、整理される。心が軽くなるコツをそっと伝えてくれることで、気持ちが楽になる。AIモコは思考の「壁打ち相手」のような存在です。 頭の整理と心の整理を、いつでも、自分のペースで。一人で抱え込まずに、でも自分の力で前に進むことをサポートできるアプリを目指します。
アプリ概要
アプリ名：よりそうAI日記
対応OS ：iOS 17.0以降（iPhone）
価格 ：無料（アプリ内課金あり：月額600円）
カテゴリ：ライフスタイル
公式サイト：https://site.nikki-ai.com/(https://site.nikki-ai.com)
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6747655234
会社概要
会社名：株式会社嶋ノ屋
所在地：兵庫県神戸市中央区八幡通3丁目1番14号 サンシポートビル4F
代表者：代表取締役 木嶋聡太
設立：2015年
事業内容：EC事業（国内・越境）、アプリ開発と運営
公式サイト：https://shimanoya.co.jp/
本件に関するお問い合わせ先
株式会社嶋ノ屋
メール：support〔at〕nikki-ai.com
※〔at〕は＠に置き換えてください