持続可能な地域公共交通の実現に向けて自動運転EVバスの実証実験を実施します！

横浜市、相鉄グループの相鉄バス株式会社（本社・横浜市西区、社長・大久保 忠昌）、A-Drive 株式会社（本社・横浜市港北区、社長・岡部 定勝）は、持続可能な地域公共交通の実現に向けて、令和８年 1 月 20 日（火）から自動運転バスの実証実験を実施します。

本実証はバス運転士不足に対応し、既存のバス路線を維持するために自動運転 EV バスを導入するもので、駅から郊外に向けての路線で特に利用者が多く見込まれる路線に投入することで、より効果的な自動運転サービスの実現を目指します。 なお、本事業は国土交通省「地域公共交通確保維持改善事業費補助金（自動運転社会実装推進事業）」の公募に採択され、コンソーシアムにより実施するものです。

■実証実験の概要（詳細は別紙をご覧ください）

・相鉄本線二俣川駅南口から左近山第５バス停を運行（令和７年 11 月に開通した都市計画道路鴨居上飯田線の区間を含む）。

・運転席に運転士を配置した自動運転「レベル２」※１で実施。実証実験を通じて、自動運転における技術的課題の検証や社会受容性のさらなる向上に取り組む。段階的に実証実験を進めながら、令和９年度の自動運転「レベル４」※２による営業運転の実現を目指す。

・実証期間中は、予約サイトから事前予約することで一般の方も乗車可能（運賃無料）。

※１ 自動運転「レベル２」

＝部分運転自動化 システムが前後（アクセル・ブレーキ）、左右（ハンドル操作）の両方の車両制御にかかる監視・対応を行う。ただし、対応主体は運転士

※２ 自動運転「レベル４」

＝運転自動化（限定領域）、一定の条件下で完全な自動運転が可能な状態で、運転士の介入が不要。

別紙は以下PDFからご確認いただけます。

＜実証実験で運行する自動運転EVバス＞

（自動運転バス運行・予約に関すること）

相鉄バス株式会社 運輸車両部 自動運転担当

E-mail：autonomous.driving@sotetsu-group.jp

（車両・システムに関すること）

A-Drive 株式会社

E-mail：contact@a-drive.jp

（実証実験支援に関すること）

横浜市都市整備局交通企画課バス交通担当課長 大橋 男

Tel：045-671-2760