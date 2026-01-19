合同会社GU経営総合事務所、合同会社社外人事部長と業務提携契約を締結 ～「財務×人事」で成長企業の管理部門を最適化。対談イベントも開催
合同会社GU経営総合事務所（所在地：東京都大田区、代表：木野 英明、以下「GCF」）は、合同会社社外人事部長（所在地：神奈川県横浜市、代表：長谷川 満、以下「SJB」）と、2026年１月19日付で業務提携契約を締結しました。
この提携により、両社はそれぞれが強みとする財務コンサルティングと人事コンサルティングを連携させ、中小企業・成長企業に対し、バックオフィスから経営を高度に支援する体制を構築します。
また、本提携を記念し、「成長企業における管理部門の最適化」をテーマとした対談イベントを開催いたします。
業務提携の背景
成長過程にある中小企業では、下記のような課題が山積しているケースがあります。
・売上は順調に伸びているが資金繰りが不安定
・採用コスト・人件費が経営を圧迫している
・管理部門が属人化し、効率化が進まない
これらは、「財務」と「人事」を別々に捉えていると課題解決には至らず、実際には人材採用・評価・報酬設計等はすべて財務に直結していることを認識したうえで、両者を一体で設計・運用することが、持続的な企業成長には不可欠です。
こうした課題意識のもと、財務の専門家であるGU経営総合事務所と、人事の専門家である社外人事部長が連携し、「数字と人の両面から経営を支える」新たな支援モデルを提供するため、本業務提携に至りました。
業務提携の主な内容
本提携により、以下の取り組みを共同で推進します。
・財務コンサルティングと人事コンサルティングを連携した統合支援
・両社顧客への相互紹介および共同提案
・中小企業向けの共同プロモーション、セミナー、イベントの開催
・成長企業の管理部門最適化に関する新サービス・新コンテンツの開発
これにより、クライアント企業は 管理部門を内製化せずとも、適正予算の範囲内で専門性の高い支援を受けることが可能になります。
対談イベント開催のお知らせ
「成長企業における管理部門の最適化 ～財務×人事で会社はどこまで変わるのか～」
本業務提携を記念し、両代表による対談イベントを開催します。
イベント概要
テーマ
成長企業における管理部門の最適化
～財務×人事で会社はどこまで変わるのか～
登壇者
木野 英明 合同会社GU経営総合事務所 代表社員
長谷川 満 合同会社社外人事部長 代表社員
対象
中小企業経営者、スタートアップ経営者、管理部門責任者
日時
2026年3月03日（火）18:30～ ハマポート（横浜市西区）
2026年3月10日（火）18:30～ 神奈川産業振興センター（横浜市中区）
2026年3月17日（火）18:30～ オンライン
※申込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj9baNEDOt87XU0xezUQ-R4Iu2Xuk5uXlIQZyIYIUSUiU_nQ/viewform)
【合同会社 社外人事部長について】
https://www.shagai-jinji.com/
会社名：合同会社 社外人事部長
本 社：神奈川県横浜市青葉区青葉台1-13-1-2階
代表者：代表社員 長谷川 満
事業内容：人事部長代行
人材採用・人材育成支援
人事評価制度設計・運用サポート
人事関連講座運営
【合同会社GU経営総合事務所について】
https://www.amay.jp/
会社名：合同会社GU経営総合事務所
本 社：東京都大田区蒲田5-21-13-B2
代表者：代表社員 木野 英明
事業内容：サブスク型の社外CFOサービス
資金調達支援
スタートアップ支援
◆本件に関するお問い合わせ◆
合同会社GU経営総合事務所
担当：木野 英明
E-Mail：hideaki.kino@amay.jp