国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、最新のAI技術とソリューションが一堂に会する展示会「AI博覧会 Osaka 2026」を2026年1月21日（水）～1月22日（木）の2日間、マイドームおおさかにて開催します。本日、会場フロアマップとカンファレンス登壇者全36名を公開しました。

■会場フロアマップを公開

「AI博覧会 Osaka 2026」は、AIエージェント、生成AI、RAG、画像認識、外観検査など、企業のAI活用を支援する多様なAI製品・サービスを集めた総合展示会です。会場となるマイドームおおさかには、生成AI・自律型AIを活用した最新ソリューションを持つ50社以上が集結。デモ体験が可能な展示ブースと、有識者による講演を通じて、AI技術の進化をリアルに感じていただけます。

■【残席わずか】金融・製造・インフラのトップ企業が集結、注目セッション連日開催

製造現場の自動化・省人化・品質向上に貢献する生成AIやAIエージェント、画像認識などの先端技術をテーマに、現場実装のポイントを体系的に学べる講演を実施します。製造・インフラ・食品分野の有力企業が登壇し、導入事例に加え、DX推進を成功に導く活用法を紹介します。

■主な登壇企業・スピーカー（一部抜粋・登壇順）

金融の枠組みを超えるSMBCのデジタル戦略とは

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 執行役専務 グループCDIO磯和 啓雄 氏日時：2026年1月21日（水）13:00-13:40URL：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka_2026_conf/1a-4/

生成AIによるJR西日本の全社デジタル戦略

西日本旅客鉄道株式会社 デジタルソリューション本部 DX人財開発室/技術統括・チーフ中司 桂一 氏西日本旅客鉄道株式会社 デジタルソリューション本部 エバンジェリスト平井 美紗希 氏URL：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka_2026_conf/1a-7/

放送局の生成AI実践！ハチエモン対話と動画制作・翻訳の全貌

関西テレビ放送株式会社 総合技術局 制作技術センター CG・新技術小松 和平 氏日時：2026年1月21日（水）11:20-11:50URL：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka_2026_conf/1b-2/

AI × 人材育成で未来をリード！DX時代の成功戦略

京セラコミュニケーションシステム株式会社 DXコンサルタント木下 順 氏京セラ株式会社 機械工具事業本部 DXエバンジェリスト萩原 慎二 氏日時：2026年1月22日（木）16:00-16:40URL：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka_2026_conf/2a-7/

■「AI博覧会 Osaka 2026」開催概要

会期：2026年1月21日（水）～1月22日（木）10:00～18:00（最終日は17:00まで）会場：マイドームおおさか 展示ホール3F住所：〒540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋２－５主催：株式会社アイスマイリー後援：一般社団法人 日本ディープラーニング協会一般社団法人 生成AI活用普及協会一般社団法人 金融データ活用推進協会一般社団法人 データサイエンティスト協会一般社団法人 生成ＡＩ協会一般社団法人 ソフトウェア協会出展社数：50社100製品以上カンファレンス数：30講演以上出展対象品目：AIエージェント、生成AI、LLM、RAG構築、ファインチューニング、マルチモーダルAI、ChatGPT連携、ライティング支援、画像生成AI、動画生成AI、議事録作成AI、画像認識、需要予測、アノテーション、AI-OCR、AI受託開発、ボイスボット、バーチャルヒューマン、エッジAI、データ分析、リスキリング、外観検査、顔認証 等公式サイト：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/osaka-2026/

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。URL：https://aismiley.co.jp/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F設立年月日：2018年3月9日代表者：代表取締役 板羽 晃司資本金：14,990千円URL：https://aismiley.co.jp/company/

