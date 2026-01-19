日本最古の物語『かぐや姫』×豪華ボカロPによるNetflixオリジナル映画『超かぐや姫！』の描き下ろしイラストを使用した新商品が1月24日発売！アニメイトでは、特典がもらえるフェアを開催!!
△描き下ろしイラスト
商品の詳細はこちらから！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=19340
株式会社アニメイトは、『超かぐや姫！』の描き下ろしイラストを使用した新商品を、2026年1月24日から発売いたします。また、同日より【『超かぐや姫！』 アニメイトフェア】を開催いたします。
VRバトル衣装のかぐや、酒寄彩葉、月見ヤチヨたち3人の描き下ろしイラストを使用した「アクリルスタンド」や「キャラバッジコレクション」をラインナップするほか、推しの応援にピッタリの「応援うちわ」、「マフラータオル」などの多数のグッズを発売いたします。
また、アニメイト一部店舗・アニメイト通販では、1月24日～3月1日まで【『超かぐや姫！』 アニメイトフェア】を開催いたします。期間中、『超かぐや姫！』関連商品をご購入・ご予約で、特典「ブロマイド（全6種）」を1枚プレゼントいたします。新商品とあわせて、ぜひチェックしてみてください！
■商品情報
△アクリルスタンド
アクリルスタンド
発売日：2026年1月24日
価格：各1,980円（税込）
種類：3種
△キャラバッジコレクション
キャラバッジコレクション
発売日：2026年1月24日
価格：1パック440円（税込）
1BOX（6パック入り）2,640円（税込）
種類：全6種
△応援うちわ
応援うちわ
発売日：2026年1月24日
価格：各880円（税込）
種類：3種
△マフラータオル
マフラータオル
発売日：2026年1月24日
価格：各1,980円（税込）
種類：3種
このほかにも、多数の商品が発売！
■フェア情報
△特典：ブロマイド（全6種）
『超かぐや姫！』 アニメイトフェア
開催期間：2026年1月24日～3月1日
開催場所：アニメイト池袋本店、仙台、札幌、渋谷、名古屋、秋葉原、立川、三宮、福岡パルコ、大阪日本橋、横浜ビブレ、梅田、新宿、アニメイト通販
開催内容：期間中、『超かぐや姫！』関連のグッズをご購入・ご予約内金1,100円（税込）毎、または書籍・CD・Blu-ray・DVDをご購入・ご予約（内金1,100円〈税込〉以上必須）1点毎に、特典「ブロマイド（全6種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：ブロマイド（全6種）
※特典はお選びいただけません。
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ
■関連URL
『超かぐや姫！』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=19340)
『超かぐや姫！』 アニメイトフェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114188)
『超かぐや姫！』公式サイト(https://www.cho-kaguyahime.com/)
■『超かぐや姫！』とは
「日本最古の物語『かぐや姫』×豪華ボカロP」を掲げる新時代の音楽アニメーションプロジェクト。『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』などのオープニング映像演出を手掛けた山下清悟氏が、初めて監督を務める長編作品として2026年1月22日からNetflixにて世界独占配信されます。主題歌含む劇中歌を、ryo氏（supercell）、kz氏（livetune）といった錚々たる"ボカロP"が担当することでも話題を集めた、今注目の作品です。