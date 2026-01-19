【満席御礼】2026年 賀詞交歓会、定員超過により受付終了　　　　想定を上回る反響、会員・パートナー企業が集結する交流イベント

一般社団法人国際ビジネス連結機構

日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援する、一般社団法人 国際ビジネス連結機構（所在地：東京都港区、代表理事：松浦啓介）は、2026年1月30日（金）に開催予定の「2026年 賀詞交歓会」について、申込数が定員を超えたため、参加受付を締め切ったことをお知らせいたします。

本イベントは、設立約半年で会員数120社を突破し、海外支援GMV4億円を超える成長を背景に開催されるもので、開催前から高い関心を集めていました。

■ 定員130名を超過し、申込受付を終了

「2026年 賀詞交歓会」は、当機構の会員企業およびパートナー企業を中心に、海外展開や事業連携を見据えた交流の場として企画されました。

告知開始後、多くの企業・関係者から参加申込みが寄せられ、定員である約130名を超過したため、受付を終了いたしました。設立から約半年という短期間でこれだけの関心を集めたことは、当機構の取り組みや実践型支援への期待の高まりを示すものと受け止めています。

■ 海外支部代表も登壇、実績と今後を共有

当日は、理事挨拶をはじめ、マレーシア支部・台湾支部の代表による登壇、会員企業による海外展開の実績共有などを予定しています。

また、交流・懇親会では、業種や規模を超えた対話を通じて、新たな事業連携や協業のきっかけが生まれる場となることを目指しています。

■ メディア取材も予定、注目度高まる賀詞交歓会

なお、当日は当機構の活動や、日本企業の海外展開の動向に関心を寄せる複数のメディアによる取材も予定されています。

イベント当日の様子や参加企業の声が、今後広く発信される見込みです。

【開催概要】

イベント名：2026年 賀詞交歓会

日時：2026年1月30日（金）18:30～21:00

会場：ワテラスコモンホール（東京都千代田区）

※申込受付は終了しています。

一般社団法人国際ビジネス連結機構について

当機構は、日本企業の海外進出を「知識・人脈・きっかけ」の3つの軸で支援する組織です。情報提供に留まらず、ライブコマースや現地体験型販売、海外企業とのマッチング、セミナー・交流会などを通じ、企業が海外展開を実際に体験しながら挑戦できる場を提供しています。

提供サービス（一部）

- RENKETSU LIVE（海外向けライブコマース支援）- RENKETSU STORE（越境EC販売支援）- 海外企業との交流会や提携- 海外展開に関するセミナーや体験型ツアー

【法人概要】

- 名称：一般社団法人国際ビジネス連結機構- 設立：2024年12月 代表理事：松浦啓介- 本社：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F URL：https://kokusaibiz.org/- 事業内容：海外進出支援、ライブコマース支援、交流会・フォーラム運営など