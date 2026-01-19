F NEOBANK、「2026年開幕戦ペア観戦チケット」プレゼントキャンペーンを実施

住信SBIネット銀行株式会社

住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）と株式会社ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント（本社：北海道北広島市、代表取締役社長：小村 勝、以下「ファイターズ」）は、北海道日本ハムファイターズファンに向けた銀行サービス「F NEOBANK」において、2026年３月31日(火)にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催される千葉ロッテマリーンズ戦のペア観戦チケットが当たるキャンペーンを実施いたします。

対象期間

2026年１月19日（月）～ 2026年２月１日（日）

対象支店

ファイターズ支店

条件および特典

取引条件

キャンペーン期間中に以下の条件を全て満たすこと

- F NEOBANK（住信SBIネット銀行ファイターズ支店）を新規口座開設すること- F NEOBANK（住信SBIネット銀行ファイターズ支店）の口座に１回で50,000円以上入金すること- 指定のエントリーページからエントリーを完了することエントリーページはこちらをご確認ください。(https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260119_004850/)

※本キャンペーン開始前に既にF NEOBANK（住信SBIネット銀行ファイターズ支店）の口座を開設したことのあるかたは対象となりません

※住信SBIネット銀行の口座からの入金は対象となりません

※複数回に分けて合計で50,000円以上をご入金いただいても対象となりません

※2026年２月１日(日)23時59分までにご入金いただければ対象となります

特典内容

取引条件を満たしたかたの中から抽せんで10組20名さまに、2026年３月31日(火)千葉ロッテマリーンズ戦のペア観戦チケットをプレゼントいたします。

※席種は選べませんのでご了承ください

特典提供について

特典提供時期は2026年２月６日(金)を予定しています。

※当せん者には、F NEOBANK（住信SBIネット銀行ファイターズ支店）のアプリ内メッセージボックスに電子チケットを送付いたします

※当せん者の発表は、特典の発送をもって代えさせていただきます。電話やメールでの当せん結果のご質問にはお答えできませんので、ご了承ください

企業概要

住信SBIネット銀行の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37968/table/549_1_f52efe192f2b63729b6ce00f09631ef4.jpg?v=202601190451 ]

ファイターズの概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37968/table/549_2_c85e3241e62fb9d11c2d50c22fb2436b.jpg?v=202601190451 ]

ご注意事項- 本キャンペーンは、住信SBIネット銀行とファイターズが実施するキャンペーンです。- 本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。- 新規口座開設は、郵送での口座開設の場合など、10日～２週間程度かかる場合がございます。余裕を持った口座開設申込をお願いいたします。- 以下のいずれかに該当した場合、キャンペーン対象外となりますのでご意ください。- 口座凍結、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定に違反した場合- お客さまの不正行為により、住信SBIネット銀行がキャンペーン対象外と判断した場合

住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。

「NEOBANK(R)」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第5953666号。

「ネオバンク(R)」は、住信SBIネット銀行の登録商標です。登録商標 第455993号。

以上