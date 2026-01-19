【大盛況】「課題解決型OEM」のベイコスメティックス、化粧品開発展でQoo10との戦略的コラボを公開。ブース・セミナーへの来場殺到で「次世代のヒット開発」へ高い関心。

株式会社ベイコスメティックス

化粧品の企画・開発・製造（OEM/ODM）を行う株式会社ベイコスメティックス（本社：大阪府泉佐野市下瓦屋3-3-27、代表取締役：加藤 聡太、以下 ベイコスメティックス）は、2026年1月14日（水）～16日（金）に東京ビッグサイトで開催された「第16回 化粧品開発展 [東京]」に出展いたしました。

期間中は、新戦略である「課題解決型OEM」を掲げたブースに、想定を大きく上回る多数の化粧品メーカー・ブランド責任者様にご来場いただき、大盛況のうちに終了しましたことをご報告いたします。

■ 出展の背景と反響：「作るだけ」から「勝てる事業支援」へ

ベイコスメティックスはこれまで、元マーケティング会社の知見を活かした「売れる企画提案」を強みとしてまいりました。今回の展示会では、その強みをさらに進化させた「課題を武器に変えるOEM」という新コンセプトを発表。

特に、ブランド担当者が抱える「マンネリ化」「販路開拓の壁」「海外展開」といった課題に対し、Qoo10（eBay Japan）と連携したソリューションを提示したことで、多くの来場者様より「OEM選びの基準が変わった」との声をいただきました。

■ 会場で注目を集めた「3つのハイライト」

1. Qoo10公式連携「インディーズブランド育成支援プログラム」

eBay Japan合同会社（Qoo10）との戦略的コラボレーションにより、「作る」だけでなく「売る」までを支援するプログラムを公開。

また、連日満席となった共同セミナー『メガ割データから逆算！Z世代の「バズる」化粧品開発』 では、ベイコスメティックスの「開発力」とQoo10の「販売データ」を掛け合わせたヒットの方程式が解説され、立ち見が出るほどの盛況となりました。

2. @cosmeトレンド予測を具現化した「コンセプト試作品」

@cosmeが予測する2026年上半期トレンド（「美湯～ティタイム」「先どりパーツケア」など） を、ベイコスメティックスの独自技術で製品化したサンプルを展示。

「データ上のトレンドが、実際の製品としてどう表現できるか」を体感できるコーナーとして、企画職・マーケティング職の方々の注目を集めました。

3. 6,000人調査から導いた「2026年トレンド成分」

独自調査に基づき、次世代のヒット成分として「PDRN（再生美容発想）」「イデベノン（医療発想）」「ヘマチン（ヘアケア）」などを発表。

具体的なエビデンスと処方サンプルを用意したことで、研究・開発職の方々からも「次の商品開発のヒントになった」と高い評価をいただきました。

■ 今後の展望：3月に【足立光 氏登壇】のイベントを開催

今回の反響を受け、より経営・事業戦略視点でのブランド成長を支援するため、2026年3月17日（火）に歌舞伎座タワーにて、NEXT COSMETIC EXPO 2026」を開催いたします。

本イベントでは、トップマーケターの足立光氏、株式会社MDの石井賢介氏、eBay Japan（Qoo10）の寺村宏氏をゲストに迎え、「変化の時代の必然のヒットの作り方」をテーマに、本質的なブランド成長の議論を深めます。

▶︎お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMuC9rcsTjsKHAUR6lNH5V2SQ-ulGzDv1YFnQIX9m0iwbF2w/viewform?usp=dialog)から

ベイコスメティックスは今後も、単なる製造受託にとどまらず、パートナー企業の事業成長を加速させる「課題解決型OEM」として、化粧品業界の発展に貢献してまいります。

■ 展示会で配布した「トレンドレポート」について

当日配布いたしました「2026年トレンド予測レポート」や、各成分の資料をご希望の企業様は、こちら(https://baycosme.com/contact#contact-form)よりお問い合わせください。

■株式会社ベイコスメティックスについて

株式会社ベイコスメティックスは、単なる化粧品製造の受託（OEM）にとどまらず、マーケティングコンサルティングを強みとする新時代の化粧品OEMサービスです。自社ブランドでの成功経験と独自のマーケティング手法を武器に、「売れる」ことに徹底的にこだわった商品開発を行っています。

■ベイコスメティックスの特長

1.「売れる」ことに特化した商品開発

- マーケティング会社発の知見を活かした企画力- 自社ブランドの成功実績に裏打ちされた“売れる”ノウハウ- 消費者テストツールや顧客インサイトを活用した科学的アプローチ

2. 一貫したトータルサポート

- 商品企画、製造、販促プランニング、販路開拓、ロジスティクスまでワンストップで対応

3. 独自技術とスピード開発

- 自社商品の在庫切れ時に、1か月で10万本以上を増産した実績- 試作から量産までを短納期で実現し、販売企業様の成功確率を最大化- 自社開発の「化粧品生成AI」により、スピーディーかつ高品質な処方設計を可能に

本カンファレンスの様に、業界の最前線を走る人材を招聘したカンファレンスを主催できるのも、ベイコスメティックスならではの強みです。当社は、OEMの枠を超えた「業界をつなぐハブ」として、化粧品業界全体の成長に貢献してまいります。

会社概要・お問い合わせ

株式会社ベイコスメティックス

TEL：03-6823-7543

E-mail：contact@baycosme.com

コーポレートサイト：https://baycosme.com/