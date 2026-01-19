一般社団法人東伊豆町観光協会（所在地：静岡県賀茂郡東伊豆町：代表理事 加藤昌利）は、現在「東伊豆まちの魅力 フォトコンテスト」を2026年3月10日（火）まで開催しております。本コンテストは、アマチュアからプロの写真愛好家まで広く参加を募り、東伊豆町の魅力を再発見・再発信することを目的としています。

■ 募集テーマ・部門

2025年度は以下の2部門で募集いたします。

①「東伊豆と、わたし」部門

家族や友人、ペットとの旅の思い出を写したポートレート作品を対象とし、人物や動物と東伊豆町の風景が調和する一枚を募集。

②「美しい、東伊豆」部門

海、山、街並みなど、東伊豆ならではの雄大で印象的な風景写真を募集。

いずれの部門でも、「最優秀賞」に加え【観光プロモーションに使用できる作品】を歓迎し、「東伊豆町からのお願い賞」として4つのテーマごとに賞を設けています。

■ 賞・副賞

・最優秀賞（各部門1名）：賞金20,000円・東伊豆町からのお願い賞（テーマ別 各賞）：東伊豆の地場産品（5,000円相当）・特別賞：審査内容に応じて選定

■「東伊豆町からのお願い賞」テーマ一覧

本フォトコンテストでは、町の魅力をより多面的に発信するため、東伊豆町の観光プロモーションに活用できる作品を「東伊豆町からのお願い賞」として各テーマ別に募集・表彰いたします。これらのテーマは、町の自然や文化、食、体験、イベントといった多様な魅力を、写真という形で幅広くアーカイブ・発信することを目的としています。入賞作品は今後、町内で発行されるカレンダーやパンフレット、ポスター、SNSなどでの広報・観光PRに活用させていただく予定です。各テーマの選定は審査員により行われ、応募者ご自身で賞を指定することはできませんが、テーマに沿った魅力的な一枚のご応募をお待ちしております。

「東伊豆と、わたし」部門内テーマ

◉ いただきますの一枚東伊豆自慢のグルメを“美味しそうに楽しむ瞬間”を写した作品例：金目鯛の煮付け、肉チャーハン、かき氷、オレンジジュースを食べる・飲む様子◉ 旅の一枚東伊豆の街並みや自然を散策・満喫している様子を表現した旅情あふれる写真例：御朱印巡り、港町の散歩、堤防釣りなどの体験◉ わくわく体験の一枚町内の観光施設や体験型スポットでの楽しいひととき例：熱川バナナワニ園、伊豆アニマルキングダム、雛の足湯、ガラスアート体験など◉ イベントの思い出の一枚東伊豆町内で開催される季節のイベント・祭りのにぎわいを捉えた作品例：北川ねこさい、どんつく祭り、石曳き道灌まつり花火大会 など

「美しい、東伊豆」部門内テーマ

◉ ムーンロードの一枚（風景部門対象）東伊豆名物「ムーンロード（月光が海面に映る光の道）」や月にまつわる幻想的な風景写真◉ 気ままないきものの一枚（風景部門対象）東伊豆町や町内施設で見られる動物たちの自然な姿を捉えた一枚例：ホワイトタイガー、ワニ、野鳥、野うさぎなど◉ 海山のきおくの一枚（風景部門対象）東伊豆の自然風景を象徴する海・山の美しい景色例：細野高原、熱川海岸 など◉ 夜のまちなみの一枚（風景部門対象）夜の東伊豆町を彩る幻想的な街並みやイベント風景例：熱川「九份提灯（きゅうふんちょうちん）」、星空シネマ など

■ 応募概要

応募期間：2025年5月24日（土）～2026年3月10日（火）撮影期間：2025年2月21日（金）～2026年3月10日（火）に撮影された未発表作品応募資格：プロ・アマ不問応募点数：1部門につき2点まで（最大4点、複数部門応募可）応募費用：無料応募方法：東伊豆町観光協会公式サイトよりオンライン投稿※詳細・応募規約は公式サイトにてご確認ください（https://eizu-photo.mitte-x.istsw.jp/index.html?cn=146t）

■ 審査基準

・東伊豆町内で撮影されたものであること・観光PRに適した構図・被写体・テーマ性を持っていること・A0～A1サイズでの印刷に耐えうる高解像度の画像（240～350dpi）推奨

■ 昨年度の受賞作品も公開中！

「写真を見て東伊豆に行きたくなる」。そんな“旅のきっかけ”を生む作品を、今年もお待ちしています。

お問い合わせ

一般社団法人 東伊豆町観光協会〒413-0411 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取3354 1FTEL：0557-95-0700MAIL：info@e-izu.org