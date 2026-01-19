【2月12日無料ウェビナー】「内定辞退と早期離職を“同時に”減らすAI時代に成果を出す面接方法とは」を開催します！

株式会社クリエアナブキ

総合人材サービスの株式会社クリエアナブキ（本社:香川県高松市／代表取締役社長 楠戸 三則）は、経営者・採用責任者を対象とした無料オンラインセミナー「内定辞退と早期離職を“同時に”減らす AI時代に成果を出す面接方法とは」を、2026年2月12日（木）に開催します。

AIの進化により、エントリーシートや志望動機、面接での受け答えまでが高い完成度で“整う”時代となりました。一方で、採用の現場では「その人が自社で活躍するか」「事業や組織の価値観と合致しているか」といった本質的な判断が難しくなっています。その結果、入社後に違和感が顕在化し、内定辞退や早期離職につながるケースは少なくありません。

こうした課題は、面接官個人の力量や経験不足ではなく、経営の意思や事業戦略が反映された“採用設計”がなされていないことに起因すると、クリエアナブキは考えています。同社では、母集団形成といった上流工程から、面接代行・リクルーター代行などの実行支援までを一気通貫で担い、属人的な判断に依存しない採用の仕組みづくりを支援。入社後の定着・活躍までを見据えたカスタマーサクセスを実現してきました。

本セミナーでは、リアルバーチャル株式会社 代表取締役の金谷建史氏をゲストに迎え、同社が開発したバーチャル上での「オンライン職業体験」とAIを活用した面接手法を紹介します。学生が実際の仕事や意思決定を疑似体験するこの仕組みにより、企業と学生の価値観や仕事観を選考段階で可視化することが可能となり、面接官の経験や勘に頼らない、再現性のある採用の仕組みを構築することができます。

AI活用が前提となる時代において、面接を単なる選考の場から「相互理解と意思決定の場」へと進化させるために、企業は何を設計し直すべきなのか。

本セミナーでは、現場の実践例をもとに、経営視点からの新しい面接設計の考え方と具体的な方法をお伝えします。

内定辞退と早期離職を“同時に”減らすAI時代に成果を出す面接方法とは 概要

AIでESや志望動機、想定問答まで簡単に用意できる時代。

面接の場で交わされるのは、もはや「準備された正解同士の会話」になっていませんか。

その結果、学生本人の本音や価値観に触れないまま選考が進み、入社後に違和感が表面化する--。内定辞退や早期離職の多くは、企業の魅力や条件の問題ではなく、価値観のズレに気づけない面接設計に原因があります。一方で近年、こうした課題にいち早く向き合い、面接設計そのものを見直すことで成果を上げている企業も現れ始めています。

こんな企業にオススメ

・ 内定辞退や早期離職が続き、理由がはっきりしないと感じている採用責任者・担当者

・ ESや面接の受け答えが整いすぎていて、学生の本音が見えなくなっていると感じている方

・ 面接官の経験や勘に頼らず、誰でも再現できる面接の型をつくりたい方

・ AI前提の時代に合わせて、今の面接のやり方を根本から見直したい経営者・採用責任者

・ 「質問を変える」だけでは限界を感じ、面接全体の設計を見直す必要性を感じている方

開催日時：2026年2月12日（木）13:30～14:30

開催形式：ZOOMウェビナー ※事前申し込み制

対象 ：企業担当者または経営者

参加費 ：無料

定員 ：200名（先着順）

申込方法：セミナー特設ページ(https://yrdjefym.gensparkspace.com/) もしくは メール RPO@crie.co.jp

申込締切：2026年2月11日（水）11:00

セミナー特設ページ :https://yrdjefym.gensparkspace.com/

講師紹介

八木 邦晃

株式会社 クリエアナブキ 事業推進部

採用コンサルティンググループ チームリーダー

2019年クリエアナブキ入社。入社後、一貫して採用コンサルティング領域に従事。主に大手企業のRPOを担当し、インターンシップ設計・説明会企画・学校訪問など、採用全プロセスの実務を経験。自身も年間250名超の学生と面談をしながら、7名のリクルーターチームを統括。延べ2000名超の学生との接点から得た知見を活かし、活躍人材の見極めと内定承諾率にこだわりを持ったリクルーターの育成に注力している。

金谷 建史 氏

リアルバーチャル株式会社 代表取締役

自身も人材会社での職務経験があり、人と企業のミスマッチを目の当たりにし、その課題解決を志す。著書『内定後の教科書』では、入社後の”ズレ”に悩む多くの若者の支持を集め、慶應大学をはじめとする多数の大学で特別講座を実施。現在は、テクノロジーの力を利用して「人」と「企業」、「人」と「能力開発」に貢献できるサービスを開発し、文科省や産官学連携も通じてAI時代に「本物の才能」を発掘する採用手法を提唱。三菱総研、小学館など多数のビジネスプランコンテストでも高く評価される。

■クリエアナブキの採用支援（RPO）サービスについて

クリエアナブキの採用支援は、戦略立案から応募者対応・後方事務まで、採用活動の一部または全体を代行し、採用成果に直結する伴走型パートナーとして機能するRPOサービスです。専任リクルーターが求職者と対面・Web面談による対話を通じて信頼関係を構築し、採用プロセス全体をサポート。地域密着で強固なネットワークと人材サービス会社ならではの支援体制で、中小～大手と規模も業種も幅広い実績があります。とくに選考離脱や内定辞退を防止するリクルーター代行には特に高い評価をいただいています。

■株式会社クリエアナブキについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30286/table/78_1_8b1620fa873cae151ea896f05aa7c72d.jpg?v=202601190451 ]

クリエアナブキは1986年の創業以来中四国を中心に人材サービスに携わってまいりました。急速に進む少子高齢化により、中四国エリアの人手不足問題は依然として大きな地域課題となっています。当社は、人材派遣、人材紹介、BPOなどに加え、障がい者・シニア人材・子育て女性の就業支援や外国人材の活躍推進を強化するとともに、UIターン転職支援や副業人材サービスなど、新たな働き方の提案や雇用の場づくりに取り組んでいます。

＜会社概要＞

商 号 ： 株式会社クリエアナブキ

本 社 ： 〒760-0026 香川県高松市磨屋町２-８あなぶきセントラルビル TEL／087-822-8898

代表者 ： 代表取締役社長 楠戸 三則

設立日 ： 1986年４月11日

サービス ： 人材派遣、紹介予定派遣、人材紹介､BPO､研修・適性診断テスト､採用支援、 再就職支援、海外人材事業、障がい者雇用支援、副業人材サービス

拠 点 ： 高松、丸亀、徳島、高知、松山、新居浜、広島、岡山、名古屋、 中国・四国ＵＩターンセンター（東京オフィス、大阪オフィス）

ＵＲＬ ： https://www.crie.co.jp/