新ブランド含む７ブランドが登場！　大型リニューアル第二弾　０１．２１　新東京みやげオープン

株式会社大丸松坂屋百貨店

昨年１０月末から開始した１階菓子売場の大型リニューアルが進行中。このリニューアルを通じ、新ブランドを含む魅力的な７ブランドが登場します。大丸東京店限定ブランドや、東京初出店となるブランドのオープンに加え、既存店も装いを新たに生まれ変わります。東京駅という歴史が重なり合うこの場所で、東京みやげのあたらしい物語が始まります。

１／２１リニューアルＯＰＥＮ

〈豊島屋〉／１階

鎌倉の心、愛される味と姿。明治から続く、鎌倉の味「鳩サブレー」。その姿を見るだけで心なごむ、愛らしいかたち。この度、江戸時代の賑わいを描いた絵図を纏い、大丸東京店限定の意匠で新登場。

鳩サブレー 大丸東京店限定パッケージ ４枚入 ６１５ 円 ※大丸東京店限定

※各日数量限定販売

賑やかな江戸の街並みに鳩商人が行きかう浮世絵タッチのユニークなパッケージ。 時代を超えて愛され続ける、豊島屋の鳩サブレーが大丸東京店限定で登場！

１／２１ ＮＥＷ ＯＰＥＮ

〈ＫＡＳＨＯ ＳＡＮＺＥＮ〉／１階

仙台銘菓「萩の月」でおなじみの菓匠三全から、新しい日本の銘菓をめざすブランドがＯＰＥＮ！

１.萩の月・萩の調 煌・萩の調 特別セット ２,９２０ 円

２.萩の調 煌 ２個入 ５００ 円

※大丸東京店限定

１.《ＫＡＳＨＯ ＳＡＮＺＥＮ 大丸東京店 オープン記念》 「萩の月」「萩の調 煌」と「萩の調」を詰合せいたしました。

［販売期間］１月２１日（水）～３１日（土）

２.《ＫＡＳＨＯ ＳＡＮＺＥＮ 大丸東京店 オープン記念》

仙台銘菓「萩の月」から新たな日本の銘菓を目指し 真っ新な気持ちでつくりあげました。ピュアな「ホワイトエッグ」をもちい独自の製法で「ホワイトカスタードクリーム」を炊き上げました。

［販売期間］ １月２１日（水）～３１日（土）

［販売予定数］ 各日５０箱限り

１.２.

１／２１ＮＥＷ ＯＰＥＮ

〈ＴＯＫＹＯ ＴＵＬＩＰ ＲＯＳＥ〉／１階

香ばしいチューリップの花びらの中にとろけるローズが咲いた美味しい花束を贈ります。自分へのご褒美や贈り物に、みんなを笑顔にするフラワースイーツをどうぞ。

１.ショコラバターサンド・ストロベリー ２個入 １,１８８ 円

２.チュ-リップローズ バター＆チーズ ４個入 ８４２ 円、６個入 １,１８８ 円

※大丸東京店限定

１.ショコラと苺が濃厚にとろけあう大輪のバラのバターサンドです。とろりとろけるショコラガナッシュに、苺コンフィチュール＆苺バタークリーム。

［販売期間］１月２１日（水）～２月１４日（土）

２.フランス産発酵バター仕立てのラングドシャクッキーに、 塩バターキャラメル＆ミルク仕立ての生食感ショコラクリームやクリームチーズ＆カマンベールの生食感ショコラクリームをしぼりました。

１.２.

