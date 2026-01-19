「地方自治体インフラAXサミット 2026」プログラム詳細を発表。中央省庁、大学教授らによる3つの基調講演と、全国の先進自治体・企業が登壇するセッションを実施

株式会社天地人

JAXA認定の宇宙ベンチャー 株式会社天地人(東京都中央区 代表取締役 櫻庭康人)が運営をおこなう地方自治体インフラAXサミット2026 実行委員会は、2026年2月18日(水)にTokyo Innovation Base (TIB) 1階 SQUARE-1で開催する「地方自治体インフラAXサミット 2026」のプログラム詳細を発表いたします。

本サミットでは、国家成長戦略から現場実践まで、3つの基調講演と3つのテーマ別セッションを通じて、限られたリソースの中で持続可能なインフラ管理を実現する道筋を示します。なお、登壇者については順次発表しており、今後も追加の発表を予定しています。

2040年、現役世代は2割減る。10人の仕事を8人で回す時代の答えを探す

地方自治体のインフラ管理は、ベテラン職員の引退、財政基盤の縮小、労働力不足という三重苦に直面しています。さらに老朽化するインフラの維持管理需要は増大し続けており、従来の手法では持続可能性を確保することが困難になっています。

本サミットが目指すのは、人口減少への対症療法ではありません。ベテランの経験と勘を、AIで「継承可能な資産」に変える。データで根拠を示し、議会や住民への説明責任を果たす。限られたリソースを、最も効果の高い場所に集中させる。こうした構造的な転換によって、住民サービスの質を落とさず、むしろ職員ひとりひとりの専門性を高め、持続可能なインフラ管理を実現します。

3つの基調講演。国家戦略から地域実践までを網羅

【基調講演1】10人の仕事を8人で回す―人口減少局面における社会システムの再構築と成長戦略へのパラダイムシフト

国家成長戦略パート

国家成長戦略に関するパネルディスカッションを実施します。デジタル赤字7兆円、IMD世界競争力ランキング30位という「デジタル苦戦」の日本が描く、世界への「反転攻勢」のシナリオとは何か。成長戦略「17の分野」にAIや半導体と並んで「防災・国土強靭化」が選ばれた真意は何か。規制撤廃が拓く新しいパートナーシップと、スタートアップや企業城下町の役割について、国家戦略レベルから議論します。

【基調講演2】インフラの未来を描く―国交省の『インフラ経営』と、地方都市の『未来戦略』 DXとPPP/PFIで実現する、持続可能な群マネジメント

国土・地域戦略パート



国土交通省総合政策局 社会資本経済分析特別研究官の小林正典氏が「産学官連携によるインフラ戦略の推進へ―社会資本整備のストック効果最大化を推進するためのインフラDXおよび官民連携の支援体制構築」をテーマに講演します。インフラを「コスト」から「資産」に変える「インフラ経営」への転換、個別管理の限界を突破する「群マネジメント」の実装、PPP/PFIの戦略的活用について、国の支援体制とともに解説します。

【特別講演】「インフラ経営」を科学する―なぜ今、EBPM型インフラマネジメントなのか? AI×データが変える意思決定の『新』常識

理論・戦術・方法論パート

大阪大学大学院 工学研究科 地球総合工学専攻教授でサステイナブル・インフラ研究センター長の貝戸清之氏が登壇します。SIP(国家プロジェクト)で見えたインフラ管理の課題と未来図、「勘と経験」と「データ」の融合によるEBPMの応用、AI変革の鍵となる「データ」の重要性について解説します。

セッション。先進自治体とソリューション提供企業による実践報告

【Session 1】ベテラン引退後も水道を守る―AIが継承する、現場の『経験と勘』 見えない地下インフラを『データ化』する技術とチーム論

上下水道・技術継承セッション

会津若松市、磐田市、佐賀市など、全国で先駆的な取り組みを進める自治体の水道事業担当者が登壇します。水道番長としての現場の矜持と課題、若手チームによる技術継承と広報の実践、商人の町らしい軽やかな雰囲気づくりなど、それぞれの現場で培われた知見を共有します。天地人の樋口宣人氏は、衛星データとAIによる「宇宙からの」漏水リスク診断・管路診断の可能性を示します。人が減る中で「技術のバトン」をどう渡すか。現場の実践者たちが、それぞれの答えを持ち寄ります。

