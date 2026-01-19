明治公園の冬の新たな風物詩とコロナビールがコラボレーション　『WINTER LOUNGE MEIJI PARK』を1月16日(金)より開催中

AB InBev Japan 合同会社

プレミアムビールブランド「コロナ エキストラ（以下コロナビール）」を展開するAB InBev Japan合同会社は、1月16日(金)から2月15日(日)の１ヶ月間にわたって、都立明治公園で開催される『WINTER LOUNGE MEIJI PARK』にて、コロナ エキストラやコロナ セロの販売等によるコラボレーションを展開いたします。

みち広場では、コロナ セロがスポンサーとなり、アイススケートリンク『ICE RINK Powered by Corona Cero』が明治公園に初登場します。リンク内にはコロナ セロのロゴが掲出され、国立競技場をバックにしたロケーションで、特別なスケート体験を楽しむことができます。希望の広場ではこたつの貸し出しを行い、思い思いの場所で屋外こたつが楽しめる『KOTATSU PARK Powered by Anker』が登場。会場内に出店するキッチンカーでは、コロナ エキストラやコロナ セロを販売いたします。

この冬、コロナビールはウィンターキャンペーン「FOR EVERY GOLDEN MOMENT」を実施中です。本キャンペーンでは、野沢温泉村を舞台にした期間限定キャンペーン「WINTER ESCAPE IN NOZAWA ONSEN」をはじめ、冬ならではの非日常体験とともに、場所や季節を問わず特別な瞬間を楽しんでいただくことを目指しています。

今回の『WINTER LOUNGE MEIJI PARK』でも、スケートの合間や楽しんだ後、こたつ空間でくつろぐとき、コロナビールとともに、ここでしか味わえないリラックスや温もりをぜひご体験ください。

■『WINTER LOUNGE MEIJI PARK』概要

名称 ：WINTER LOUNGE MEIJI PARK

開催期間 ：2026年1月16日（金）～2月15日（日）

営業時間 ：平日15：00～21：00、土日祝11：00～21：00

※雨天中止

会場 ：都立明治公園（〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町5－7）

公式LP ：https://www.meiji-park.tokyo/winter-lounge/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/winterlounge_meijipark/

主催：Tokyo Legacy Parks株式会社

協賛：AB InBev Japan合同会社、アンカー・ジャパン株式会社

■ICE RINK Powered by Corona Cero

国立競技場をバックにしたロケーションとコロナ セロのロゴが掲出されたリンクで、20ｍ×10ｍのアイスリンクが明治公園に初登場します。コロナ セロは、昨年日本に上陸したコロナビールのノンアルコールビールテイスト飲料です。本商品は脱アルコール製法で作られ、ライムを挿して瓶から飲むスタイルで、コロナビールと同じく爽快感・開放感が味わえるほか、ノンアルコールのため、いつでも、どこでも楽しむことができます。

＜利用料金・注意事項＞

滑走料

- 大人（中学生以上） \1,500- 小人（小学生以下） \1,000

レンタル料

- 貸靴料 \500- 補助具（トナカイ） \500

※手袋着用必須（会場にて販売あり）

■KOTATSU PARK Powered by Anker

Ankerのポータブル電源を活用した屋外こたつをお楽しみいただけます。キッチンカーで購入したコロナビールを片手に、冬ならではの非日常感や特別な瞬間をぜひご体験ください。

＜利用料金・注意事項＞

利用料（２時間）\5,000

～こたつセット～

- こたつ台- Ankerポータブル電源- こたつぶとん- マット■キッチンカー

スケートの合間や楽しんだ後、こたつに入りながら食べるのにぴったりな冬メニューのほか、コロナ エキストラやコロナ セロの販売も行います。

・コロナ エキストラ（750円）

・コロナ エキストラ 5本セット（3500円）

・コロナ セロ（600円）

※いずれも税込価格です。

■コロナビールとは

世界180ヵ国以上で愛されている、メキシコ発祥のプレミアムビール。すっきり、さっぱり飲める爽快感が特徴で、良質な原料だけを使用し、飲みやすさにこだわって仕上げたその味わいは他に真似できないコロナ エキストラだけのオリジナルです。大自然にいるような開放感をもたらし、仲間たちと自然に会話が弾むコロナ エキストラは、ライムをボトルに挿し込むスタイルで世界中に愛されています。

“THIS IS LIVING”

コロナ エキストラが掲げる「THIS IS LIVING」は、人生における本質的な豊かさや歓び、価値観の大切さを示唆するブランドメッセージです。コロナ エキストラは自然を愛し、日常の喧騒から離れ、仲間と一緒に掛け替えのない時間を作り出すきっかけを提供します。

・公式ブランドサイト：https://corona-extra.jp/

・公式Xアカウント：@CoronaExtraJPN https://twitter.com/CoronaExtraJPN