１／１７（土）リニューアルＯＰＥＮ

〈叶 匠壽庵〉／地階

自社の農園で育てた素材から、お菓子をつくる。琵琶湖のほとりにある広大な「寿長生の郷」で、梅や柚子などの素材を栽培。採れたての恵みを、職人が一つひとつ丁寧にお菓子へと仕立てています。自然の力があふれる、みずみずしい味わいをお楽しみください。

１.閼伽井（黒胡麻） １個 ２３７ 円／６個 １,５３３ 円

２.あも歌留多東京詰合せ ２,５９２ 円（あも×１本、東京限定あも歌留多（最中種）×２箱）

※大丸東京店限定

１.叶 匠壽庵が商いを始めたのは、深い歴史をもつ三井寺のほど近く。その古寺に今も湧く「閼伽井屋」の水は天智・天武・持統の御三帝の産湯に使われたと伝えられています。功徳の願いを込めて、三つの餅にあらわしました。コシのあるしっかりとした羽二重餅に、香ばしくコクを出した黒すり胡麻をふんだんにまぶしました。お好みで黒蜜をかけて甘さを加えるとよりあっさりとお召し上がり頂けます。

２.浮世絵をモチーフにした歌留多をあしらった近江羽二重もち米の最中種（全十種）。代表銘菓「あも」をはさんでさくさくの手作り最中としてお召し上がりください。

１.２.

１／１７（土）リニューアルＯＰＥＮ

〈銀座たまや〉／１階

東京土産でおなじみのごまたまごのお店。リニューアル記念で３種詰合せを販売。

ごまたまご３味詰合せ６個入り（３種各２個入） １,１８８円

※数量限定販売

可愛いたまごがデザインされた箱に銀座たまやの人気商品が３種各２個の詰合せになりました。

１／８（木）リニューアルＯＰＥＮ

〈豆源〉／地階

１８６５年（慶応元年）創業の麻布十番に本店を構える老舗豆菓子専門店。リニューアル記念商品を販売。

モッツァレラアーモンド １２０ｇ ６４８円

※数量限定販売

見た目は粉雪のようなふんわり感。ローストアーモンドにクセの無いモッツァレラチーズを合わせ軽い塩味で仕上げました。通常は本店でのお取り扱いしかない人気商品をリニューアル記念でご用意。

１／１９（月）リニューアルＯＰＥＮ

〈源吉兆庵〉／１階

太陽を浴び、大地に育まれた、四季折々の果実。その最もおいしい一瞬を、ひとつひとつのお菓子に。

姿、かたち、味わいまでも、果実そのものを生かした旬の味わいをお届けします。

苺大福 ５４０円 リニューアル記念販売

※１／１９、２１～２５日の６日間限定

ほどよい酸味、果汁豊富ないちごとやわらかな大福に包まれた口どけの良い白あんが織りなすいちご大福です。

※価格は全て税込みです。

【ブランド数】 １／２１時点１階５３ブランド、地階１９ブランド １階地階計７２ブランド

【１０～１月オープン・リニューアル情報】 計７ブランドオープン、計１０ブランドリニューアル

１０月オープン：〈パティスリー アニヴェル〉〈モンブランＴＨＥ珀山〉〈マサヒコオズミパリ〉

１１月オープン：〈フォンダン〉

１０月１１月リニューアル：〈麻布かりんと〉〈あげもちＣｏｃｏｒｏ〉〈ピエール・エルメ・パリ〉〈アンテノール〉〈ヴィタメール〉

１２月オープン：〈ザ・カンパネラＴＯＫＹＯ〉

１月オープン：〈ＫＡＳＨＯ ＳＡＮＺＥＮ〉〈ＴＯＫＹＯチューリップローズ〉

１月リニューアル：〈豊島屋〉〈豆源〉〈叶匠壽庵〉〈銀座たまや〉〈源吉兆庵〉

【さくらパンダメモ帳プレゼントキャンペーン】

【開催期間】１月２１日（水）～なくなり次第終了

地階・１階菓子売場リニューアルを記念し、２０２６年１月ＮＥＷ ＯＰＥＮ、またはリニューアルＯＰＥＮした対象ショップにて「大丸東京店限定商品」「オープン、リーニュ―アル記念商品」をご購入の上、税込１,１００円以上お買い上げいただいたお客様にさくらパンダメモ帳をプレゼントいたします。

※１会計につき１点のお渡しです。

※対象商品については各ショップにて確認ください。