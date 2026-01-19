『みんなで空気読み。ワールド タイVer.』にスマートフォン版が登場！iOS/Androidで好評配信中。タイApp Storeの「全ゲームランキング」TOP3入り！パズルカテゴリで1位を獲得！

株式会社ジー・モード

株式会社ジー・モード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：加藤征一郎）と、タイのインディーゲームクリエイターチーム”Urnique Studio”が共同開発し、「みんなで空気読み。」シリーズ最新作として2026年1月13日(火)にリリースした『みんなで空気読み。ワールド タイVer.』のiOS版が、App Storeにて特集されました。

本作は、タイのApp Storeの「今日のゲーム（Game of the Day）」に選出され、さらに「編集者のお気に入りゲーム」として取り上げられました。

▼App Store Editors’ Favourites（編集者のお気に入りゲーム）の内容はこちら

https://apps.apple.com/th/iphone/story/id1860192613

※英語記事、2026年1月15日(木)掲載

あわせて、タイApp Storeのパズルカテゴリで1位を獲得し、全ゲームランキングでもTOP3にランクインしました。

『みんなで空気読み。ワールド タイVer.』は以下の各ストアで好評配信中です。

タイのプレイヤーはもちろん、日本のプレイヤーからも「タイを知っていても、知らなくても楽しい！」「遊んだらタイをもっと知りたくなる、行ってみたくなる」と好評をいただいています。

ぜひプレイしてみてください。

▼App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6755520917

▼Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.urniquestudio.kuukiyomithailand

▼Steam

https://store.steampowered.com/app/3606690

■累計140万本「空気読み。」、最新作の舞台は”灼熱の国”、タイ！

『みんなで空気読み。ワールド タイVer.』は、タイという国ならではの文化・価値観・コミュニケーションを題材にした「空気読み。」を体験できる意欲作です。

タイのクリエイターが手掛けた完全オリジナル作品であり、収録される100問すべてが本作のために制作された新規問題です。

プレイヤーは「その場の雰囲気」「相手の気持ち」「ちょっとした気遣い」など、言葉にしづらい“空気”を読みながら、タイでの様々なシチュエーションを体験します。

『みんなで空気読み。ワールド タイVer.』概要

タイトル：みんなで空気読み。ワールド タイVer.

ジャンル：空気読めてる度診断ゲーム in タイ

対応機種：iOS、Android、Steam(R)、Nintendo Switch(TM)

発売日：iOS、Android、Steam 2026年1月13日(火)、Nintendo Switch 未定

対応言語：日本語、英語、タイ語

プレイ人数：1人

Steam版 価格：980円(税込)

スマートフォン版 価格：30問プレイ 無料、全機能開放 600円(税込)

権利表記：(C)G-MODE Corporation (C) URNIQUE STUDIO COMPANY LIMITED

パブリッシャー：ジー・モード

企画・開発：Urnique Studio

■株式会社ジー・モードについて

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。

