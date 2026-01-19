「ぷよぷよ」35周年“だいれんさ！”プロジェクト始動　キービジュアルやティザーサイトを公開

株式会社セガ

株式会社セガは、アクションパズルゲーム「ぷよぷよ」シリーズが2026年に35周年を迎えることをお知らせいたします。これを記念して“だいれんさ！”プロジェクトをスタートしました。35周年記念のキービジュアルやロゴ、テーマアート6種、そしてプロジェクトのティザーサイトを公開しました。これらのアートは、35周年を盛り上げるビジュアルとして、今後のさまざまな施策や展開で活用していく予定です。今後も35周年を彩るさまざまな企画が次々と“ だいれんさ！”していきます。さらに、“だいれんさ！”の節目で「ぷよぷよ」シリーズに関わる新発表を予定していますので、今後の展開にご期待ください。

＜ティザーサイト(https://puyo.sega.jp/35th/)＞

■35周年ロゴ、テーマアート6種を公開

■「ぷよの日2026 公開生放送 ～ぷよぷよ35周年記念スペシャル～」放送

豪華声優陣をゲストにお迎えし、35周年記念スペシャルコーナーや生放送恒例の応援会議、生まんざいデモ、『ぷよぷよ!!クエスト』の最新情報など盛りだくさんでお届けします。

「ぷよの日2026 公開生放送 ～ぷよぷよ35周年記念スペシャル～」

放送日時

2026年2月1日（日）14:30～17:00（予定）

内容

生放送の公開配信

（最新情報のご紹介、ぷよクエ「生」応援会議、生まんざいデモ、その他お楽しみ企画などを予定）

出演者

菅沼久義さん（すけとうだら役、ゴゴット役ほか）

園崎未恵さん（アルル役、クルーク役ほか）

金田朋子さん（カーバンクル役）

長島光那さん（トワ役）

「ぷよぷよ」シリーズ総合プロデューサー 細山田水紀

配信URL

https://www.youtube.com/live/8yDvJmaMe8U

＜35周年記念“だいれんさ”プロジェクト発表＞

本プロジェクトの一部を発表いたしました。今後もさまざまな企画が“だいれんさ！”していきますので、続報をお待ちください。

■2月4日（水）より「ぷよぷよ 35周年記念 POP UP STORE」の開催が決定！

「ぷよぷよ」35周年を記念したPOP UP STOREの開催が決定しました。横浜での開催を皮切りに、全国3会場にて実施。35周年記念イラストを使用した新商品などが登場します。

また、1会計3,000円（税込）お買い上げごとに、ポストカード（全7種）をランダムで1枚プレゼントします。

＜開催概要＞

【横浜会場】

開催期間：2026年2月4日（水）～2月28日（土）

開催場所：マルイシティ横浜 B1F カレンダリウム

（神奈川県横浜市西区高島2-19-12）

【大阪梅田会場】

開催期間：2026年2月7日（土）～3月15日（日）

開催場所：キデイランド 大阪梅田店

（大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街北館 B1F）

【新宿会場】

開催期間：2026年3月5日（木）～3月22日（日）

開催場所：Annivroad by Bushiroad Creative Store（アニバロード）

（東京都新宿区新宿3-1-26 新宿マルイ アネックス 2F）

＜商品情報＞

ぷよぷよ トレーディングミニアクリルスタンド（全9種・ランダム）／880円 （税込）ぷよぷよ ステッカーセット（全1種）／1,650円 （税込）

ぷよぷよ ぷくぷくTシャツ（全1種／Lサイズ相当）／4,400円 （税込）ぷよぷよ トレーディングおてだま（全6種・ランダム）／1,320円 （税込）

ぷよぷよ シャカシャカアクリルスタンド（全1種）／3,300円 （税込）ぷよぷよ トレーディングロングアクリルカード（全9種・ランダム）／660円 （税込）

※掲載している商品はラインナップの一部です。全商品の情報は特設サイトをご確認ください。

＜特設サイト(https://bushiroad-creative.com/topics/94259/)＞

■セガラッキーくじ『「ソニック＆ぷよぷよ」35周年』発売決定！

2026年6月にセガ ラッキーくじ『「ソニック＆ぷよぷよ」35周年』をコンビニエンスストア、各種ホビーショップ等にて発売予定です。

セガを代表する二大キャラクターの35周年をお祝いするぬいぐるみや、描き下ろしイラストを使用したアクリルパネル・ミニキャラアクリルスタンド・缶バッジ・A4ステッカーをラインナップしました。

