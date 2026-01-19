【グランドーム伊勢賢島】がご提供するバレンタイン・ホワイトデーイベント「恋する森のショコラドーム」

シイエスピーク株式会社

シイエスピーク株式会社（本社：大阪市北区西天満5-2-18 三共ビル東館2階 代表取締役：吉井俊貴 以下、当社）は、当社のリゾートブランド「CESRESORT」が運営するグランピング施設「GLAMP DOME伊勢賢島（グランドーム伊勢賢島）」にて、2026年2月1日(日)から3月31日(火)までの期間に

「恋する森のショコラドーム」を二部構成で開催いたします。

※天候により開始日が前後する可能性がございます。

本企画は、前半を「想いを伝えるバレンタイン」、後半を「想いに応えるホワイトデー」と位置づけ

同じテーマを季節ごとに異なる表情でお楽しみいただく宿泊プランです。

■バレンタイン編

実施期間：2026年2月1日(日)～2月28日(土)

森の奥にひっそり佇むドームテントには、 ショコラの香りが漂っています。

普段は言えない気持ちも、甘い空気に包まれれば自然と溢れ出す＿

■ホワイトデー編

実施期間：2026年3月1日(日)～3月31日(火)

春の気配をのせた穏やかな風が、森を甘く揺らすホワイトデー。

バレンタインで交わした想いへの答えを返すにはぴったりの滞在。

白い雪が解けるような、優しく暖かな時間を＿

■期間限定のイベント企画：チョコレートフォンデュもご用意！

※チョコレートフォンデュの提供方法はフォンデュポットorチョコレートファウンテンのいずれかでご提供予定です。

自然に包まれた静かな空間で、想いを伝え、想いに応える。

「恋する森のショコラドーム」は、バレンタインからホワイトデーへと続く季節の中で、

大切な人との時間をより深く味わうための、期間限定の滞在体験です。

この時期ならではの特別なひとときを過ごしに、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか・・・

■施設情報

「GLAMP DOME伊勢賢島（グランドーム伊勢賢島）」

https://www.glamping-iseshima.com/

所在地：〒517-0502 三重県志摩市阿児町神明863-4

予約直通番号：0800-200-5133

客室数：全14室

Instagram：https://www.instagram.com/glampdome_isekashikojima?igsh=YWY2Mmt0Z3dqdWJr

CES RESORT：https://cesresort.com/