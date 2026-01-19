『みんなで空気読み。ワールド タイVer.』にスマートフォン版が登場！iOS/Androidで好評配信中。タイApp Storeの「全ゲームランキング」TOP3入り！パズルカテゴリで1位を獲得！
株式会社ジー・モード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：加藤征一郎）と、タイのインディーゲームクリエイターチーム”Urnique Studio”が共同開発し、「みんなで空気読み。」シリーズ最新作として2026年1月13日(火)にリリースした『みんなで空気読み。ワールド タイVer.』のiOS版が、App Storeにて特集されました。
本作は、タイのApp Storeの「今日のゲーム（Game of the Day）」に選出され、さらに「編集者のお気に入りゲーム」として取り上げられました。
▼App Store Editors’ Favourites（編集者のお気に入りゲーム）の内容はこちら
https://apps.apple.com/th/iphone/story/id1860192613
※英語記事、2026年1月15日(木)掲載
あわせて、タイApp Storeのパズルカテゴリで1位を獲得し、全ゲームランキングでもTOP3にランクインしました。
『みんなで空気読み。ワールド タイVer.』は以下の各ストアで好評配信中です。
タイのプレイヤーはもちろん、日本のプレイヤーからも「タイを知っていても、知らなくても楽しい！」「遊んだらタイをもっと知りたくなる、行ってみたくなる」と好評をいただいています。
ぜひプレイしてみてください。
▼App Store
https://apps.apple.com/jp/app/id6755520917
▼Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.urniquestudio.kuukiyomithailand
▼Steam
https://store.steampowered.com/app/3606690
■累計140万本「空気読み。」、最新作の舞台は”灼熱の国”、タイ！
『みんなで空気読み。ワールド タイVer.』は、タイという国ならではの文化・価値観・コミュニケーションを題材にした「空気読み。」を体験できる意欲作です。
タイのクリエイターが手掛けた完全オリジナル作品であり、収録される100問すべてが本作のために制作された新規問題です。
プレイヤーは「その場の雰囲気」「相手の気持ち」「ちょっとした気遣い」など、言葉にしづらい“空気”を読みながら、タイでの様々なシチュエーションを体験します。
『みんなで空気読み。ワールド タイVer.』概要
タイトル：みんなで空気読み。ワールド タイVer.
ジャンル：空気読めてる度診断ゲーム in タイ
対応機種：iOS、Android、Steam(R)、Nintendo Switch(TM)
発売日：iOS、Android、Steam 2026年1月13日(火)、Nintendo Switch 未定
対応言語：日本語、英語、タイ語
プレイ人数：1人
Steam版 価格：980円(税込)
スマートフォン版 価格：30問プレイ 無料、全機能開放 600円(税込)
権利表記：(C)G-MODE Corporation (C) URNIQUE STUDIO COMPANY LIMITED
パブリッシャー：ジー・モード
企画・開発：Urnique Studio
■株式会社ジー・モードについて
モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。
自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。
アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。
※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。
※画像や動画はすべて現在開発中のものです。