【Session 2】都市・インフラ・道路の『価値』を高めるデジタル活用とは 「総花的な管理」から、「データによる最適化」へ。持続可能な都市の『リ・デザイン』

道路・都市価値向上セッション

元国土交通省の西尾崇氏、スマートシティ戦略を推進する自治体担当者、東京電機大学・エクスポリスの松井加奈絵氏、アイシンの手嶌亨氏が登壇します。道路行政におけるメンテナンスサイクルの現実、都市機能最適化への挑戦、データ連携基盤による更新不要施設の可視化と都市のリ・デザイン、走行データ(モビリティ)を活用した道路劣化状況の網羅的把握手法について議論します。データの取得手法と活用、「選択と集中」を行い都市の持続可能性を高める手法について、多角的な視点から検討します。

【Session 3】日常の点検から、緊急時の対応まで―『正しいメンテナンス』を再定義する 平時のDXが、有事の命を守る。フェーズフリーなインフラ管理

維持管理・防災・災害対応セッション

玉名市、田辺市、福井県庁など、大臣賞受賞レベルの取り組みを進める自治体担当者と、Specteeの村上建治郎氏が登壇します。現場での「内製化」によるコスト削減の実践、建築・調査計画視点でのDX推進、ドローンを活用した先駆的なインフラ点検・防災モデル、SNS・AI解析によるリアルタイム災害情報の把握手法を紹介します。優れた取り組みを「どう組織に通し、実装したか」、平時の維持管理で使うドローンやAIが災害時の状況把握にそのまま使える強みなど、フェーズフリーなインフラ管理の実践について議論します。

DXの「整備」からAIの「活用」へ。その問いから始まる、インフラ管理の未来

多くの現場でDXが試みられたことによりデータが蓄積され、活用のステージに入ってきました。このデータをAIの力でいかに活用し、ベテランの経験と勘を継承可能な資産に変えるか。DXの「整備」からAIの「活用」――“AX”へ。本サミットは、その問いから始まります。

「あの人に聞けば分かったんだが…」「昔の資料は、どこにあるか分からない…」。現場で日々聞こえてくる、そんな声。長年培われてきた貴重な知見は、担い手の引退とともに失われつつあります。一方で、インフラの老朽化は待ってくれません。限られたリソースの中、日々の「場当たり的」な対応に追われてはいないでしょうか。

本サミットでは、国家戦略を語る国会議員や中央省庁、地域の未来を描く自治体、現場で実践する職員とソリューション提供企業が一堂に会します。それぞれの視点から、持続可能なインフラ管理の道筋を示し、参加者とともに答えを探ります。

登壇者は順次発表しており、基調講演やセッションにおいて、さらなる登壇者の追加を予定しています。最新情報は公式サイトをご確認ください。

https://ax2026.lginfra-summit.com/

「地方自治体インフラAXサミット 2026」開催概要

正式名称：地方自治体インフラAXサミット 2026

日程：2026年2月18日（水）

時間：13:00～20:00（12:00受付開始、懇親会を含む）

場所：Tokyo Innovation Base (TIB) 1階 SQUARE-1

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-8-3

（JR山手線・京浜東北線「有楽町駅」京橋口｜徒歩1分）

参加費：無料

主催：地方自治体インフラAXサミット2026 実行委員会

運営：株式会社天地人

公式サイト：https://ax2026.lginfra-summit.com/

地方自治体インフラAXサミット2026 実行委員会について

地方自治体インフラAXサミット2026 実行委員会は、限られたリソースの中で持続可能なインフラ管理を実現することを目的とした委員会です。行政機関、民間企業、大学・研究機関が協力し、ベテランの経験と勘をAIで継承可能な資産に変えることで、地方自治体インフラの未来を切り拓きます。

■会社概要

会社名：株式会社 天地人

所在地：東京都中央区日本橋1丁目4－1日本橋一丁目三井ビルディング5階

代表者：代表取締役 櫻庭 康人

事業内容：衛星データを使った土地評価コンサル

公式サイト：https://tenchijin.co.jp/

「宇宙水道局」特設サイト：https://suido.tenchijin.co.jp/

X：https://twitter.com/tenchijin_pr

Linkedin：https://www.linkedin.com/company/tenchijin/

note：https://note.com/tenchijincompass/m/mcf0244155615/hashtag/580375