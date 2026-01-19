【tu-hacci Valentine collection】自分を愛でるバレンタインランジェリー特集を公開！気になる約51%が選んだ色は？

株式会社WaterAir

株式会社WaterAir（本社：広島県広島市 代表取締役：國安秀之輔）が運営するインナーブランド『tu-hacci（ツーハッチ）』は、tu-hacci Valentine collection のビジュアルを解禁しました｡

tu-hacci Valentine collectionでは、自分へのバレンタインギフトをテーマに、ランジェリーをご紹介いたします。そこで、tu-hacciでは、今年のバレンタインに着たいランジェリーに関してのアンケート(※)をもとにスタッフが選定した、「自分を愛でるランジェリー」をご紹介いたします｡

※2026年1月17日～18日 公式Instagram内ストーリーズ投票機能にて集計。

Q1.バレンタインに着るなら、どんなムードのランジェリー？

tu-hacci公式Instagramのストーリーズ機能にて、ランジェリーついてのアンケートを行った結果、

40%の人が「Cute」、39%の人が「Sexy」、22%の人が「Elegant」と回答しました。

さらに、具体的な好みのカラーについても併せて調査したところ、以下の結果となりました。

Q2. バレンタインに着たい、最も気になるカラーは？

51%の人が「魅惑のワインレッド」、26%の人が「ほろ苦ショコラブラウン」、17%の人が「ロマンティックなピンク」、6%の人が「クラシックブラック」と回答しました。

皆様が、バレンタインのムード作りを大切にされていることが分かりました。

そこで、tu-hacciでは、この特別な日の気分と理想のムードに合わせて厳選した、バレンタイン向けランジェリーをご紹介いたします。

- Cuteを選んだ方へおすすめのランジェリー「Lovely Lingerie」

凛と咲き誇る芍薬をモチーフにしたレースと、ゴールドのフロントホックで華やかな『ピオニーレースフロントホックブラ&ショーツ』。大人の可愛さを引き立たせる「ワイン」や、チョコレートのような「ショコラブラウン」のカラー展開は、バレンタインの特別な一時にもぴったり。フロントホックでは珍しいアンダー調節機能を搭載することで、理想のフィット感と美シルエットを両立します。

商品名：ピオニーレースフロントホックブラ&ショーツ

価格：\4,380～（税込）

サイズ：B70～H80

詳細：https://x.gd/UNFiz

- Elegantを選んだ方へおすすめのランジェリー「Sweet Lingerie」

ノンワイヤーで軽やかな着け心地の『モーニングルーティンブラ エクラフルールブラ＆ショーツ』と、脇高設計とパワーネットでしなやかなシルエットを構築する『BraJelly ピオニーレースアップブラ＆ショーツ』。リボンやレースアップといった補正ブラとは思えないディテールが、「楽なのに盛れる」という理想のバストラインを叶えます。日常使いはもちろん、バレンタインという特別な日の高揚感に寄り添う、魅力と自信を高めるための一着です。

商品名：《モーニングルーティンブラ》エクラフルールブラ＆ショーツ

価格：\4,880～（税込）

サイズ：A70～F75

詳細：https://x.gd/iCHRG

商品名：《BraJelly》ピオニーレースアップブラ＆ショーツ

価格：\4,380～（税込）

サイズ：A70～G85

詳細：https://x.gd/KaIA3

- Sexyを選んだ方へおすすめのランジェリー「Sexy Lingerie」

肌を美しく透かすシアー素材と、可憐なチュールのフリルデザイン。その随所に、大人の遊び心と大胆な仕掛けを散りばめた『《Adu》カップ付きフロントリボンベビードール&ショーツ』。ショーツのバックスタイルにはハート型のカットアウトや、実用性と刺激を兼ね備えた「クロッチオープン」タイプを採用し、バレンタインの特別なムードへと導きます。

商品名：《Adu》カップ付きフロントリボンベビードール&ショーツ

価格：\9,980～（税込）

サイズ：A70～G85対応

詳細：1月21日(水)～予約販売

- ラッピングセット

自分へのプレゼントはもちろん、大切な方へ贈るプレゼントにも。ラッピングキットは、難しい包装や組み立ての必要が無く、入れるだけで簡単にギフトが完成します。ピローケースとショッパーからお選び頂け、それぞれ2サイズ展開です。

商品名：【同梱専用】tu-hacci オリジナルラッピングキット

価格：\300（税込）

詳細：https://x.gd/Em0cz

- tu-hacciについて

ブランドコンセプト

Enrich your life.

「下着もファッションのパーツ」をテーマに女性のライフスタイルを豊かにするアイテムを提供します。

tu-hacciは、あなたの自由と自信を押し上げるインナーファッションブランド。 自分らしく、美しく生きるためのデザインを信頼できるクオリティで、あなたの元へお届けします。

【公式】tu-hacciオフィシャルサイト

https://www.tu-hacci.co.jp/

【公式SNS】

LINE：@tu_hacci

Instagram：@tu_hacci

X（旧Twitter）：＠tu_hacci

tiktok：@tu_hacci_official

Threads：@tu_hacci

【会社概要】

株式会社Water Air（https://waterair.jp/）

本社：広島県広島市西区三篠町3丁目24-19

事業内容：レディース用インナーウェア、ルームウェア等の販売