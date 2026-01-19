ミニストップは、２０２６年１月２０日（火）より、「中華フェア」を開催します。「町中華」や「ガチ中華」など、ブームが続く人気の中華料理。ミニストップでは、今回「中華フェア」として、人気の中華メニューを５品取り揃えました。おにぎりや弁当、人気の「麻辣湯（マーラータン）」を、お手軽にお楽しみいただけます。 ミニストップは今後も、ミニストップならではの旬の食材を使った商品やキャンペーンなどを通じて、「おいしさ」と 「便利さ」で、笑顔あふれる社会を実現してまいります。

【商品情報】

●展開地区：全国（２０２５年１２月末現在：１，７６０店）●発売日：２０２６年１月２０日（火）

●商品名：中華おこわ風おにぎり●本体価格：１９８円（税込価格：２１３．８４円）※1●商品特長：焼豚、煮干し海老、筍、人参が具材のおこわおにぎりです。こいくち醤油、オイスターソース、鶏ガラスープで味付けし、ごま油の香りがポイントの商品です。温めるとさらにおいしくお召し上がりいただけます。

●商品名：炒飯＆麻婆豆腐●本体価格：５９８円（税込価格：６４５．８４円）※1●商品特長：玉ネギの旨味を効かせたチャーハンと山椒のピリリと辛みを効かせた四川風麻婆豆腐を組み合わせました。

●商品名：油淋鶏＆麻婆春雨弁当●本体価格：６４８円（税込価格：６９９．８４円）※1●商品特長：油淋鶏のタレは生姜、醤油、香醋（こうず）、胡麻油をベースに深みのある本格的な味付けに仕上げました。麻婆春雨は太目で食感の良い春雨を使用し、ピリっと辛口で木耳の食感が楽しめる仕立てです。

●商品名：ごま香る 担々麺●本体価格：４９８円（税込価格：５３７．８４円）※1●商品特長：担々麺ベースは練りごまをふんだんに使用し、豆板醤を配合したスープで、さらに四川風豆板醤を加えて辛みとコクのあるスープに仕上げました。良質な多くの海老頭から抽出した「えびオイル」を加え、風味豊かに仕上げました。

●商品名：えび入り団子と青梗菜の麻辣湯●本体価格：３９８円（税込価格：４２９．８４円）※1●商品特長：「辛さと痺れが特徴の麻辣風味ベース」と「鶏ガラをじっくり煮込んだ濃厚な旨みの白湯スープベース」に、五香粉（ウーシャンフェン）等を加えて仕立てた薬膳風スープです。

※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取扱いの無い店舗がございます。