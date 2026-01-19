熟成肉の先駆け！ステーキハウス「37 Steakhouse & Bar」個性派4種を食べ比べ！グルメバーガーフェス開催

株式会社 スティルフーズ

この度、熟成肉ステーキの先駆けとして知られるステーキハウス「37 Steakhouse & Bar」は、2026年1月20日（火）～3月15日（日）まで、約2週間ごとにラインナップが切り替わる個性豊かなハンバーガー4種を楽しめる「BURGER FEST 2026」を開催いたします。

今回お楽しみいただけるハンバーガーは、過去に六本木ヒルズ主催のイベント「ヒルズ グルメバーガーグランプリ」でグランプリに輝いたハンバーガーです。多くの惜しむ声をいただく中で、念願のリバイバル！21日間熟成のブラックアンガスビーフとオーストラリアビーフを合わせたオリジナルパティを炭火で香ばしくグリルし、独創的なレシピで構築するハンバーガーです。

また、期間中全てのバーガーをコンプリートした方には、もれなく「37 Steakhouse & Bar」を代表するクラシックバーガーを1食プレゼントいたします。ぜひ、この機会にこだわりのバーガーをお楽しみください。

■「37 Steakhouse & Bar BURGER FEST 2026」概要

企画名：37 Steakhouse & Bar BURGER FEST 2026

日程：2026年1月20日（火）～3月15日（日）

場所：37 Steakhouse & Bar

（東京都港区六本木6-15-1 六本木ヒルズ 六本木けやき坂通り2F）

予約方法：37 Steakhouse & Bar HPより（https://37steakhouse.com）

▼ハンバーガー概要

▼1/20～2/2

アボカド＆クアトロフォルマッジバーガー

4種類の濃厚なチーズとアボカドを挟んだハンバーガー。

▼2/3～2/15

燻製モッツァレラチーズとアボカド＆ふんわりミモレットチーズバーガー

燻製したスモーキーなモッツァレッラと風味豊かなミモレットチーズがとろけるハンバーガー。

▼2/16～3/1

ハーブ＆ガーリックチーズと彩り野菜のバーガー

ズッキーニやパプリカなどの野菜をたっぷり挟んだハンバーガー。ガーリックとハーブ香るチーズでさっぱりと仕上げました。

▼3/2～3/15

生ハムとモッツァレラとカポナータのバーガー

カポナータ、生ハム、モッツァレッラを挟んだイタリアンテイストのハンバーガー。

▼「BURGER FEST 2026」制覇特典

37クラシックバーガー

炭火でじっくりと焼き上げられたパテを、シンプルな具材のコンビネーションで仕上げた、王道のハンバーガー。

■37 Steakhouse & Barについて

炭火を使った本格ステーキハウス。厚切りの21日間熟成ポーターハウスステーキやリブステーキなどが自慢。ワインはカリフォルニア産やオーストラリア産を中心に厳選され、極上のステーキと共に楽しめる。