取り扱い店舗やアイテム詳細については順次、公式サイト「セガプラザ」(https://segaplaza.jp/)にて発表します。

＜くじ概要＞

セガ ラッキーくじ「ソニック＆ぷよぷよ」35周年

発売日：2026年6月

価格：未定

取り扱い店：コンビニエンスストア、各種ホビーショップ等

賞品：

S賞 35周年記念ソニックぬいぐるみ

P賞 35周年記念アルル&みどりぷよぬいぐるみ

A賞 35周年記念描き下ろしアクリルパネル

B賞 35周年記念描き下ろしミニキャラアクリルスタンド

C賞 35周年記念描き下ろし缶バッジ２柄セット

D賞 35周年記念描き下ろしA4ステッカー

ラストラッキー賞 35周年記念カーバンクル&シャドウぬいぐるみ

※開発中につき、実際の製品と異なる場合がございます。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合がございます。

※諸般の事情により、販売時期が変更になる可能性がございます。

＜公式サイト(https://segaplaza.jp/lp/sonic-puyopuyo_kuji/)＞

■『ソニ×ぷよフェスティバル in 阪急三番街』開催決定！

「ソニック」と「ぷよぷよ」の35周年を記念し、大阪・梅田のショッピングセンター「阪急三番街」にて、『ソニ×ぷよフェスティバル in 阪急三番街』を開催します。期間中は館内がコラボ装飾やフォトスポットで彩られます。

北館B2F UMEDA FOOD HALLでの限定ノベルティ付きメニューの販売や、館内を巡ってアートを完成させる「重ねおしスタンプラリー」の開催、大画面でゲームに挑戦できる「ゲームイベント」など、盛りだくさんの企画をご用意しております。

各イベントの開催時間や参加条件などの詳細は、公式サイトをご確認ください。

開催期間：2026年2月1日（日）～3月31日（火）

開催場所：阪急三番街 館内各所

（大阪府大阪市北区芝田1-1-3）

＜イベント特設サイト(https://www.h-sanbangai.com/sonicpuyo35th/?utm_source=PuyoREL&utm_medium=re&utm_campaign=sonicpuyo)＞

■「【推しの子】×ぷよぷよ」POP UP SHOP開催決定！

ダイバーシティ東京 プラザにて、「【推しの子】×ぷよぷよ」POP UP SHOPを開催します。描きおろしイラストを使用したグッズ販売のほか、館内に設置されたスタンプを集めると特典ステッカーがもらえるスタンプラリーや、特大アクリルフィギュアが当たる抽選会などを開催します。

また、開催期間中に店舗にて3,000円（税込）お買い上げごとに、ノベルティブロマイド（全12種）をランダムで1枚プレゼントします。

開催期間：2026年2月4日（水）～3月1日（日）

開催場所：ダイバーシティ東京 プラザ 5F ユニクロ前多目的スペース

（東京都江東区青海1-1-10）

＜公式サイト(https://www.the-chara.com/blog/?p=107223)＞

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

＜「ぷよぷよ」とは＞

「ぷよぷよ」シリーズは、発売から30年以上にわたり、世界中で愛され続けるアクションパズルゲームです。1991年に初代『ぷよぷよ』がMSX2版とファミコンディスクシステム版で登場し、翌1992年にはセガよりアーケード版とメガドライブ版を発売しました。同じ色の“ぷよ”を4つ以上つなげて消すシンプルでわかりやすいルール、可愛らしいキャラクター、さらに落ち物アクションパズルゲームとして初めて対戦形式を導入したゲーム性により、爆発的なヒットを記録しました。その後もシリーズは進化を続け、家庭用ゲーム機やPC、スマートフォンなど、さまざまなプラットフォームで展開され、世代を超えて幅広い層に楽しまれています。

さらに、JeSU（日本eスポーツ連合）公認タイトルとしてプロ選手が活躍するeスポーツシーンでも注目を集め、国内外で熱戦が繰り広げられています。2026年、35周年を迎えた「ぷよぷよ」は、これからも“だいれんさ”の楽しさを皆さまにお届けします！

ぷよぷよポータルサイト：https://puyo.sega.jp/portal/index.html

ぷよぷよ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/puyosega

みどりぷよ（ぷよぷよシリーズ公式）X：https://x.com/puyopuyo20th/

＜「ぷよぷよ」シリーズタイトル公式サイト＞

『ぷよぷよテトリス２S』：https://puyo.sega.jp/puyopuyotetris2/S/

『ぷよぷよテトリス２』：https://puyo.sega.jp/puyopuyotetris2/

『ぷよぷよeスポーツ』：https://puyo.sega.jp/PuyoPuyo_eSports/

『ぷよぷよパズルポップ』：https://puyo.sega.jp/puyopuyopuzzlepop/

『ぷよぷよ!!クエスト』：https://puyopuyoquest.sega-net.com/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。