「ぷよぷよ」35周年“だいれんさ！”プロジェクト始動 キービジュアルやティザーサイトを公開
株式会社セガは、アクションパズルゲーム「ぷよぷよ」シリーズが2026年に35周年を迎えることをお知らせいたします。これを記念して“だいれんさ！”プロジェクトをスタートしました。35周年記念のキービジュアルやロゴ、テーマアート6種、そしてプロジェクトのティザーサイトを公開しました。これらのアートは、35周年を盛り上げるビジュアルとして、今後のさまざまな施策や展開で活用していく予定です。今後も35周年を彩るさまざまな企画が次々と“ だいれんさ！”していきます。さらに、“だいれんさ！”の節目で「ぷよぷよ」シリーズに関わる新発表を予定していますので、今後の展開にご期待ください。
＜ティザーサイト(https://puyo.sega.jp/35th/)＞
■35周年ロゴ、テーマアート6種を公開
■「ぷよの日2026 公開生放送 ～ぷよぷよ35周年記念スペシャル～」放送
豪華声優陣をゲストにお迎えし、35周年記念スペシャルコーナーや生放送恒例の応援会議、生まんざいデモ、『ぷよぷよ!!クエスト』の最新情報など盛りだくさんでお届けします。
「ぷよの日2026 公開生放送 ～ぷよぷよ35周年記念スペシャル～」
放送日時
2026年2月1日（日）14:30～17:00（予定）
内容
生放送の公開配信
（最新情報のご紹介、ぷよクエ「生」応援会議、生まんざいデモ、その他お楽しみ企画などを予定）
出演者
菅沼久義さん（すけとうだら役、ゴゴット役ほか）
園崎未恵さん（アルル役、クルーク役ほか）
金田朋子さん（カーバンクル役）
長島光那さん（トワ役）
「ぷよぷよ」シリーズ総合プロデューサー 細山田水紀
配信URL
https://www.youtube.com/live/8yDvJmaMe8U
＜35周年記念“だいれんさ”プロジェクト発表＞
本プロジェクトの一部を発表いたしました。今後もさまざまな企画が“だいれんさ！”していきますので、続報をお待ちください。
■2月4日（水）より「ぷよぷよ 35周年記念 POP UP STORE」の開催が決定！
「ぷよぷよ」35周年を記念したPOP UP STOREの開催が決定しました。横浜での開催を皮切りに、全国3会場にて実施。35周年記念イラストを使用した新商品などが登場します。
また、1会計3,000円（税込）お買い上げごとに、ポストカード（全7種）をランダムで1枚プレゼントします。
＜開催概要＞
【横浜会場】
開催期間：2026年2月4日（水）～2月28日（土）
開催場所：マルイシティ横浜 B1F カレンダリウム
（神奈川県横浜市西区高島2-19-12）
【大阪梅田会場】
開催期間：2026年2月7日（土）～3月15日（日）
開催場所：キデイランド 大阪梅田店
（大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街北館 B1F）
【新宿会場】
開催期間：2026年3月5日（木）～3月22日（日）
開催場所：Annivroad by Bushiroad Creative Store（アニバロード）
（東京都新宿区新宿3-1-26 新宿マルイ アネックス 2F）
＜商品情報＞
ぷよぷよ トレーディングミニアクリルスタンド（全9種・ランダム）／880円 （税込）
ぷよぷよ ステッカーセット（全1種）／1,650円 （税込）
ぷよぷよ ぷくぷくTシャツ（全1種／Lサイズ相当）／4,400円 （税込）
ぷよぷよ トレーディングおてだま（全6種・ランダム）／1,320円 （税込）
ぷよぷよ シャカシャカアクリルスタンド（全1種）／3,300円 （税込）
ぷよぷよ トレーディングロングアクリルカード（全9種・ランダム）／660円 （税込）
※掲載している商品はラインナップの一部です。全商品の情報は特設サイトをご確認ください。
＜特設サイト(https://bushiroad-creative.com/topics/94259/)＞
■セガラッキーくじ『「ソニック＆ぷよぷよ」35周年』発売決定！
2026年6月にセガ ラッキーくじ『「ソニック＆ぷよぷよ」35周年』をコンビニエンスストア、各種ホビーショップ等にて発売予定です。
セガを代表する二大キャラクターの35周年をお祝いするぬいぐるみや、描き下ろしイラストを使用したアクリルパネル・ミニキャラアクリルスタンド・缶バッジ・A4ステッカーをラインナップしました。
取り扱い店舗やアイテム詳細については順次、公式サイト「セガプラザ」(https://segaplaza.jp/)にて発表します。
＜くじ概要＞
セガ ラッキーくじ「ソニック＆ぷよぷよ」35周年
発売日：2026年6月
価格：未定
取り扱い店：コンビニエンスストア、各種ホビーショップ等
賞品：
S賞 35周年記念ソニックぬいぐるみ
P賞 35周年記念アルル&みどりぷよぬいぐるみ
A賞 35周年記念描き下ろしアクリルパネル
