飛騨・世界生活文化センター（高山市千島町）の利活用に関するサウンディング型市場調査の実施について
１ サウンディング型市場調査の内容
提出された提案書に基づき、個別に対話する形式で実施
（１）対象施設
◯ 飛騨・世界生活文化センター（高山市千島町 900-1）
（２）募集内容
◯ 飛騨地域の賑わい創出又は地域課題の解決に資するアイデア
以下の方針により、自由で柔軟なアイデアを募集します。
１. 事業手法は不問
・新たな施設の整備、既存施設の改修、収益事業の実施、及びこれらに加えてイベント
開催など事業手法に条件は付けません。
２. 事業費の規模は不問
・事業費の多寡は問いませんが、施設の改修、維持管理、運営も含め、原則、県は
財政負担を負いません。ただし、維持管理・運営費に関しては、一部、県の財政負担を
求めることができます。（例：施設の保守管理経費等）
３. インセンティブの設定
・事業者公募を実施することになった際、参考とした優れた提案については、加点する
場合があります。
（３）提案いただきたい項目
１. 事業の目的・内容に関すること
２. 施設の改修・整備に関すること
３. 事業の実施主体・体制・資金計画に関すること
４. 土地・建物等に関する県と実施主体との権利関係（譲渡、貸付等）に関すること
５. 事業実施期間に関すること
６. 対象区域（一部の建物・区域のみの提案も可）に関すること
２ 参加資格
提案内容の実施主体となる意向を有する法人又は複数の法人等で構成される団体
※その他の資格要件は、実施要領Ｐ.１をご参照ください。
３ スケジュール
参加申込期限 令和８年６月２６日（金）１７時
現地見学会 令和８年６月２６日（金）（随時実施、火曜日除く）
提案書の提出期限 令和８年８月１２日（水）
提案内容の確認 令和８年８月～９月
結果概要の公表 令和８年９月
４ 参加申込みの方法
参加を希望する事業者は、下記のホームページに掲載した「飛騨・世界生活文化センター
（高山市千島町）の利活用に関するサウンディング型市場調査 実施要領」をご確認いただき、
規定の「参加申込書」をメールにて提出してください。
【実施要領 URL】
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/pressrelease/471325.html
【申 込 先】
担 当：岐阜県観光文化スポーツ部文化創造課文化施設係
メール：c11146@pref.gifu.lg.jp
飛騨・世界生活文化センター
飛騨コンベンションホール
飛騨芸術堂
ミュージアム飛騨