B賞 35周年記念描き下ろしミニキャラアクリルスタンド
C賞 35周年記念描き下ろし缶バッジ２柄セット
D賞 35周年記念描き下ろしA4ステッカー
ラストラッキー賞 35周年記念カーバンクル&シャドウぬいぐるみ
※開発中につき、実際の製品と異なる場合がございます。
※掲載されている内容は予告なく変更する場合がございます。
※諸般の事情により、販売時期が変更になる可能性がございます。
＜公式サイト(https://segaplaza.jp/lp/sonic-puyopuyo_kuji/)＞
■『ソニ×ぷよフェスティバル in 阪急三番街』開催決定！
「ソニック」と「ぷよぷよ」の35周年を記念し、大阪・梅田のショッピングセンター「阪急三番街」にて、『ソニ×ぷよフェスティバル in 阪急三番街』を開催します。期間中は館内がコラボ装飾やフォトスポットで彩られます。
北館B2F UMEDA FOOD HALLでの限定ノベルティ付きメニューの販売や、館内を巡ってアートを完成させる「重ねおしスタンプラリー」の開催、大画面でゲームに挑戦できる「ゲームイベント」など、盛りだくさんの企画をご用意しております。
各イベントの開催時間や参加条件などの詳細は、公式サイトをご確認ください。
開催期間：2026年2月1日（日）～3月31日（火）
開催場所：阪急三番街 館内各所
（大阪府大阪市北区芝田1-1-3）
＜イベント特設サイト(https://www.h-sanbangai.com/sonicpuyo35th/?utm_source=PuyoREL&utm_medium=re&utm_campaign=sonicpuyo)＞
■「【推しの子】×ぷよぷよ」POP UP SHOP開催決定！
ダイバーシティ東京 プラザにて、「【推しの子】×ぷよぷよ」POP UP SHOPを開催します。描きおろしイラストを使用したグッズ販売のほか、館内に設置されたスタンプを集めると特典ステッカーがもらえるスタンプラリーや、特大アクリルフィギュアが当たる抽選会などを開催します。
また、開催期間中に店舗にて3,000円（税込）お買い上げごとに、ノベルティブロマイド（全12種）をランダムで1枚プレゼントします。
開催期間：2026年2月4日（水）～3月1日（日）
開催場所：ダイバーシティ東京 プラザ 5F ユニクロ前多目的スペース
（東京都江東区青海1-1-10）
＜公式サイト(https://www.the-chara.com/blog/?p=107223)＞
(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
＜「ぷよぷよ」とは＞
「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上にわたり、世界中で愛され続けるアクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版で登場し、翌1992年にはセガよりアーケード版とメガドライブ版を発売しました。同じ色の“ぷよ”を4つ以上つなげて消すシンプルでわかりやすいルール、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。その後もシリーズは進化を続け、家庭用ゲーム機やPC、スマートフォンなど、さまざまなプラットフォームで展開され、世代を超えて幅広い層に楽しまれています。
さらに、JeSU（日本eスポーツ連合）公認タイトルとしてプロ選手が活躍するeスポーツシーンでも注目を集め、国内外で熱戦が繰り広げられています。2026年、35周年を迎えた「ぷよぷよ」は、これからも“だいれんさ”の楽しさを皆さまにお届けします！
ぷよぷよポータルサイト：https://puyo.sega.jp/portal/index.html
ぷよぷよ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/puyosega
みどりぷよ（ぷよぷよシリーズ公式）X：https://x.com/puyopuyo20th/
＜「ぷよぷよ」シリーズタイトル公式サイト＞
『ぷよぷよテトリス２S』：https://puyo.sega.jp/puyopuyotetris2/S/
『ぷよぷよテトリス２』：https://puyo.sega.jp/puyopuyotetris2/
『ぷよぷよeスポーツ』：https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/
『ぷよぷよパズルポップ』：https://puyo.sega.jp/puyopuyopuzzlepop/
『ぷよぷよ!!クエスト』：https://puyopuyoquest.sega-net.com/
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。